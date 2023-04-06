Русские немцы обвиняют правительство ФРГ в проведении односторонней, провокационной политики по отношению к России. Они убеждены, что агрессором в вооруженном конфликте на Украине является НАТО. За подобную позицию некоторые из них подвергаются судебному преследованию. В частности, в Германии состоится суд над Еленой Колбасниковой, оказывавшей благотворительную поддержку Донбассу. Немецкая полиция провела обыск в ее квартире.
Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, возле здания суда в Кельне собрались русские немцы, которые поют патриотические песни в знак поддержки Колбасниковой, которая предстанет перед судом за свою "пророссийскую позицию".
Протестующие обвиняют правительство Германии в поставках вооружений киевскому режиму, что приводит к затягиванию конфликта и росту числа жертв среди гражданского населения, а также в том, что подобные действия ведут к уничтожению ФРГ.
Собравшиеся возле здания суда русские немцы подчеркивают, что Германия не имеет никакого отношения к украинскому кризису, так как Украина не является европейской страной и членом НАТО.
Колбасникова в комментарии немецкому изданию выразила полное согласие с МИД РФ в том, что власти Германии забыли уроки истории и должны понять, что в Германии не должны повториться события времен Третьего Рейха.
Она также подчеркнула, что в случае, если Запад продолжит поставлять Украине всё больше и больше оружия, то Россия будет вынуждена активнее обороняться, что может привести к ядерной войне, в которой не может быть никаких победителей.