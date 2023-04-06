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Der Spiegel: русские немцы считают, что Берлин «забыл уроки истории»

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Der Spiegel: русские немцы считают, что Берлин «забыл уроки истории»

Русские немцы обвиняют правительство ФРГ в проведении односторонней, провокационной политики по отношению к России. Они убеждены, что агрессором в вооруженном конфликте на Украине является НАТО. За подобную позицию некоторые из них подвергаются судебному преследованию. В частности, в Германии состоится суд над Еленой Колбасниковой, оказывавшей благотворительную поддержку Донбассу. Немецкая полиция провела обыск в ее квартире.


Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, возле здания суда в Кельне собрались русские немцы, которые поют патриотические песни в знак поддержки Колбасниковой, которая предстанет перед судом за свою "пророссийскую позицию".

Протестующие обвиняют правительство Германии в поставках вооружений киевскому режиму, что приводит к затягиванию конфликта и росту числа жертв среди гражданского населения, а также в том, что подобные действия ведут к уничтожению ФРГ.

Собравшиеся возле здания суда русские немцы подчеркивают, что Германия не имеет никакого отношения к украинскому кризису, так как Украина не является европейской страной и членом НАТО.

Колбасникова в комментарии немецкому изданию выразила полное согласие с МИД РФ в том, что власти Германии забыли уроки истории и должны понять, что в Германии не должны повториться события времен Третьего Рейха.

Она также подчеркнула, что в случае, если Запад продолжит поставлять Украине всё больше и больше оружия, то Россия будет вынуждена активнее обороняться, что может привести к ядерной войне, в которой не может быть никаких победителей.
Автор:
Использованы фотографии:
Pixabay
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33 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:30
    +6
    Спасибо конечно "нашим немцам" там.Главное,что бы в Кремле нашли способ напомнить урок для Германии
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:53
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      .Главное,что бы в Кремле нашли способ напомнить урок для Германии

      Если Кремль найдет способ, то внуки всегда выполнят заветы деда.

      Егоров, Твардовский рожденные в Смоленщине.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:16
        +1
        Сам прожил в Смоленске полвека.. hi Всеода гордился своими земляками.Про молодежь....Она всегда,во все времена была для стариков "испорченной,плохой,недостойной"..Но даже в эти бездуховные десятилетия,большая часть молодежи показала,что достойна своих дедов и прадедов... soldier
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 12:57
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Сам прожил в Смоленске полвека.. Всеода гордился своими земляками.

          Родители моего отца Влада, жили в Духовщинском районе пос. Пречистое, я всё время летом, проводил у них, а потом с поисковиками ходил по местам боёв. Смоленщина для меня родная.
      2. nemec55
        nemec55 Сегодня, 12:57
        0
        Деды за рагромленную Украину вас правнуков как минимум расстреляли
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:17
      +2
      что бы в Кремле нашли способ

      Может - стоит в Кремле таки что-то уже поменять? Скажем так:

  2. Million
    Million Сегодня, 11:31
    0
    Колбасникова в комментарии немецкому изданию выразила полное согласие с МИД РФ в том, что власти Германии забыли уроки истории и должны понять, что в Германии не должны повториться события времен Третьего Рейха.

    Разумные люди есть везде.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:58
      +3
      В ФРГ с самого начало, после окончания ВМВ, в программу воспитания подрастающего поколения была введена установка, что вопрос тех ужасов, которые творили немцы на оккупированных территориях в годы войны, не должен освещаться и постоянно подниматься чтобы не ранить "нежные немецкие души".

      Некоторые наши соотечественники по наивности считали, что это делается правильно, потому что не травмирует детскую психологию и подрастающее поколение будет мирным и светлым. Ну вот какое оно вышло мирное и светлое мы можем воочию видеть на примере Шольца, Хабека и Бербок и можно теперь с полной уверенностью говорить, что фашизм и нацизм им явно ближе и грех прошлого века их дедов и отцов их особо не коробит.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:31
    0
    Там уже за такие высказывания русских немцев отправляют на отсидку?
  4. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 11:32
    +8
    Platon aurait dit que la Démocratie est la dernière étape avant la tyrannie ... il semble que la fine couche de "vernis" de "démocratie" qui recouvrait la tyrannie ne soit entrain de se craqueler un peu partout dans le monde ...

    Платон сказал бы, что демократия-это последняя стадия перед тиранией ... кажется, тонкий слой "лака" "демократии", покрывавший тиранию, только начинает понемногу трескаться во всем мире ...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:47
      +1
      Цитата: YanniKounnar
      Платон сказал бы, что демократия-это последняя стадия перед тиранией ..


      Демократия – это власть необразованного и безнравственного большинства. По сути, это власть толпы. Она ещё хуже олигархии.

      La démocratie est le règne d'une majorité sans instruction et immorale. En fait, c'est le pouvoir de la foule. C'est encore pire que l'oligarchie.
      1. gsev
        gsev Сегодня, 12:07
        +2
        Цитата: carpenter
        Демократия – это власть необразованного и безнравственного большинства. По сути, это власть толпы. Она ещё хуже олигархии.

        Человеческое общество должно находить баланс во влиянии людей с разным социальным положением и уровнем ума на управление государства. Если рабочий и крестьянин в нищенском и бесправном положении это не доводит до добра. Так же до добра не доводит, если умный человек не может должным образом повлиять на политику своего государства. Недоумок Хват попал на генеральскую должность в НКВД и убил генетика Вавилова чем организовал голод после войны в СССР и гибель миллионов соотечественников. Кроме того Хват по собственному идиотизму уничтожил результаты научных исследований проведенных под руководством Вавилова по всему миру на которые СССР израсходовал сотни тысяч рублей золотом.
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 12:51
          0
          Недоумок Хват попал на генеральскую должность в НКВД и убил генетика Вавилова чем организовал голод после войны в СССР и гибель миллионов соотечественников.


          Наоборот, этот генетик виноват. Вместо того, чтобы заниматься работой, руководя Всесоюзным институтом растениеводства, он ездил по миру, собирая свою коллекцию и занимался наукой ради науки. Да еще писал кляузы на Лысенко, который в отличии от Вавилова не написал ни одной. Лысенко,который в годы войны повысил урожайность хлопка, этого стратегического материала. МЫ до сих пор сажаем сорта пшеницы, выведенные Лысенко, а от Вавилова осталась только коллекция.

          — работы по пересаживанию среднеазиатского каучуконоса Кок-Сагыз в средней полосе. Каучук этого растения в течение нескольких лет давал сырье отечественной резиновой промышленности, примерно до 1932 г., когда по методу С. Н. Лебедева в СССР (впервые в мире) Ярославский шинный завод начал промышленный выпуск синтетического каучука;

          — значительное увеличение урожайности проса и создание его стратегических запасов перед войной. Пшенкой из этого проса всю войну кормили воюющую армию. За это просо Лысенко получил Героя Социалистического Труда;

          — посадки во время войны в Сибири озимых "по стерне", т. е. по непаханой земле — очень смелый и парадоксальный ход. В условиях отсутствия в деревне бензина, тракторов, лошадей, мужчин — то есть, практически всего (кроме детей, женщин и стариков), — это давало стране несколько дополнительных миллионов тонн зерна в год;

          те же посадки по стерне (но по паханой земле — безотвальным плугом) остановили пыльные бури и эрозию почвы на Целине; кстати, Т. Д. Лысенко как Президент ВАСХНИЛ выступил против этой авантюры Хрущева и других академиков (тех самых — морганистов!), за что и поплатился своей должностью в 1956 г.
          — посадка картофеля верхушками (опять же, во время войны), когда большую часть посадочной массы можно было отдать на питание людям;

          — выведение учеными школы Т. Д. Лысенко морозостойких сортов пшеницы, опять же перед войной .

          Герой Социалистического Труда, академик Украинской Академии Аграрных Наук Ф. Т. Моргун прямо указывает, что именно разработки Лысенко в то время подняли сельское хозяйство и явились одним из ведущих факторов борьбы с неурожаями и голодом в СССР. Кстати, он же прямо называет Трофима Денисовича «затравленным академиком»"


          Именно Вавилов растратил сотни тысяч золотых рублей перед войной, а не Хват

          уничтожил результаты научных исследований проведенных под руководством Вавилова по всему миру на которые СССР израсходовал сотни тысяч рублей золотом.
      2. Konnick
        Konnick Сегодня, 12:38
        0
        Демократия – это власть необразованного и безнравственного большинства.

        Золотые слова Платона
        1. nemec55
          nemec55 Сегодня, 13:00
          0
          "Золотые слова Платона" по этому Россия выбрала свой путь? Ни судов справедливы ни прав у народа, одни поборы штрафы и наказания? Холопы и бояре. Феодальноолигархический строй.
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:20
      0
      Цитата: YanniKounnar
      Платон сказал бы, что демократия-это последняя стадия перед тиранией ...

      Наверно отделять одно от другого не стоит,это единое целое. Тут просто надо различать действующие лица.
      "Своим всё, врагам закон".
  5. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 11:36
    +7
    Donc, si j'ai bien compris, à l'aune de nos "démocratie" : envoyer des armes, des missiles, des chars, des avions, des bombes , des militaires ....en Ukraine : c'est bien ! envoyer des aides caritatives au Donbass... c'est mal !


    Итак, если я правильно понял, в духе наших "демократий":
    отправлять оружие, ракеты, танки, самолеты, бомбы , военных ....на Украине: это хорошо !
    отправлять благотворительные пожертвования в Донбасс... [б]это неправильно[/б]!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:44
      0
      Цитата: YanniKounnar
      en Ukraine : c'est bien !
      envoyer des aides caritatives au Donbass... c'est mal !

      Мous avez bien compris.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:42
    +1
    Колбасникова в комментарии немецкому изданию выразила полное согласие с МИД РФ в том, что власти Германии забыли уроки истории

    Историю немцы не забыл, так называемая "денацификация" не прошла даром, в Германии возродился фашизм, и она полным ходом идет к Мировой войне. Скоро на картах мира мы увидим Четвёртый рейх.
    P.S. Рейхстаг отреставрирован.
    1. Semovente7534
      Semovente7534 Сегодня, 12:23
      0
      Il quarto Reich esiste gia', e si chiama Unione Europea, stati assoggettati alle nazioni di origine germanica e scandinava. Basta vedere come la Germania ha lavorato negli ultimi 10 anni di nascosto a favore dell'Ucraina, e adesso di come la Germania invia armi e munizioni alla stessa Ucraina. Per la Germania l'Ucraina e' una cosa di loro proprieta', e nessuno deve immischiarsi nei loro affari.
    2. nemec55
      nemec55 Сегодня, 12:56
      0
      Что за чушь вы несёте. Российские войска находятся на территории уверенного государства, бомбят города сметая все живое и не живое а фашизм в германии?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:45
    +3
    русские немцы считают, что Берлин «забыл уроки истории»
    И на это есть причины. Немцы забыв уроки истории ударились в такую русофобию, что только успевай утираться от их "плевков". Немецкие СМИ соревнуются между собой кто больнее ударит слогом по России. И достали уже не только тех кто проживает у нас в стране. Поэтому не удивительно (по рассказу Норкина о знакомых в Германии), что на 9 мая бывшие наши ходят с российским флагом и громко поют: "... Четвертый год нам нет житья от этих фрицев...".
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:47
    +3
    Что самое главное в Германии очень много таких русских немцев, основной поток пришёлся на немцев из СССР которые вырасли на Советской системе образования,предателей из таких единицы.Много общались ,в Гамбурге и Бременхафене.Ни один не сказал плохого за СССР и Россию.Единственное что они говорили,мы живём не очень ,но дети наши будут жить лучше.Но Еэсовские немцы эту тему пресекли и в наглую отбирают детей из русских семей.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:48
    -1
    Там в германии кого-то вообще за наклейку Z на машине арестовали. Тут-то хоть теоретически могут приплести поддержку НВФ, а что прицепить к Z, если по закону? Ничего.
    Ну да в период краха любого строя все законы первыми падают
    1. Germanboy
      Germanboy Сегодня, 12:50
      0
      Не арестуют ( хотя статья до 3 лет) но убрать заставят и штраф немалый дадут. Z в германии запрещён.
  10. Комментарий был удален.
  11. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:52
    0
    Потому что соседям - надо бить морды регулярно, а не раз в сто лет - но зато уж до полусмерти.. Прошёл мимо - отвесил пендаля, или затрещину выдал.. Глядишь - и не забывают своё место..

    Наша основная национальная проблема - добрые мы.. Терпим, терпим, пока уже совсем край не настанет.. Но уж тогда.. Всех убью, один останусь. Ну и зачем это?

    Аналогия - клизма в больнице. Вместо того, чтобы раз в день поллитровую ставить, как доктор прописал - мы манкируем, нам видите ли пациента жалко, да и лень.. А когда понимаем что уже всё, ща загнётся - вкатываем ему ведёрную, накопившуюся за неделю.. И больной орёт, мучается, и нам неприятно - визги, сопли, дерьмо в потолок..

    Так и сейчас - всё, абсолютно всё происходящее - целиком и полностью вина наших верхов, 30 лет утиравшихся от плевков всякой шелупони. Которая вследствие подобного толстовства - обнаглела дальше некуда, и теперь - ей придётся вгонять ума по полной. А дали бы поджопник с самого начала - и была бы нонеча тишь да гладь..

    Ибо паровозы - надо давить пока они ещё чайники..
  12. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 11:52
    +1
    "Когда бог хочет наказать человека, он лишает его разума"
    Похоже что господь решил наказать всех политиков Европы.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:00
      0
      все это кончается всеобщим банкротством; крах старых государств и их рутинной государственной мудрости, — крах такой, что короны дюжинами валяют­ся по мостовым и не находится никого, чтобы поднимать эти короны; абсолютная не­возможность предусмотреть, как это все кончится и кто выйдет победителем из борь­бы; только один результат абсолютно несомненен: всеобщее истощение и создание ус­ловий для окончательной победы рабочего класса. (с)
  13. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 12:00
    +1
    Берлин «забыл уроки истории»

    Когда забывают, то уроки дают повторить, если так пойдёт, то сдаётся мне, что опять придётся сказать "развалинами рейхстага удовлетворён" и наши войны подпишутся также как и наши деды...
  14. Комментарий был удален.
  15. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:31
    0
    Кстати а куда подевалась немка Алина Липп ? (это журналистка говорила правду о Донбассе, ее на Фатерлянде даже посадить хотели за это). Что-то пропала.....
    1. Germanboy
      Germanboy Сегодня, 12:54
      0
      В ютубе набери Немка в России там и есть Алина
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:34
    -1
    Der Spiegel: русские немцы считают, что Берлин «забыл уроки истории»
    . Да ладно, у нас то исторической памятью все нормально???
    На некоторых посмотри и сразу рыбку Гуппи вспоминаешь. Они забывают или не хотят помнить, то что было ВЧЕРА! Им так удобнее...
    Впрочем, у таких и так все хорошо, в отличии от большинства остальных.
  17. nemec55
    nemec55 Сегодня, 12:53
    0
    Немцы Поволжья так не считают не трындите