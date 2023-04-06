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Молдавский вице-премьер по реинтеграции рассказал о своём видении ситуации с независимостью Приднестровья

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Молдавский вице-премьер по реинтеграции рассказал о своём видении ситуации с независимостью Приднестровья

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян рассказал о своём видении касательно провозглашения ПМР своей независимости. По мнению дипломата, данный шаг создаёт опасный прецедент, в результате чего риск дестабилизации ситуации лишь возрастёт.


Допускаю, что на этот счёт возможны различные провокации. Некоторые депутаты Госдумы РФ уже как-то позволили себе сделать опасные декларации по поводу признания независимости Приднестровского региона. В этом контексте считаю, что признание Приднестровья может многое изменить, то есть, привести к абсолютно непредсказуемой ситуации и большому дестабилизационному риску

– заявил Серебрян в эфире телеканала TVC 21.

В то же время, отметил молдавский политический деятель, несмотря на то, что никаких новых официальных заявлений по этому поводу пока что не поступало от Тирасполя, всё же не стоило бы недооценивать такого сценария развития событий.

Честно говоря, подобная позиция, высказанная представителем молдавской власти, уже давно не удивляет, поскольку Кишинёв сильно лукавит, когда заявляет о своих «благих» намерениях добиваться решения приднестровской проблемы исключительно мирным и дипломатическим путём. Ведь как же тогда объяснить проведение военных учений, участившихся в последнее время между молдавскими военнослужащими и их «союзниками» по НАТО, в том числе и «братской»Румынии, равно как и громкие циничные требования в адрес Москвы с тем, чтобы она немедленно вывела свою оперативную группу российских войск (ОГРВ) с территории левобережья Днестра, которая, между прочим, размещена там на законных основаниях, являясь гарантом безопасности в регионе вот уже третий десяток лет.

Похоже, все эти геополитические игры, в которые руководство Республики Молдова втягивают страны коллективного Запада, пытаясь «сдержать» Россию, уж точно до добра не доведут, в то время страдают от этого исключительно граждане страны, что уже сказалось негативно на их благосостоянии из-за безответственной политики, проводимой правящим большинством.
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6 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:10
    0
    Без выхода к морю и сухопутной границы никакой независимости быть не может. Остальное самопиар.
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 16:15
    0
    Что-то на моей памяти ни одна страна не отпускала добровольно из своего состава на все четыре стороны, кроме незабвенного ЕБН, с его пресловутым "Берите суверенитета столько, сколько вы его сможете проглотить"
    В итоге не стало Союза, и могло так же не стать России
    Все остальные за каждую свою речушку спорят десятилетиями, если не проливают кровь
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:21
      0
      Как минимум два примера есть. Это Судан и Чехословакия.
  3. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 16:23
    0
    Тут сама молдова сама по себе тихонько отдаёт концы. Часть в Румынию, часть ещё куда, а они про Приднестровье переживают.
  4. василиск
    василиск Сегодня, 16:57
    0
    [quoteкасательно провозглашения ПМР своей независимости. По мнению дипломата, данный шаг создаёт опасный прецедент, в результате чего риск дестабилизации ситуации лишь возрастёт.][/quote]
    По моему мнению действия Кишинёва как раз и ведут к дестабилизации.
  5. Sadok
    Sadok Сегодня, 17:06
    0
    Цитата: sdivt
    Что-то на моей памяти ни одна страна не отпускала добровольно

    да, ладно. тот же шеварнадзо кусок Баренцево отдал еще в СССР, РФ китаезам отдает..