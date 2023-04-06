Немецкий министр обозначил «красную линию» для Германии в поддержке Киева

Германия, как и подавляющее большинство западных стран, оказывает поддержку, в том числе и военную, Киеву, но у этой поддержки есть границы, считают в правительстве Германии.
По словам вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека, для Берлина чрезвычайно важно, чтобы Германия не оказалась «участником войны». Об этом министр сказал вчера эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk. Следует отметить, что те поставки оружия и обучение украинских военных, которые осуществляют немцы, являются фактическим участием в конфликте.
Но вице-канцлер уверен, что Берлин оказывает сбалансированную помощь Украине и, по его словам, очень важно не зайти слишком далеко, оказавшись втянутыми в конфликт.
Когда Хабека спросили, что он считает «красной линией» в вопросе поддержки Украины, он ответил:
Присутствие немецких войск на Украине
Министр также сказал, что в ходе его недавнего визита в Киев не поднимался вопрос поставок западных истребителей.
Говоря же об антироссийских санкциях, немецкий министр экономики отметил, что они оказывают своё негативное влияние на российскую экономику. Однако Хабек ничего не сказал про те проблемы, с которыми сталкиваются немецкие граждане из-за тех же санкций.