Переулками Москвы. Чапаевский – не самый далёкий незнакомец

История с географией
Начну с географии – Чапаевский переулок стартует от оживлённой трассы, которая носит гордое имя Ленинградского шоссе. Но Ленинградка уже много лет как превратилась в подобие «автосквозняка от тупика до тупика», точнее от пробки у Белорусского вокзала до пробки на въезде в Химки.
Впрочем, Чапаевский сворачивает направо перед небольшим уютным Чапаевским парком, который ещё называют Парком авиаторов, с той стороны, которая ведёт в центр Москвы. После станции метро «Сокол» это уже третий поворот, считая подворотню Песчаной улицы к бывшему госпиталю командного состава ВВС.
А сам переулок приводит, если буквально – то к началу уже 2-й Песчаной улицы, бывшей Георгиу-Деж (на первом фото). Это практически бульвар или красивый сквер, названный в честь дивизий Народного ополчения, который заканчивается одним из фонтанов, испокон веку облюбованных столичной детворой. Сейчас в нём купаться, конечно, запрещено, а раньше – хоть не вылезай.
Напротив фонтана не так давно установили очень неплохой памятник лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро, что вообще-то вполне логично. Район Сокол давно сроднился не только с именами авиаторов, писателей и художников, но и революционеров, причём в основном иностранных.
Тут либо были, либо и сейчас есть улицы с такими именами, как Вальтер Ульбрихт, Отто Куссинен, Луиджи Лонго, почему-то Рихард Зорге и Каро Алабян, архитектор, тот, что с тоннелем, и упомянутый выше первый румынский лидер. А ещё к ним года три назад присоединили погибшего чилийского президента Сальвадора Альенде.
Но конкретно Чапаевский переулок – это проторенный годами путь на легендарные «Пески», не те, что в арбатских дворах, а подмосковные. И это, заметьте, не только распиаренное название всех спортивных объектов под брендом ЦСКА, но и собственное имя всей местности. Песчаные улицы и переулки дополняются на Соколе сразу двумя Песчаными площадями – одна у метро, а вторая – на повороте в сторону Хорошёвки.
И тут самое время напомнить и о селе Всехсвятском, о том, что по его задникам ездили на Ходынское поле, о храме того же имени – Всех Святых, а также о мемориале памяти павших в Первую мировую войну. Памятники, часовенки и стелы заполнили почти весь парк, примкнувший к бывшему кинотеатру «Ленинград», функционирование которого по профилю сейчас под большим вопросом.
Не вправе не отметить, что мемориал блестяще представлен на сайте «Достопримечательности Москвы» в статье «Братское кладбище». Так мы переходим к истории, которая, как можно понять даже из его имени, у Чапаевского переулка всё-таки не самая глубокая.
Почти родной
Название Чапаевский, понятно, объяснять не надо, хотя Василий Иванович вряд ли бывал во Всехсвятском. Есть какие-то сведения, что он несколько месяцев учился в командной школе при Александровском училище, хотя, если верить Фурманову, это вроде бы его слова – «мы академиев не кончали».
Имя легендарного начдива переулок получил, когда и село, и весь район Пески стали московской окраиной, а до этого во Всехсвятском он числился Гимназическим. Гимназисты не обиделись, тем более что вскоре для них выстроили и среднюю школу – знаменитую 144-ю, и музыкальную имени Дунаевского, теперь расширенную до Школы искусств.
Сам я вырос совсем в другом переулке – Самарском, которого уже больше сорока лет как нет. Рассказом о нём планирую завершить этот цикл, но это, надеюсь, случится ещё не скоро, всё зависит только от того, будут читать и дальше или нет. А вот Чапаевский в любом случае для меня почти как родной.
Почти потому, что узнал я о нём, признаюсь, довольно поздно, когда стал наконец прислушиваться к рассказам отца – крестьянского сына с Тамбовщины, армейская карьера которого начиналась именно тут. По приезде в столицу в 1946 году 17-летний Виктор Подымов отправился селиться в армейскую гостиницу, которая теперь называется отель «Сокол» и даже мало изменилась.
Он прибыл в Москву, чтобы поступать в военное училище, и сразу после регистрации в Военкомате его послали на Чапаевский. Много лет спустя, когда мы с ним шли на футбол на Пески, какой-то заштатный, поскольку большой ЦСКА всегда играл на «Динамо», отец и рассказал мне про свои первые дни в первопрестольной.
А дальше ещё интереснее – именно на Чапаевском переулке в последнем по счёту, но первом по сути доме, в коммуналке, хотя и сталинской, прошли юные годы моей будущей жены. Там мне посчастливилось лично познакомиться с великим Львом Ивановичем Яшиным, его трёхкомнатная была в том же доме 18/1.
Он тогда уже сильно постарел, потерял ногу и проводил вечера, покуривая в беседке, место которой теперь занимает симпатичная детская площадка. Дом же, как и некоторые другие по переулку, не так давно неплохо отремонтировали, но жизнь там тихая, у футбольных фанатов теперь иные пути на ВЭБ-арену.
А ведь совсем рядом – та самая Школа искусств, на зависть популярная, а чуть дальше над всем районом нависла громадина Триумф-паласа, прозванного в народе «Виват-ковёр». В профессиональном сообществе его иначе как бред архитектора не называют, но чаще предпочитают молчать.
Резервация для нетрудовых резервов
Обстановка вокруг плохой, быть может, самой плохой копии сталинских высоток очень сильно напоминает резервацию. Для богатых и очень богатых, впрочем, стоит ли ворчать, что дом наконец-то худо-бедно заселился и зажил. Сколько там счастливых семей.
И вообще – пусть бы себе нависал над Чапаевским переулком и всем районом, если бы не вырос на месте строившихся десятилетиями объектов совсем иного назначения. Ещё немецким пленным, как гласит местная легенда, здесь было лично Василием Сталиным дано задание строить бассейн в составе спортивного центра ВВС.
Не получилось, по первой версии, из-за каких-то проблем с водой, хотя здешняя речка Таракановка, как и более крупная Ходынка, всегда оставалась полноводной, только когда большие стройки дошли до Ходынского поля, её пришлось загонять под землю уже не частями, а полностью.
Вторая версия связывает всё со взрывом на стройке, когда от немецкой неразорвавшейся то ли гранаты, то ли мины, то ли бомбы, брошенной кем-то в костёр, погибли чуть ли не с десяток пленных. Официально известно, что тот же сын вождя вскоре изменил профиль строящегося объекта – стали строить Культурный центр.
Ну и ещё одна версия – попроще, но и чуть ближе к истине. Вокруг Всехсвятского было так много могил, что стройка на задниках Чапаевского парка была просто обречена на провал. И только после того, как в Храме Всех Святых провели что-то вроде панихиды по тем, кого перезахоронить уже не получалось, и вырос тут «Триумф-Палас».
Самим «Триумфом» вместе со Школой искусств и двумя типовыми жилыми домом из ранних, а скорее поздних 70-х годов, ограничивается вся нечётная сторона переулка. А по чётной почти везде – регулярная застройка классическими сталинками в 6–8 этажей с потолками в три с лишним метра и огромными комнатами в коммуналках или отдельных квартирах для избранных.
Остались ли где-то коммунальные квартиры в наше время – сильно сомневаюсь, а вот общежитие в переулке ещё есть, есть и кое-какие конторы. С торговлей всё в порядке, а вот с общепитом можно считать никак – есть только крохотная пекарня с примечательным именем «Скалка» в одном из угловых частных магазинов.
Ближе к Ленинградке регулярную застройку перебивают два объекта – трёхэтажная отменно отреконструированная поликлиника и офисный теремок сомнительной внешности. В нём когда-то располагался один из офисов круизной компании «Инфофлот». Остальных арендаторов, как и хозяев, упоминать, на мой взгляд, просто не стоит – пусть обижаются.