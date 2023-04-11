Военное обозрение
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Частичная мобилизации в Калининградской области – оценка мнений

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Частичная мобилизации в Калининградской области – оценка мнений

В недавно вышедшем исследовании по проблематике невоенных угроз в отношении Калининградской области рассматривалось четыре основных направления: «германизация», «шенген», «транзит» и «мобилизация». Данное исследование имеет контекст ментальной / когнитивной войны, поэтому частью работы было проанализировать влияние этих направлений на общественное настроение, мнения, высказывания, в основном в комментариях, и на реакции жителей области в соцсетях. Отдельно хотелось бы остановиться на частичной мобилизации, потому что формат научного издания не позволяет вместить все мысли, материалы и личные оценки автора.


Воюющая, глубинная, столичная и уехавшая


И вторая причина – я не нашёл исследований на эту тему по регионам или стране, хотя поддержка СВО высока – 68 %, однако эта оценка по регионам неравномерна. Как пишут эксперты, наша страна разделилась на четыре составляющие: Россия «воюющая» (военные, добровольцы, помогающие и члены их семей), «глубинная» (озабоченная лишь своими делами), «столичная» (это касается всех тех, кто находится в отрицании спецоперации) и «уехавшая».

Таким образом, хотелось бы узнать, к какой России относится Калининградская область, ведь это ключевой форпост на западных границах РФ и в Балтийском море, по крайней мере, до вступления Финляндии в НАТО.

Предметом изучения в данном случае послужило отношение калининградцев к обзору темы частичной мобилизации в местных СМИ. Я проанализировал реакции («лайки») и различные комментарии пользователей на двух популярных областных интернет-порталах «Клопс» и «Новый Калининград», а также в их группах в «ВК» и «Телеграме».

Среди основных реакций (встроенных в интерфейс интернет-платформ), которые нетрудно подсчитать, можно выделить:

одобрение – «нравится», «лайк», «восторг», «супер», «сердечко»;
неодобрение – «печаль», «злит», «клоун», «смешно», «жаль», «тошнит», «палец вниз», «плаксивый», «символы поверх рта», «лицо, кричащее от страха»;
нейтральные (не учитываются) – «удивил», «ого», «задумчивый», «огонь».

Начало анализа 21 сентября 2022 года – это новостной поток, связанный с началом объявления частичной мобилизации в России. Из лент новостей порталов и соцсетей выбирались только те события, что были представлены на обоих площадках, в таблице 1 они размещены в хронологическом порядке.

Таблица 1. Реакция пользователей «Клопс» (Кл) и «Новый Калининград» (НК) на сайте (Кл-веб) и в соцсетях «Вконтакте» (ВК) и «Телеграм» (ТГ) на новости о ходе частичной мобилизации (ЧМ).



Из таблицы 1 видно, что объявление о ЧМ вызвало больше неодобрения (одобряют 423 / не одобряют 593), это привело даже к стихийным митингам, но благодаря своевременно предпринятым мерам, протестную активность удалось погасить в зародыше. Самая негативная новость – вопрос о проработке властями области мер поддержки семей мобилизованных, самый популярный комментарий из сети: «Боже, да кому нужны эти деньги!? Нужны родные рядом, вот и всё!»

Также негативно пользователи отнеслись к новости о прерывании губернатором отпуска для того, чтобы возглавить комиссию по мобилизации, один из популярных комментариев: «Отряды не укомплектованы на все 150 процентов. Алиханов тормозит и мобилизацию, и все остальное. Он исподволь против СВО». Наибольшее одобрение связано с новостями о выделении денег властями и закупке экипировки, а также об отмене первого уголовного дела по мобилизации и о выполнении задач по ЧМ в Калининградской области.

Отдельно можно выделить множество комментариев, связанных с неверием в сроки и цели мобилизации, или усматривание намерений, противоположных объявленным. Типичные комментарии в этом случае: «Про мобилизацию изначально тоже говорили, что ее не будет»; «Когда говорят не призовут, значит точно скоро мобилизируют»; «Народ, не надо иллюзий питать. Это только начало. Будет не одна такая волна».

Выводы


Если коротко обобщить выводы относительно частичной мобилизации (ЧМ), основываясь на комментариях в соцсетях, то можно выделить следующие направления: неопределённость в отношении мобилизации, подготовка мобилизованных, меры поддержки семей, ограничения для немобилизованных, реакция стран «соседей» на ЧМ и очень чувствительная тема на начальном этапе ЧМ это вопросы обеспечения и экипировки.

Ещё одним инструментом был анализ тональности сообщений в соцсетях, проведённый в период с 21.09.2022 – 22.10.2022 гг.

Из 3 521 сообщения: негативных – 163 (4,6 %), смешанных – 8 (0,2 %), позитивных – 63 (1,8 %), нейтральных – 3 287 (93,4 %). Здесь также преобладание негатива над позитивом, а нейтральный статус сообщения – это либо ошибка алгоритма, либо колеблющиеся, которые могут качнуться как в одну, так и в другую сторону. Тема ЧМ вызывает ожесточённые споры с оскорблениями в соцсетях, и даже в физическом пространстве тема противостояния на почве СВО весьма актуальна. Так понемногу на бытовом уровне идёт масштабная дискредитация Российской армии. Воюющей армии!


Стела на въезде в г. Калининград уже два раза подвергалась актам вандализма из-за символа Z.

Сегодня тема ЧМ в основном схлынула с конвейеров медиалент, порождая лишь отдельные всполохи единичных негативных событий (см. табл. 2).

Таблица 2. Период: январь – начало апреля 2023 года.


Хотя мы имеем неполные данные, всё-таки это не строгий научный анализ, а прикидка, то, судя по показателям веб-страницы городского новостного портала «Клопс», мнения опять разделились поровну. Из комментариев всё так же свозит недоверие, среди популярных: «…зачем они в очередной раз обманывают народ» и «очередное враньё».

Боюсь, что Калининградская область в основной своей массе относится к спектру «глубинных» и «отрицающих» СВО регионов. Кстати, если рассматривать баланс уехавших/приехавших, т. е. пересёкших сухопутную границу области, то согласно проведённому исследованию (раздел «шенген») – Литва 174 500/158 339 (–16 161 чел.), Польша 37 143/50 615 (+13 472 чел.).

Вы не увидите в Калининграде массовой поддержки СВО на бытовом уровне: ни наклеек Z на машинах (единицы), ни значков у людей, ни митингов, ни автопробегов (один был прошлой весной). Администрация, конечно, выполняет необходимую работу: висят плакаты по городу, проводятся какие-то мероприятия, но это – если специально обращать внимание.

Хорошо хоть, военный аэродром находится возле города, и частые тренировки пилотов, раздражающие массового потребителя, выводят «кёнигсбергских бюргеров» из привычной комы бесполезного и бессвязного существования и сигнализируют об опасности, сосредоточенной на границах нашего сознания и исходящей от окружающих недружественных стран.
Автор:
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7 комментариев
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  1. Михаил Драбкин
    Михаил Драбкин Сегодня, 04:40
    -1
    Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта

    —-О какой поддержке СВО можно рассуждать, если российский Университет в регионе - имени немецкого философа!!! Какое отношение это учреждение может иметь к державности России!!!

    —-Хорошо что не имени Фон Бисмарка или Фон Клаузевица!! А ведь даже имени Гудериана, или Роммеля могли небось… Так что спасибо вам сердечное, что всего лишь Иммануил Кант..

    —-Как говорится «как назовешь, так и поплывешь»!!
    1. T-100
      T-100 Сегодня, 07:24
      0
      Ну из всех Карл фон Клаузевиц хотя бы был на русской службе и воевал с наполеоновской Францией.
    2. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 07:31
      0
      1. Статья возможно против местного губернатора.
      2. Очень опасная это тема поддержки/не поддержки СВО. Уголовно наказуемая.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:22
    0
    Цитата: Михаил Драбкин
    какой поддержке СВО можно рассуждать, если российский Университет в регионе - имени немецкого философа!!! Какое отношение это учреждение может иметь к державности России!!!

    Это все таки университет, где учат...а Кант ученый...соорудивший шестое доказательство существования Бога.
    smile
    Истина не требует для своего существования державности и прочих атрибутов государства...для нее нет границ государств и запретов.
    А так на Калининград немцы давно зубы точат и поляки тоже не прочь заглотить этот кусок территории.
    Калининградская область как заноза в теле НАТО...больно и не вытащищь.
    Так что этот регион России имеет для нас стратегическое значение... и в ней такой же клубок проблем как и по всей России.
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 05:28
    +3
    Калининградцы живут так как им подсказывает инстинкт самосохранения. Они полностью в сухопутной и морской блокаде, и им не до бравады в окружении врагов. Чем мы можем помочь области в случаи нападения Польши? ЧМ нужна для защиты самого Калининграда, и делать это надо скрытно.
    Область живёт в обстоятельствах непреодолимой силы. Скорее всего первое применение тактического ядерного оружие будет оттуда. А чем ещё можно остановить польскую орду, НАТО?
    Один из путей помощи это занятие Сувальского коридора и желательно с железной дорогой, а это минимум пол Литвы. soldier
    1. Виктор Ленинградец
      Виктор Ленинградец Сегодня, 07:03
      0
      Литва это Жемайтия и Аукштайтия - часть ВКЛ. Белоруссия имеет право вернуть свои территории в случае конфликта, А Россия присоединить ВСЮ Восточную Пруссию, которая является частью России с 1758 г.
  4. север 2
    север 2 Сегодня, 06:03
    +2
    любые такие исследования ,как и опросы, можно считать девкой в короткой юбке ,которая всё равно всего не покажет... Но жители Калининградской области могли бы привести некоторые аргументы и факты по отношению "континентальной" России к Калининграду, которые эстафетой передаётся из советских времён , как об сироте при живой матери .
    Например , почему в советское время в Калининградской области в рыбацких колхозах прибрежной ловли рыбаки получали триста рублей в месяц , а рядом в Литовской ССР такие же самые рыбаки-кодхозники получали 600 рублей в месяц , хотя и те и те ловили в том же самом Балтийском море ту же самую кильку ,салаку да камбалу . Почему в республиках Прибалтики в Брежневское время автобусы Икарус , а в Калининградской области старые ЛАЗы ,ПАЗы да ЛИАЗы с прибитыми листами фанеры вместо задних стёкол в салоне .Таких вопросов , с тех времён ,тысячи и про них передаётся эстафета поколению калининградцев сегодняшнего дня .
    А если брать во внимания то , что с Агентами Иностранного Влияния с трудом ,возможно и от нежелания , борется у себя Москва окружённая землями областей России, то легко или нет ,даже имея сильное желание, боротся с такими же самыми Агентами и с пятой колонной Калининградской области окружённой архи враждебными к России государствами-это ещё тот вопрос...! Учитывая то , что эти Агенты Иностранного влияния и пятая колона к тем тысячам вопросов из времён советского Калининграда калининградцам прибавят ещё и тысячи вопросов из сегодня , затягивание СВО для этих Агентов и для этой колонны в Калининграде , это как бальзам надушу тем кто желает сотрясти Россию изнутри . Так что ,все заждались Победы России , кроме её врагов , и не только на поле брани.