Немного о промышленности переходной эпохи

Иллюстрация и подпись из учебника по истории Средних веков для 6 класса. «В мастерской средневекового оружейника. Тесная со сводами комнатка в первом этаже дома ремесленника. Сквозь небольшое окошко едва пробивается луч солнца. В глубине стоит горн, справа точильный круг и тиски. На полках ручные инструменты: молотки, свёрла, клещи, напильники. Мастер примеряет на рыцаря железные доспехи. Ему помогают ученики. У окна подмастерье с помощью молотка отделывает нагрудный панцирь»
Итак, пришли мне ремесленника,
искусного в работе по золоту и серебру,
бронзе и железу, а также в работе с пурпурной,
алой и голубой пряжей и в искусстве резьбы,
чтобы он работал в Иудее и Иерусалиме
с моими искусными мастерами,
которых выбрал мой отец Давид.
Вторая книга Паралипоменон, 2:7
искусного в работе по золоту и серебру,
бронзе и железу, а также в работе с пурпурной,
алой и голубой пряжей и в искусстве резьбы,
чтобы он работал в Иудее и Иерусалиме
с моими искусными мастерами,
которых выбрал мой отец Давид.
Вторая книга Паралипоменон, 2:7
Проблемы исторического познания. Не так давно на ВО уже в который раз зашла речь о «промышленности» средневековой Европы и Нового времени. И как всегда, многие вопросы возникли из-за неполного знания. А с другой стороны, а откуда ему, этому самому полному знанию взяться? Из учебника истории Средних веков для 6 класса? Даже вузовский учебник (скажем, тот, по которому довелось учиться автору) не оставил в памяти практически ничего, кроме разве что того, что производством тогда занимались цехи и что сначала они были прогрессивным явлением, а затем стали тормозить развитие капитализма. Но ни о профессиях, ни о сырьевых ресурсах разных стран, особо речь там не шла, разве что о соли, без которой в том же Средневековье обойтись было попросту невозможно, да и потом – соленая сельдь была едва ли не главной едой бедняков. Редко-редко в качестве иллюстраций можно было увидеть сухую графическую картинку с изображением оружейника, кузнеца или ткача. Однако профессий в то время было много больше, вот только познакомиться с ними возможности тогда не было.
Между тем существует уникальный источник из Германии XV–XVII вв., который дает нам потрясающее количество прекрасных изображений людей этого времени за работой. И из них можно узнать о существовавших в то время профессиях и даже немного познакомиться с «материальной базой»! И это не одна книга, а несколько, за пару сотен лет!
А было так, что уже в 1388 году в Нюрнберге была создана благотворительная организация, которая сначала приняла 12 человек нуждающихся и помогла им найти работу, предварительно обучив ремеслу! Кто они, в каком качестве и куда были устроены, записывалось в книги, получившие название «Домашние книги Нюрнбергского фонда двенадцати братьев». Начиная примерно с 1425 года, их книги были оформлены следующим образом: одностраничные иллюстрации людей, которым они помогли, и текст обычно с указанием их имен и профессии, которой они занимались.
Сегодня мы продолжаем публикацию иллюстраций из этих книг, причем за разные годы, чтобы можно было бы увидеть, как сами эти «картинки» изменялись век от века.
И, кстати, кого только на этих иллюстрациях нет: от пекаря до плотника, от «грузчика» до «производителя сахара» – более 1 300 изображений, которые показывают нам многочисленные производственные процессы и ремесленные изделия с XV века. Изображения мастеров в «Книгах двенадцати братьев» давно известны и любимы в специальной и научно-популярной литературе, как в качестве исследовательского материала, так и в качестве иллюстраций. Тем не менее большинство из них так и остались неопубликованными по сей день. Вот почему особенно ценно то, что администрация Нюрнбергской городской библиотеки дала мне разрешение на их обработку и публикацию для ознакомления с ними читателей ВО.
Это первое…
Второе – удалось найти книгу, посвященную средневековой британской индустрии: English Medieval Industries (John Blair, Nigel Ramsey, Hambledon Press, London, 1991, 446 p.). И чего в ней только нет – и ранний нормандский период (1066–1100 гг.) и средневековый рост производства (1100–1290), понятно, что есть в ней и про средневековый экономический кризис – Великий голод и Черную смерть (1290–1350). За которыми последовал затем «позднесредневековый экономический подъем» (1350–1509 гг.). Изделия из кожи и текстиля, дерево и кость, керамика – все это там есть, не говоря уже о металлических изделиях. Книга переведена на русский язык и с переводом можно ознакомиться в Сети, хотя сам перевод выполнен не слишком-то литературно. Однако, читать можно, хотя и через пень-колоду.
Вот она...
Вот только невозможно привести иллюстрации из всех «Книг 12 братьев» – уж очень их много! Однако познакомиться с этими двумя источниками информации очень интересно. Поэтому вниманию читателей ВО будет предложен своего рода дайджест – краткое изложение книги о британской индустрии железоделательной и горной индустрии в Англии до 1500 года, а проиллюстрировало оно будет, опять-таки, «картинками» из «Книг 12 братьев».
Итак, какие же металлы добывались на территории Британии в Средневековье и могли ли они дать возможность местным кузнецам производить, ну скажем, то же оружие и рыцарские доспехи?
Мастер-фонарщик, 1425 год. Вот с такими светильниками тогда ходили по ночам
Начнем с того, что начиная с норманнского вторжения в 1066 году до смерти Генриха VII в 1509 году экономика Англии была основана на сельском хозяйстве. Однако добыча железа, олова, свинца и серебра, а затем и каменного угля, играла важную роль в английской средневековой экономике. Система правления Вильгельма Завоевателя была феодальной в том смысле, что право владеть землей, было связано со службой королю, но во многих других отношениях нормандское вторжение мало чем изменило природу английской экономики и её горнодобывающих предприятий.
Каменщик, 1425 год. Использует подъемный кран!
Сначала горнодобывающая промышленность не составляла значительной части английской средневековой экономики, но в XII и XIII веках в Англии возник повышенный спрос на металлы, благодаря значительному росту населения и строительству зданий, включая величественные соборы и церкви. В тот период в Англии добывались четыре металла: железо, олово, свинец и серебро с использованием различных методов очистки.
Уголь также добывался с XIII века. Железо выплавлялось в сыродутных печах-домницах с получением крицы, которая затем тщательно проковывалась. Дутье в печь осуществлялось сначала ручными мехами, но затем его механизировали – привод их стал осуществляться при помощи водяных мельниц. Домницы сразу же увеличивались в размерах и постепенно начали превращаться в доменные печи. Уже в XIV веке высота доменных печей достигала 8 м. Поскольку работали все эти печи на древесном угле, имела место массовая вырубка леса на уголь. Профессия угольщика пользовалась популярностью, так как получить качественный древесный уголь было совсем нелегко.
Изготовитель пряжек для ремней, 1425 г.
В итоге вырубка лесов для получения древесного угля привела к тому, что уже в XV веке в Англии было запрещено использовать древесный уголь в металлургии. И это была проблема, потому что кокс научились получать и использовать лишь в XVIII веке.
Мастер по изготовлению напильников, 1534 г.
Добыча железа происходила в нескольких местах, включая главный центр в Форест-оф-Дин, а также в Дареме и Уилде . Некоторое количество железа для удовлетворения спроса Англии импортировалось с континента, особенно к концу XIII века.
К концу XII века старый метод добычи железной руды методом вскрытия был дополнен более продвинутыми технологиями, включая прорыв туннелей, траншей и обустройство шахт. Железная руда обычно обрабатывалась на местных предприятиях, причем уже в XIV веке в Чингли была построена первая в Англии кузница с водяным приводом. В результате сокращения лесных массивов и, как следствие, с увеличением стоимости древесины и древесного угля спрос на каменный уголь увеличился, и его начали коммерчески добывать из карьерных ям и путем открытой добычи.
Мастер-бронник. На стене висят «трехчетвертные» доспехи для кирасира или рейтара, 1535 г.
Серебряный бум произошел в Англии после открытия месторождения серебра около Карлайла в 1133 году. Огромное количество серебра было добыто из полукруга рудников, проходившего через Камберленд, Дарем и Нортумберленд – до трех-четырех тонн серебра добывалось каждый год, что более чем в десять раз было больше предыдущего годового производства по всей Европе. Результатом стал местный экономический бум и серьезный подъем королевских финансов XII века.
Добыча олова была сосредоточена в Корнуолле и Девоне, где разрабатывались аллювиальные месторождения, и управлялась особыми «оловянными судами и парламентами» – настолько ценным экспортным товаром было олово. Причем сначала его вывозили в Германию, а затем в XIV веке в Нидерланды.
Свинец обычно получали как побочный продукт добычи серебра на рудниках в Йоркшире, Дареме и на севере, а также в Девоне. Свинцовые рудники обычно выживали в результате субсидирования со стороны производства серебра.
Гвоздильщик делал тогда гвозди вручную!
«Черная смерть» пришла в Англию в 1348 году из Европы. Но сначала в 1315 году наступил «Великий голод», с которого начался ряд острых кризисов в английской аграрной экономике. Голод был вызван серией неурожаев в 1315, 1316 и 1321 годах в сочетании со вспышкой эпизоотий среди овец и волов между 1319 и 1321 годами и распространением грибковых заболеваний среди запасов пшеницы. Во время последовавшего голода многие люди погибли, а крестьяне были вынуждены есть лошадей, собак и кошек, а также заниматься каннибализмом в отношении детей, хотя сообщения такого рода обычно считаются преувеличением. Великий голод полностью обратил вспять рост населения в XII и XIII веках и оставил внутреннюю экономику глубоко потрясенной, хотя и не разрушенной.
Затем в 1348 году на землю Англии впервые пришла чума, после чего последовательно повторялась во время 1360–1362, 1368–1369, 1375 гг. и спорадически в дальнейшее время. Непосредственным последствием этого бедствия стала массовая гибель людей: около 27 % смертности среди высших классов и до 40–70 % среди крестьян. Несколько поселений были попросту заброшены во время эпидемии, но многие из них сильно пострадали или были почти полностью уничтожены. Средневековые власти сделали все возможное, чтобы хоть как-то ответить на этот вызов времени, однако последствия спровоцировали экономический кризис исключительной силы. Строительные работы прекратились, и многие горные выработки были заброшены.
Мастер-изготовитель рукояток для шпаг, 1556 г.
В краткосрочной перспективе власти предприняли попытки по контролю над заработной платой и обеспечению населения доэпидемическими условиями труда. Однако, в отличие от предыдущих столетий быстрого роста, английское население не восстанавливалось на этот раз более века. При этом влияние кризиса на английскую горнодобывающую промышленность ощущалось до конца Средневековья.
Правда в 1350–1509 гг. горнодобывающая промышленность в целом показала хорошие результаты, чему способствовал высокий спрос на промышленные товары и предметы роскоши. Производство корнишского олова резко упало во время самой Черной смерти, что привело к удвоению цен на изделия из него. Экспорт олова также катастрофически упал, но в следующие несколько лет он снова вырос.
К началу XVI века доступные аллювиальные месторождения олова в Корнуолле и Девоне начали сокращаться, что привело к началу поверхностной и шахтной его добычи для поддержки оловянного бума, который произошел в конце XIV века. Добыча свинца также увеличилась, при этом объем его производства почти удвоился в период с 1300 по 1500 год. Древесина и древесный уголь снова подешевели после Черной смерти, в результате чего добыча каменного угля снизилась, оставаясь на низком уровне до конца этого периода – тем не менее некоторая добыча угля происходила, и все основные английские угольные месторождения к XVI веку были задействованы.
Кузнец, 1564 г.
Производство железа продолжало расти. На юго-востоке стали активнее использовать гидроэнергию, но и вырубки лесов продолжались и достигли в XV веке леса Дина в западной части графства Глостершир в Англии. Ну а первая доменная печь в Англии, ставшая крупным техническим шагом вперед в выплавке металлов, была построена в 1496 году в Ньюбридже, в графстве Уилд.
То есть металлопроизводство Англии между Средневековьем и Новым временем оказалось на достаточно высоком уровне, и самого металла, как железа, так и серебра, с оловом вполне хватало для удовлетворения нужд соответствующего производства.
Оружейник, 1613 г.
Поскольку нас интересует, прежде всего, производство вооружения, то стоит провести ряд конкретных цифр, показывающих его уровень. Например, производство 100 000 арбалетных болтов требовало десяти березовых стволов и 250 кг железа. На первый взгляд кажется, что это много. Но на самом деле только лишь в битве при Монтлери в 1465 году было использовано 38 400 стрел за один день! Впрочем, своего оружия англичанам постоянно не хватало.
А это, конечно же, сапожник. Ну куда же без него... 1640 г.
Так, на момент смерти короля Генриха VIII в 1547 году Арсенал в Тауэре располагал 3 060 луками, а к ним 13 050 связками стрел по 24 стрелы в каждой. Общее количество аркебуз достигало 7 700, однако 4 000 аркебуз в 1543 году поступило в Англию из Брешии. В 1512 году 2 000 комплектов доспехов Генрих купил во Флоренции по цене 16 шиллингов каждый, через год ещё 5 000 в Милане, потом в 1539 купил ещё 1 200 доспехов в Кельне и 2 700 в Антверпене. Также на момент его смерти в Тауэре хранилось 351 железное орудие и 64 бронзовых.