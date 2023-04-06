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Пилотом нарушившегося границы России самолёта A-22 являлся 67-летний харьковчанин

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Пилотом нарушившегося границы России самолёта A-22 являлся 67-летний харьковчанин

Появились сообщения о том, что установлена личность украинского пилота легкомоторного самолёта, который накануне совершил аварийную посадку в Брянской области. Самолёт на малой высоте пересёк границу РФ, влетев в воздушное пространство со стороны Черниговской области.


По некоторым данным, по нарушителю был открыт огонь из стрелкового оружия, что и привело к необходимости совершения аварийно посадки. По другой версии, самолёт зацепился за ЛЭП.

Впоследствии оказалось, что пилот был вооружён.

Подтвердилась информация о том, что задержанный пилот самолёта А-22 – 67 летний житель Харькова Алексей Морозов. Именно этого человека накануне задержали российские пограничники в Клинцовском районе, когда тот убежал из самолёта и пытался спрятаться в лесу.

ТГ-канал «112» публикует фото задержанного:


Ранее задержанный на предварительном допросе на место поимки утверждал, что его самолёт шёл за ведущим, по сигналу которого он должен был якобы сфотографировать некий объект. При этом 67-летний лётчик также утверждал, будто бы он не знал, что летит в воздушном пространстве России. И зачем ему понадобился автомат, толком объяснить «аэрофотограф» не смог.

Сегодня поступили сообщения о том, что с борта А-22 уже были сброшены 2 боеприпаса на территории комбината росрезерва «Слава». В результате взрывов образовались воронки, диаметр одной из которых - около 6-ти метров.

Если заявления 67-летнего пилота о втором самолёте правдивы, то, получается, ему удалось вернуться на территорию Украины.
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32 комментария
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:26
    +10
    А если ему положить лет 25 каторги (жаль отменили) то он много чего вспомнить смог бы .Там его профиль в соц сети о многом говорит
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:38
      +10
      Цитата: APASUS
      А если ему положить лет 25 каторги (жаль отменили) то он много чего вспомнить смог бы .Там его профиль в соц сети о многом говорит

      А по ТВ уже сказали, что он является владельцем небольшого аэродрома под Харьковом и с момента госпереворота всячески помогал ВСУ бороться с русским сопротивлением, несмотря что сам судя по фамилии такой же русский.
      По последним данным, за этот "геройский" полёт ему должны были заплатить около 100 тыс.гривен.
      Кандидат для компании с Треповой самым подходящий. angry
      1. IgorZ
        IgorZ Сегодня, 12:04
        +2
        Если ему положить 25 лет каторги он скажет, спасибо за доверие. Только расстрел остановит беспредел.
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 12:14
          +1
          Цитата: IgorZ
          Если ему положить 25 лет каторги он скажет, спасибо за доверие. Только расстрел остановит беспредел.

          Пули для фронта надо экономить, только верёвку можно использовать несколько раз.
    2. Невский_ЗУ
      Невский_ЗУ Сегодня, 11:42
      +15
      Вот он, классический русскоязычный бандеровец с советским образованием и из русского региона, - Харьков. Я готов отдать зуб, даже два, что в далеком 2004 году, он был против Ющенко и оранжевой революции, топил за дружбу с Россией. Вот в 2014 году, уже 50/50, так как знаю лично людей его возраста в Бердянске (который теперь территория РФ), кто был в 2014 за майдан и АТО. Страшно подумать % русскоязычных бандеровцев к 2022 году. Я то там как раз не был с 2014 года. Кому интересна хроника заражения, кликайте на мой профиль здесь, читайте публикации 2013-2016 годов. Лично я в 2014 был против даже освобождения своей "родной" Запорожской области в рамках примера Крыма. Поскольку русофобов было более 30% телефонной моей книги. Более подробно, статья: "Днепропетровск отныне не русский город", внимательно читайте последний абзац.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 12:10
        +3
        Уважаемый Невский, я неоднократно на этом сайте обьяснял,что мы уже давно не братские народы. Верят- меньше половины. Твердят,как мантру " мы братья" и все тут!) Точно так же, украинцы твердили мантру " мы- нЭзалЭжни".
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 12:18
          +3
          Цитата: Андрей Николаевич
          Уважаемый Невский, я неоднократно на этом сайте обьяснял,что мы уже давно не братские народы.

          Как только в Киеве спустили красный флаг, а подняли жовто-блакидный, с тех пор братство закончилось началась эра бандеровщины.
      2. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 12:30
        +3
        Невский_ЗУ (Вячеслав)
        "Днепропетровск отныне не русский город"

        Крым еле успели вернуть и то, вспомните как с началом СВО, некий автосервис отказался менять баллоны нашим ребятам и вопрос вовсе не в деньгах был (потом этот автосервис снесли как незаконно установленный, но всё же) а вопрос таки был в позиции владельца автосервиса. А вот взять март 2018 год (уже 4 года как Крым вернулся в Россию) я как раз вернулся из Керчи и разговариваю с сотрудницей одного казённого учреждения в столице полуострова, и она со смехом рассказывает мне про "Мосфильм" мол-де нафантазировали те про Керченский мост. У меня от её слов глаза "квадратными стали" я ей говорю, о чём вы? Там уже асфальт кладут, открытие вот-вот будет и объясняю, что я только что из Керчи вернулся и сам всё это видел. Мадам как-то дико на меня посмотрела и... И не поверила. Вот так-то, а ведь четыре года как Крым был уже в России. Так что «ждунов» можно лишь пережить. Вначале закончим СВО, потом года три будет активно лихорадить, затем ещё лет пять-семь будет лихорадка спадать ну а лет через двадцать, останется тот самый процент населения, который вечно всем недоволен (им что коммунизм, что капитализм всё равно руководители страны виноваты, а виноваты лишь потому что у них вот лично, жизнь не сложилась) ну и небольшая тележка с маргиналами к ним в придачу.

        Так что лет через тридцать прейдет относительно спокойный период (который ещё прожить надо) а затем ещё тридцать лет и наступит следующая турбулентность. Такое развитие наша прошлая история подсказывает...

        Жаль только - жить в эту пору прекрасную
        Уж не придется - ни мне, ни тебе.

        Н.А. Некрасов
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:27
    +10
    Два утырка сбросили бомбы на комбинат "Слава"по сообщению "Baza".Пострадавших нет.Этот утырок старый зацепился за ЛЭП.Второй ушел,к сожалению
    1. Комментарий был удален.
    2. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 12:07
      0
      Хорошо что не наматало на ЛЭП, а только зацепило. Крючков из Х/ф Небесный тихоход работал более изящно laughing
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:29
    +7
    Руст -2 ? Не жилось в Харькове....., появился вариант познакомится с Колымой, в таком возрасте..., походу там и останется на ПМЖ под сосной.
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:33
    +1
    Мда, пилот в 67 лет. Из серии "старый конь борозды не испортит?" То ли с кадрами совсем плохо, то ли из упоротых националистов, когда даже седина в бороду не останавливает...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:42
      +4
      Про него такие данные.В 2014 примкнул к майданутым.Купил самолет и земельный участок под аэродром.Из Мерефы.Их там несколько таких,старых летунов-чудаков на букву "м"
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 12:37
        +1
        Так он ещё и организатор бандеровского бандподполья?
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:24
      +2
      Цитата: Pharmacist
      то ли из упоротых националистов, когда даже седина в бороду не останавливает..

      С 1945 года началось "выращивание в инкубаторе" упоротых наци, в этом бандеры преуспели. А мы все орали - "мы братья", а оказалось "сироты деддомовские".
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:36
    +2
    с борта А-22 уже были сброшены 2 боеприпаса на территории комбината росрезерва «Слава»
    Источники в Брянской обл. сообщали, что это были два БПЛА взорвавшиеся у пустых емкостей под топливо. Здесь пишут, что с самолета сброшены бомбы. Официальной информации нет, вот и гадай, что из этого правда. В любом случае пилот на статью и не одну налетал: незаконное пересечение границы, оружие...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:27
      0
      Цитата: rotmistr60
      В любом случае пилот на статью и не одну налетал: незаконное пересечение границы, оружие...

      Теперь дед-пилот будет на полном пансионе с бесплатной кормежкой.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:41
    -2
    Пепелац стоит дешевле Герани, а этого орла нанять за поллитру можно. А главное - списанных таких литаков - хоть сухогрузами вези, а заметны они еще меньше, чем Герань
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 11:55
      +5
      заметны они еще меньше, чем Герань

      С чего бы это? У подобных ЛА ЭРП в основном формируется двигателем.
      Движок у него в несколько раз больше чем у герани.

      Вот зачем глупости то писать?
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 12:15
      +1
      Вот не сиделось деду,дома. На подвиги потянуло. Ну и славно.. За 2 месяца это дело следак закинет в суд. А чтобы этому старому идиоту жизнь малиной не казалось, дело надо дать судье, родом из Юга Украины или с Донбасса. Вот тогда, деду бубет " весело"
  7. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 11:45
    +4
    Сегодня поступили сообщения о том, что с борта А-22 уже были сброшены 2 боеприпаса на территории комбината росрезерва «Слава». В результате взрывов образовались воронки, диаметр одной из которых - около 6-ти метров.
    Если заявления 67-летнего пилота о втором самолёте правдивы, то, получается, ему удалось вернуться на территорию Украины.


    У ПВО выходной день? Или отгул взяли? За ранее отработанное время.
  8. Alex DHG
    Alex DHG Сегодня, 11:53
    +2
    Вполне налетал на 20 лет лес валить под Магадан.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:41
      0
      Цитата: Alex DHG
      Вполне налетал на 20 лет лес валить под Магадан.

      Таких на работы не гоняют.
      Как то был разговор с одним дедом, так он мне сказал - "знаешь, хочется спокойной жизни, если лечь в больницу, через месяц умертвят, а в тюрьме я еще поживу."
  9. мазута
    мазута Сегодня, 11:54
    +4
    Классический вид того,с кем "мы не воюем".Наглый,самоуверенный в своей безнаказанности.Надеюсь закон о возобновлении смертной казни в РФ будет принят.Пока не начнут ставить к стенке"треповых-морозовых"беспредел будет продолжаться на территории нашей страны.
  10. IgorZ
    IgorZ Сегодня, 11:58
    +1
    Цитата: Невский_ЗУ
    Вот он, классический русскоязычный бандеровец с советским образованием и из русского региона, - Харьков. Я готов отдать зуб, даже два, что в далеком 2004 году, он был против Ющенко и оранжевой революции, топил за дружбу с Россией. Вот в 2014 году, уже 50/50, так как знаю лично людей его возраста в Бердянске (который теперь территория РФ), кто был в 2014 за майдан и АТО. Страшно подумать % русскоязычных бандеровцев к 2022 году. Я то там как раз не был с 2014 года. Кому интересна хроника заражения, кликайте на мой профиль здесь, читайте публикации 2013-2016 годов. Лично я в 2014 был против даже освобождения своей "родной" Запорожской области в рамках примера Крыма. Поскольку русофобов было более 30% телефонной моей книги. Более подробно, статья: "Днепропетровск отныне не русский город", внимательно читайте последний абзац.

    Жалко Владимир Владимирович ничего об этом не знал.
  11. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 12:08
    -1
    Ну и как видим даже пенсионеры так с промытыми мозгами готовы к таким поступкам и умереть. Поэтому странно что постоянно слушать что там народ ждёт освобождения от бандеровцев.
    Ну а этот скорее всего в конечно итоге будет обменен если персонажем заинтересуются с той стороны, дабы нарисовать ещё медийную перемогу.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:43
      0
      Цитата: Ghost1
      Поэтому странно что постоянно слушать что там народ ждёт освобождения от бандеровцев.

      Если бы хотели от бандеровцев освободится, то давно бы освободились. Бандеровщина, это вседозволенность за которую не нужно отвечать.
  12. svp67
    svp67 Сегодня, 12:15
    +1
    Если заявления 67-летнего пилота о втором самолёте правдивы, то, получается, ему удалось вернуться на территорию Украины.
    и Что у этих населенных пунктов НЕТ "зонтика" нашей "СУПЕР-ПУПЕР" системы ПВО, не только от БПЛА, но и от таких вот легкомоторных самолетиков...
    И это не порядок. Через год после начала "Странной Военной Операции" не продумать эти вопросы.
    Почему не используются простейшие аэростаты или дирижабли для организации контроля за воздушным пространством? Раз самолетов ДРЛО у нас совсем мало
  13. Radikal
    Radikal Сегодня, 12:31
    +1
    Пилотом нарушившегося границы России самолёта A-22 являлся 67-летний харьковчанин

    Посмотрел видео с этим клиентом - конкретный враг, озвучивающий примитивную легенду - надо было очки с него снять, глаза бы выдали, хотя и так очевидно, что персонаж врёт. Конкретный шпигун. Странно, что второго летака пропустили. sad
  14. Radikal
    Radikal Сегодня, 12:35
    0
    Цитата: Андрей Николаевич
    Вот не сиделось деду,дома. На подвиги потянуло. Ну и славно.. За 2 месяца это дело следак закинет в суд. А чтобы этому старому идиоту жизнь малиной не казалось, дело надо дать судье, родом из Юга Украины или с Донбасса. Вот тогда, деду бубет " весело"

    У этого "деда" вполне осмысленный взгляд, и лексикон, так что есть "поляна" для работы с ним. bully
  15. АА22Шлем
    АА22Шлем Сегодня, 12:39
    -1
    Супер!Самолеты,БПЛА спокойно летают над территорией РФ.А помнится, распиаренная ДОН увидела теннисный шарик за 5000 км.Ведут разведку,вот только над территорией Украины авиация РФ не летает,беспилотники не ведут разведку в глубине территории,особенно те которые могли бы запускать российские дрг и потом спокойно уничтожать хаймарсы,пво и т.д.Переброска в зону БД тяжелой техники ведется по жд дорогам через мосты.Где висящие над ними беспилотники РФ,Где висящие над пограничными переходами БПЛА РФ.А,что те же Стрижи РФ куда спрятала или попилили на денюжки?,Как и Точку У?Или промаркировать те же хаймарсы и потом спокойно уничтожать,уже масла нет в голове,это же надо так разрушить и запустить разведывательную деятельность.Прямо таки детский сад по сравнению с НАТо,а связь так прямо ахиллесова пята России с о второй мировой.А ведь были и министерство связи и министерство радиоэлектронной промышленности.Ну неужели за десятилетия не дошло до голов,принимающих решения,что без разведки и связи вы похожи на слепых кутят,которым в любой момент может прилететь по голове.Кажется это диагноз.Ну нет собственных пророков ,закупить по разным схемам слабо?!Чего только в мире нет и стратегические беспилотники и всякие тепловизоры,датчики движения.Вопрос только в цене.Ну нельзя так грести к себе,это уже болезнь,надо,хоть чуть чуть и подкупать,закупать и т.д.И засунуть куда подальше чванливую гордость,особенно когда гордится то нечем.Настоящее икакских генералов,продавших и предавших Хусейна не интересует?Порой история экономит много времени на размышления.
  16. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 12:50
    0
    Думаю, что срок, который ему назначит суд, будет соизмерим с оставшимся ему сроком жизни. И окончит он свою жизнь в тюрьме на шконке. За что сам боролся, то и получил... Ну, не жаль его ничуть...