Медведковская ОПГ: от спортзала до тюрьмы

Начало деятельности



Слева направо: Сергей Буторин, Олег Пылев, Григорий Гусятинский. 1994 год

Смерть Гусятинского



Андрей Пылев, Сергей Ананьевский, Григорий Гусятинский и Сергей Буторин

Разгром Медведковских

«У нас на таких « танках » раскатывают только русские, так что найдём быстро».



Андрей Пылев на суде

«Да, они мёртвые, а вы считаете, что это были мальчики из песочницы? Они бандиты и убили их такие же бандиты».



Олег Пылев на суде

Лёша Солдат



Шерстобитов в тюрьме

Судьбы различных преступных группировок в 1990-е в последующие годы складывались по-разному. И если, как наверняка помнит читатель из прошлой статьи цикла про ОПГ от 25 марта, Измайловской группировке удалось сохранить вплоть до нашего времени свое влияние и могущество, то многим другим не так повезло. Одной из них была Медведковская группировка, о которой и пойдет речь ниже.В начале 1990-х годов многие офицеры КГБ были сокращены и остались таким образом без работы. Одним из них был и Григорий Гусятинский, решивший, что заработать большие деньги можно только в криминале. Вместе со своим другом Андреем Пылёвым и его младшим братом Олегом они сколотили свою банду, первоначально состоявшую из спортсменов, тренировавшихся в том же спортзале, что и они.Андрей Пылёв родился в 1962 году в семье заводского рабочего и домохозяйки. После школы он не смог поступить в вуз и устроился работать мясником в гастрономе.Его брат Олег с детства мечтал о военной карьере, однако в юности за драку получил условный срок, в результате чего о карьере пришлось забыть.Первыми шагами новой банды стало крышевание местных предпринимателей. Однако, поскольку они были никому не известны, то их никто не воспринимал всерьез, и многие платить отказывались. В таких случаях медведковские вывозили несговорчивых коммерсантов в лес, где избивали до тех пор, пока те не соглашались платить.Заработав таким образом свой первый капитал, лидеры группировки вскоре получили контроль над торговыми точками на Тушинском, Покровском и Митинском рынках столицы.Действовали медведковские настолько осторожно, что вплоть до 1993 года московские оперативники даже не знали об их существовании. Известно о них стало лишь после того, как один из бизнесменов написал на них заявление в милицию о вымогательстве. Это дело Гусятинский смог замять, лишь заплатив оперативникам крупную взятку.В том же 1993 году произошло еще одно событие: Медведковская банда фактически вошла в состав более сильной и влиятельной Ореховской ОПГ. Ее влияние и количество контролируемых объектов существенно возросли, при этом она осталась под управлением прежних лидеров.В сентябре 1994 года, когда был убит лидер ореховских Сильвестр, началась борьба за власть и наследство погибшего лидера. Ореховская ОПГ раскололась на несколько самостоятельных банд, Медведковская же группировка, сохранив единство, стала на сторону банды Сергея Буторина, с которым были дружны как Гусятинский, так и братья Пылёвы.Сам Гусятинский, понимая, что начались очень опасные для него времена и, не желая участвовать в этой междоусобной войне, с несколькими преданными людьми уехал в Киев, где надеялся переждать неспокойные месяцы. Однако его расчет не оправдался.Гусятинский был известен как человек резкий и жестокий даже по отношению к своим соратникам. Так, однажды он застрелил одного из своих бригадиров только за то, что тот отказался поднести чемоданы его жене. Не желая больше терпеть самодурство такого лидера, братья Пылёвы решили от него избавиться.В Киев к Гусятинскому вылетел его близкий друг, штатный киллер Медведковской ОПГ Алексей Шерстобитов по кличке Лёша Солдат, который также примкнул к заговору Пылевых. Узнав место жительства Гусятинского, Шерстобитов, расположившись на крыше соседнего здания, выстрелил в своего недавнего начальника. Гусятинский был тяжело ранен, спустя несколько дней его добили в больнице.После смерти лидера Медведковская группировка начала постепенно деградировать. Многие члены банды стали злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Поняв, что наркоманы в случае попадания в руки оперативников могут выдать всех, Пылёвы начали их одного за другим убивать.Не обошлось и без борьбы за власть. Так, главарь Лианозовской ОПГ Юрий Бачурин попытался сместить братьев Пылевых и занять их место. Для этого он попытался заручиться поддержкой одного из ореховских бригадиров Сергея Ананьевского. Однако Ананьевский остался верен Пылевым, в результате во время очередной встречи в бане Бачурин был убит с особой жестокостью.В 1996 году Андрей Пылёв, спасаясь от возможного ареста или убийства, уехал в Испанию, куда в том же году бежал его друг Сергей Буторин. На протяжении следующих семи лет Пылёв-старший жил в роскоши и ни в чем себе не отказывал. На своей тяге к роскоши он и прокололся. Он ездил на автомобиле Mercedes Gelаndewagen, стоимость которых начинается от 200 тысяч долларов. Испанцы на подобных машинах ездят крайне редко. Один испанский офицер полиции даже сказал российским коллегам:В 2003 году по запросу из России Пылёва-старшего арестовали испанские оперативники и вскоре экстрадировали на Родину. Суд по его делу длился более трех лет, в итоге Андрей Пылёв был признан виновным в убийстве 12 человек и получил 25 лет заключения.Его младший брат Олег был арестован годом ранее, в 2002, в Одессе, куда бежал в 1998 году. Ему повезло меньше, чем брату, и суд доказал его причастность к 20 убийствам, за которые он и получил пожизненное лишение свободы. В последнем слове Олег Пылёв сказал:Алексей Шерстобитов, более известный в криминальных сводках как Леша Солдат, являлся киллером Медведковской ОПГ, но известность в итоге получил не меньшую, чем ее лидеры.Родившись в 1967 году в семье кадрового офицера, Шерстобитов решил тоже пойти по стопам отца и стать военным. В 1989 году он окончил военное училище, стал офицером, некоторое время служил железнодорожным инспектором при МВД. Однако в 1992 году, видя полную деградацию военной сферы и отсутствие дальнейших перспектив, увольняется.В гражданской жизни он попытался начать свой бизнес, но безуспешно. Потом устроился охранником. Его жизнь круто изменило знакомство с Григорием Гусятинским в 1993 году. Узнав о его военных навыках, Гусятинский предложил Шерстобитову новую работу в ЧОПе, подконтрольном медведковским. А спустя еще некоторое время он становится штатным киллером группировки.Первыми его жертвами стали вышедшие из-под контроля члены самой Медведковской ОПГ. Далее, в апреле 1994 года последовало громкое убийство криминального авторитета Отари Квантришвили. Раскроют это дело лишь спустя 12 лет.В январе 1995 года последовало убийство самого Гусятинского, который и сделал Шерстобитова киллером. После этого идут еще десятки заказов. Жертвами Шерстобитова становились в основном криминальные авторитеты, лидеры противостоящих группировок, воры в законе, а также связанные с криминалом бизнесмены.Впоследствии Шерстобитов утверждал, что всегда старался придерживаться офицерского кодекса чести и не убивать женщин, детей и заведомо невиновных людей. Но, увы, получалось его соблюдать не всегда. Так, известно как минимум о двух случаях, когда жертвами покушений становились случайные люди.Один из них – в 1994 году, когда заказ поступил на вора в законе А. Исаева по кличке Роспись. Шерстобитов заминировал его машину, однако взрыв произошел немного раньше намеченного времени, в результате чего погибла игравшая поблизости девочка, сам же Исаев отделался лишь ранением.В другой раз, в 1997 году, готовя покушение на измайловских авторитетов, Шерстобитов заминировал столик в кафе, за которым обычно собирались бандиты. Однако в тот день они сели совсем в другом месте, и в результате взрыва погиб случайный человек, еще несколько получили ранения.13 лет Шерстобитов оставался неуловимым для оперативников. Количество его жертв до сих пор сложно установить точно. Самая высокая цифра, которая называлась – 60 человек, однако на суде потом будет доказано лишь 12 эпизодов.В начале 2000-х годов Шерстобитов отошел от криминальной деятельности и устроился работать обычным штукатуром. Он жил под другим именем, оперативникам в это время не было известно ни его настоящее имя, ни внешность, ни биография. Все знали лишь кличку – Лёша Солдат.Шерстобитов был арестован лишь в 2006 году, значительно позже арестов лидеров группировки. Как уже упоминалось, суд смог доказать лишь 12 убийств, совершенных им. За эти эпизоды он получил 23 года лишения свободы.В тюрьме Шерстобитов стал писать книги на темы криминала. Часть из них автобиографичны, часть – художественная проза. Все его книги, а их уже 12 штук, изданы и неплохо продаются, а по одной из них в 2010 году даже сняли сериал «Банды», где главный герой в исполнении Владимира Епифанцева списан с Шерстобитова, а в других персонажах легко узнаются Сильвестр, братья Пылёвы, Гусятинский и другие криминальные лидеры.