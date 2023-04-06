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Немецкий министр обозначил «красную линию» для Германии в поддержке Киева

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Немецкий министр обозначил «красную линию» для Германии в поддержке Киева

Германия, как и подавляющее большинство западных стран, оказывает поддержку, в том числе и военную, Киеву, но у этой поддержки есть границы, считают в правительстве Германии.


По словам вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека, для Берлина чрезвычайно важно, чтобы Германия не оказалась «участником войны». Об этом министр сказал вчера эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk. Следует отметить, что те поставки оружия и обучение украинских военных, которые осуществляют немцы, являются фактическим участием в конфликте.

Но вице-канцлер уверен, что Берлин оказывает сбалансированную помощь Украине и, по его словам, очень важно не зайти слишком далеко, оказавшись втянутыми в конфликт.

Когда Хабека спросили, что он считает «красной линией» в вопросе поддержки Украины, он ответил:

Присутствие немецких войск на Украине

Министр также сказал, что в ходе его недавнего визита в Киев не поднимался вопрос поставок западных истребителей.

Говоря же об антироссийских санкциях, немецкий министр экономики отметил, что они оказывают своё негативное влияние на российскую экономику. Однако Хабек ничего не сказал про те проблемы, с которыми сталкиваются немецкие граждане из-за тех же санкций.
Автор:
Использованы фотографии:
www.bundesregierung.de
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23 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:06
    +2
    А чего не рассказал, что СП начали страховать и репу чешете как и за чей счет их чинить?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:20
      +1
      Он не рассказал самого главного - если США решат применить ЯО, то будут его применять с немецких и других европейских баз складирования ЯО, поэтому немцам, на ряду с бельгийцами, голландцами и итальянцами прилетит в первую очередь.
      США могут сыграть с фрицами последнюю но страшную "шутку" после которой все "красные линии" отпадут сами собой и будет им "Ауфвидерзейн, Германия, навсегда". crying
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:07
    -2
    "Следует отметить, что те поставки оружия и обучение украинских военных, которые осуществляют немцы, являются фактическим участием в конфликте."
    Как жаль, что Бекхан Ужахов не Владимир Путин...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:11
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      являются фактическим участием в конфликте."

      Красную линию они сами начертили и уже переступили ! А мы даже озабоченность не выразили !
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 11:10
    -1
    Однако Хабек ничего не сказал про те проблемы, с которыми сталкиваются немецкие граждане из-за тех же санкций.
    АВТОР:


    Автор, озвучьте пожалуйста все проблемы немецких граждан!
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 11:15
      -2
      Это он так к слову wink по факту вчера знакомой родственники с Германии звонили...газ подешевел для населения... feel .. а у нас когда что дешевело... request
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 11:57
        +1
        газ подешевел для населения...

        Ага подешевел. По сравнению с каким месяцем?
        Правильно по сравнению с предыдущим аж на 15 %. А по сравнению с прошлогодним вырос на 50%. Нафига мне такое ценообразование?
        1. Decimalegio
          Decimalegio Сегодня, 12:21
          0
          Стоимость кубометра метана в Италии.

          Febbraio 2023 0,608549 €/Smc -16,8%

          Gennaio 2023 0,731604 €/Smc -41,4%

          Dicembre 2022 1,247659 €/Smc +21,7%

          Novembre 2022 0,975849 €/Smc +16,8%

          ottobre 2022 0888681 €/Smc

          Luglio 2022 1,0922216 €/Smc

          Aprile 2022 0,901798 €/Smc

          Gennaio 2022 0,921641 €/Smc

          Ottobre 2021 0,541416 €/Smc

          Luglio 2021 0,323751 €/Smc

          Aprile 2021 0,235830 €/Smc

          Gennaio 2021 0,211542 €/Smc

          Ottobre 2020 0,183070 €/Smc
      2. bandabas
        bandabas Сегодня, 12:03
        -2
        Скоро огурцы подешевеют после безумного подорожания laughing . Но останутся гораздо дороже, чем в прошлом году. Ну нас вседа так- шаг вперед, два шага назад. И типа роста цен и инфляции нет за текущий расчетный период hi .
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:11
    0
    Шутник он однако,его мнение нам не интересно.Нам надо только оставить им манёвр для отступления, чтобы не переборщить.Не ожидал что правительство Германии такие терпилы.Но они же в оккупации и США вырастили поколение терпил,которых спроси кто разбомбили Германию он скажут - это конечно Россия.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:12
    0
    По словам вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека, для Берлина чрезвычайно важно, чтобы Германия не оказалась «участником войны».

    Захватив Чехословакию, Третий рейх не считал это войной, сейчас Германия также не считает себя "участником войны", но уже ведет войну, осталось последняя "красная линя", это когда она объявит себя Четвертым рейхом и назовет канцлера, фюрером.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:34
      0
      Ни когда они себя не объявят " четвёртым рейхом",скорее Польша объявит себя хозяйкой Европы.
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:12
    0
    Что вам скажут,то и будете делать.Скажут бундесверу идти на Украину-пойдете,никуда не денетесь.Вы-не субьект больше.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:13
    0
    Однако Хабек олень .
    Германия уже втянулась в конфликт вооружением (поставки танков ,ПТРК,гранат,мин,ПВО) , финансами и людьми (Хабек не утверждает что за самым современным комплексом ПВО Германии на Украине,сидят украинцы),а он все боится попасть в войну
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:14
    0
    Когда Хабека спросили, что он считает «красной линией» в вопросе поддержки Украины, он ответил:

    Присутствие немецких войск на Украине

    Вопрос - "а дойдут ли они до Украины ?"
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:21
      0
      Вообще то они уже там..На Украине.Что им может помешать?Аморфность наших руководителей и генералитета?
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:22
    +1
    для Берлина чрезвычайно важно, чтобы Германия не оказалась «участником войны»
    Странная позиция - немецких войск в зоне конфликта нет, значит не участник. А поставка вооружений, немецкая речь в радиоперехватах, информационное прикрытие военных преступлений ВСУ это не участие?
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:34
    0
    Ок, ваше словоблюдие принето. Тогда не обижайтесь если в будущем,ваша поддержка кукуева отразится негативно на будущих контрактах. Участник-ровно пособник.
  11. думник
    думник Сегодня, 11:43
    0
    Присутствие немецких войск на Украине гарантирует присутствие русских войск в Германии
  12. astepanov
    astepanov Сегодня, 11:58
    0
    А вот мне интересно, ежели ударить ракетным оружием по территории Германии, то немцы это не воспримут как акт войны? Ведь при этом войск России в Германии не будет...
  13. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 12:13
    -2
    Предлагаю петицию. Мы должны попросить изменить цвет этих линий. Красный не работает. Мы должны сначала провести референдум, чтобы установить новый цвет линий. Затем мы могли бы отправить запрос на изменение. laughing
    1. Талисман
      Талисман Сегодня, 12:20
      +1
      А то плагиатом попахивает, правда?
      1. Decimalegio
        Decimalegio Сегодня, 12:43
        0
        Если кто-то уже делал это предложение, прошу прощения. Я не собирался копировать кого-либо. Поэтому я снимаю свое предложение и поддерживаю первоначальное предложение. laughing good