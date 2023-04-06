Пилотом нарушившегося границы России самолёта A-22 являлся 67-летний харьковчанин

Появились сообщения о том, что установлена личность украинского пилота легкомоторного самолёта, который накануне совершил аварийную посадку в Брянской области. Самолёт на малой высоте пересёк границу РФ, влетев в воздушное пространство со стороны Черниговской области.
По некоторым данным, по нарушителю был открыт огонь из стрелкового оружия, что и привело к необходимости совершения аварийно посадки. По другой версии, самолёт зацепился за ЛЭП.
Впоследствии оказалось, что пилот был вооружён.
Подтвердилась информация о том, что задержанный пилот самолёта А-22 – 67 летний житель Харькова Алексей Морозов. Именно этого человека накануне задержали российские пограничники в Клинцовском районе, когда тот убежал из самолёта и пытался спрятаться в лесу.
ТГ-канал «112» публикует фото задержанного:
Ранее задержанный на предварительном допросе на место поимки утверждал, что его самолёт шёл за ведущим, по сигналу которого он должен был якобы сфотографировать некий объект. При этом 67-летний лётчик также утверждал, будто бы он не знал, что летит в воздушном пространстве России. И зачем ему понадобился автомат, толком объяснить «аэрофотограф» не смог.
Сегодня поступили сообщения о том, что с борта А-22 уже были сброшены 2 боеприпаса на территории комбината росрезерва «Слава». В результате взрывов образовались воронки, диаметр одной из которых - около 6-ти метров.
Если заявления 67-летнего пилота о втором самолёте правдивы, то, получается, ему удалось вернуться на территорию Украины.