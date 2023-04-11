Частичная мобилизации в Калининградской области – оценка мнений

В недавно вышедшем исследовании по проблематике невоенных угроз в отношении Калининградской области рассматривалось четыре основных направления: «германизация», «шенген», «транзит» и «мобилизация». Данное исследование имеет контекст ментальной / когнитивной войны, поэтому частью работы было проанализировать влияние этих направлений на общественное настроение, мнения, высказывания, в основном в комментариях, и на реакции жителей области в соцсетях. Отдельно хотелось бы остановиться на частичной мобилизации, потому что формат научного издания не позволяет вместить все мысли, материалы и личные оценки автора.
Воюющая, глубинная, столичная и уехавшая
И вторая причина – я не нашёл исследований на эту тему по регионам или стране, хотя поддержка СВО высока – 68 %, однако эта оценка по регионам неравномерна. Как пишут эксперты, наша страна разделилась на четыре составляющие: Россия «воюющая» (военные, добровольцы, помогающие и члены их семей), «глубинная» (озабоченная лишь своими делами), «столичная» (это касается всех тех, кто находится в отрицании спецоперации) и «уехавшая».
Таким образом, хотелось бы узнать, к какой России относится Калининградская область, ведь это ключевой форпост на западных границах РФ и в Балтийском море, по крайней мере, до вступления Финляндии в НАТО.
Предметом изучения в данном случае послужило отношение калининградцев к обзору темы частичной мобилизации в местных СМИ. Я проанализировал реакции («лайки») и различные комментарии пользователей на двух популярных областных интернет-порталах «Клопс» и «Новый Калининград», а также в их группах в «ВК» и «Телеграме».
Среди основных реакций (встроенных в интерфейс интернет-платформ), которые нетрудно подсчитать, можно выделить:
• одобрение – «нравится», «лайк», «восторг», «супер», «сердечко»;
• неодобрение – «печаль», «злит», «клоун», «смешно», «жаль», «тошнит», «палец вниз», «плаксивый», «символы поверх рта», «лицо, кричащее от страха»;
• нейтральные (не учитываются) – «удивил», «ого», «задумчивый», «огонь».
Начало анализа 21 сентября 2022 года – это новостной поток, связанный с началом объявления частичной мобилизации в России. Из лент новостей порталов и соцсетей выбирались только те события, что были представлены на обоих площадках, в таблице 1 они размещены в хронологическом порядке.
Таблица 1. Реакция пользователей «Клопс» (Кл) и «Новый Калининград» (НК) на сайте (Кл-веб) и в соцсетях «Вконтакте» (ВК) и «Телеграм» (ТГ) на новости о ходе частичной мобилизации (ЧМ).
Из таблицы 1 видно, что объявление о ЧМ вызвало больше неодобрения (одобряют 423 / не одобряют 593), это привело даже к стихийным митингам, но благодаря своевременно предпринятым мерам, протестную активность удалось погасить в зародыше. Самая негативная новость – вопрос о проработке властями области мер поддержки семей мобилизованных, самый популярный комментарий из сети: «Боже, да кому нужны эти деньги!? Нужны родные рядом, вот и всё!»
Также негативно пользователи отнеслись к новости о прерывании губернатором отпуска для того, чтобы возглавить комиссию по мобилизации, один из популярных комментариев: «Отряды не укомплектованы на все 150 процентов. Алиханов тормозит и мобилизацию, и все остальное. Он исподволь против СВО». Наибольшее одобрение связано с новостями о выделении денег властями и закупке экипировки, а также об отмене первого уголовного дела по мобилизации и о выполнении задач по ЧМ в Калининградской области.
Отдельно можно выделить множество комментариев, связанных с неверием в сроки и цели мобилизации, или усматривание намерений, противоположных объявленным. Типичные комментарии в этом случае: «Про мобилизацию изначально тоже говорили, что ее не будет»; «Когда говорят не призовут, значит точно скоро мобилизируют»; «Народ, не надо иллюзий питать. Это только начало. Будет не одна такая волна».
Выводы
Если коротко обобщить выводы относительно частичной мобилизации (ЧМ), основываясь на комментариях в соцсетях, то можно выделить следующие направления: неопределённость в отношении мобилизации, подготовка мобилизованных, меры поддержки семей, ограничения для немобилизованных, реакция стран «соседей» на ЧМ и очень чувствительная тема на начальном этапе ЧМ это вопросы обеспечения и экипировки.
Ещё одним инструментом был анализ тональности сообщений в соцсетях, проведённый в период с 21.09.2022 – 22.10.2022 гг.
Из 3 521 сообщения: негативных – 163 (4,6 %), смешанных – 8 (0,2 %), позитивных – 63 (1,8 %), нейтральных – 3 287 (93,4 %). Здесь также преобладание негатива над позитивом, а нейтральный статус сообщения – это либо ошибка алгоритма, либо колеблющиеся, которые могут качнуться как в одну, так и в другую сторону. Тема ЧМ вызывает ожесточённые споры с оскорблениями в соцсетях, и даже в физическом пространстве тема противостояния на почве СВО весьма актуальна. Так понемногу на бытовом уровне идёт масштабная дискредитация Российской армии. Воюющей армии!
Стела на въезде в г. Калининград уже два раза подвергалась актам вандализма из-за символа Z.
Сегодня тема ЧМ в основном схлынула с конвейеров медиалент, порождая лишь отдельные всполохи единичных негативных событий (см. табл. 2).
Таблица 2. Период: январь – начало апреля 2023 года.
Хотя мы имеем неполные данные, всё-таки это не строгий научный анализ, а прикидка, то, судя по показателям веб-страницы городского новостного портала «Клопс», мнения опять разделились поровну. Из комментариев всё так же свозит недоверие, среди популярных: «…зачем они в очередной раз обманывают народ» и «очередное враньё».
Боюсь, что Калининградская область в основной своей массе относится к спектру «глубинных» и «отрицающих» СВО регионов. Кстати, если рассматривать баланс уехавших/приехавших, т. е. пересёкших сухопутную границу области, то согласно проведённому исследованию (раздел «шенген») – Литва 174 500/158 339 (–16 161 чел.), Польша 37 143/50 615 (+13 472 чел.).
Вы не увидите в Калининграде массовой поддержки СВО на бытовом уровне: ни наклеек Z на машинах (единицы), ни значков у людей, ни митингов, ни автопробегов (один был прошлой весной). Администрация, конечно, выполняет необходимую работу: висят плакаты по городу, проводятся какие-то мероприятия, но это – если специально обращать внимание.
Хорошо хоть, военный аэродром находится возле города, и частые тренировки пилотов, раздражающие массового потребителя, выводят «кёнигсбергских бюргеров» из привычной комы бесполезного и бессвязного существования и сигнализируют об опасности, сосредоточенной на границах нашего сознания и исходящей от окружающих недружественных стран.