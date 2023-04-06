Военное обозрение
Войти Регистрация

Новейший южнокорейский истребитель KF-21 прошёл первую серию испытаний вооружения

7
Новейший южнокорейский истребитель KF-21 прошёл первую серию испытаний вооружения

В Южной Кореи проект новейшего истребителя KF-21 постепенно приближается к финалу. В последние дни была проведена первая серия испытаний вооружения самолёта, массовое производство которого планируется развернуть в 2026 году.


28 марта KF-21 состоялись испытания, в ходе которых вёлся огонь из 20-мм авиационной пушки и запускалась ракета средней дистанции действия класса «воздух-воздух» Meteor, 5 апреля был произведён отстрел ракеты аналогичного типа AIM-2000 (IRIS-T). На текущем этапе разработки применяются ракеты с инертной боеголовкой, без поражения целей.

Впервые поднявшись в воздух в июле 2022 года, KF-21 с тех пор провёл свыше 150 испытательных полётов, продемонстрировав возможности сверхзвукового хода и движения в ночное время.

При этом США на ранней стадии программы активно противодействовали проекту, запретив передачу критически важных систем – радара с АФАР, системы инфракрасного поиска и слежения (IRST), модуля электронно-оптического наведения (EO TGP) и технологии радиочастотного глушения (RF jammer). В итоге Южной Корее пришлось разработать эти технологии внутри страны.

Окончательно разобрались в своих сомнениях по поводу программы в Индонезии, которая выступает в качестве основного партнёра проекта KF-21. Джакарта погасила задолженность и начала регулярные выплаты, предусмотренные соглашением о сотрудничестве с Южной Кореей.

Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:08
    +2
    С виду на ф22 похож. А вообще корейцы ребята с головой, жаль матрасы полуостров поссорили.
    1. самый главный
      самый главный Сегодня, 12:20
      +2
      Цитата: Alien From
      А вообще корейцы ребята с головой, жаль матрасы полуостров поссорили.

      Вы хотите иметь объединенную державу с передовой технологией, огромной армией под властью США на нашей границе?
  2. ankir13
    ankir13 Сегодня, 12:18
    -2
    Раптор, с российскими двигунами...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:19
    0
    США на ранней стадии программы активно противодействовали проекту, запретив передачу критически важных систем
    У американцев свои интересы - продавать свои самолеты и как можно в большее количество стран. Но корейцы доказали, что тоже не лыком шиты. Сразу и Индонезия зашевелилась.
  4. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 12:28
    +1
    Цитата: самый главный
    Цитата: Alien From
    А вообще корейцы ребята с головой, жаль матрасы полуостров поссорили.

    Вы хотите иметь объединенную державу с передовой технологией, огромной армией под властью США на нашей границе?

    А причём тут США? Под нашей властью!
  5. роман66
    роман66 Сегодня, 12:38
    0
    Какой-то корявый, где изящество форм и благородство линий? Плохо Туполева слушали?
  6. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 12:50
    0
    А что то давно про шахматы не слышно совсем, то фанфары трубили а сейчас молчок