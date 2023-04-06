Молдавский вице-премьер по реинтеграции рассказал о своём видении ситуации с независимостью Приднестровья

Допускаю, что на этот счёт возможны различные провокации. Некоторые депутаты Госдумы РФ уже как-то позволили себе сделать опасные декларации по поводу признания независимости Приднестровского региона. В этом контексте считаю, что признание Приднестровья может многое изменить, то есть, привести к абсолютно непредсказуемой ситуации и большому дестабилизационному риску

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян рассказал о своём видении касательно провозглашения ПМР своей независимости. По мнению дипломата, данный шаг создаёт опасный прецедент, в результате чего риск дестабилизации ситуации лишь возрастёт.– заявил Серебрян в эфире телеканала TVC 21.В то же время, отметил молдавский политический деятель, несмотря на то, что никаких новых официальных заявлений по этому поводу пока что не поступало от Тирасполя, всё же не стоило бы недооценивать такого сценария развития событий.Честно говоря, подобная позиция, высказанная представителем молдавской власти, уже давно не удивляет, поскольку Кишинёв сильно лукавит, когда заявляет о своих «благих» намерениях добиваться решения приднестровской проблемы исключительно мирным и дипломатическим путём. Ведь как же тогда объяснить проведение военных учений, участившихся в последнее время между молдавскими военнослужащими и их «союзниками» по НАТО, в том числе и «братской»Румынии, равно как и громкие циничные требования в адрес Москвы с тем, чтобы она немедленно вывела свою оперативную группу российских войск (ОГРВ) с территории левобережья Днестра, которая, между прочим, размещена там на законных основаниях, являясь гарантом безопасности в регионе вот уже третий десяток лет.Похоже, все эти геополитические игры, в которые руководство Республики Молдова втягивают страны коллективного Запада, пытаясь «сдержать» Россию, уж точно до добра не доведут, в то время страдают от этого исключительно граждане страны, что уже сказалось негативно на их благосостоянии из-за безответственной политики, проводимой правящим большинством.