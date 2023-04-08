Немного о промышленности переходной эпохи



Иллюстрация и подпись из учебника по истории Средних веков для 6 класса. «В мастерской средневекового оружейника. Тесная со сводами комнатка в первом этаже дома ремесленника. Сквозь небольшое окошко едва пробивается луч солнца. В глубине стоит горн, справа точильный круг и тиски. На полках ручные инструменты: молотки, свёрла, клещи, напильники. Мастер примеряет на рыцаря железные доспехи. Ему помогают ученики. У окна подмастерье с помощью молотка отделывает нагрудный панцирь»

Итак, пришли мне ремесленника,

искусного в работе по золоту и серебру,

бронзе и железу, а также в работе с пурпурной,

алой и голубой пряжей и в искусстве резьбы,

чтобы он работал в Иудее и Иерусалиме

с моими искусными мастерами,

которых выбрал мой отец Давид.

Вторая книга Паралипоменон, 2:7



Вот она...



Мастер-фонарщик, 1425 год. Вот с такими светильниками тогда ходили по ночам



Каменщик, 1425 год. Использует подъемный кран!



Изготовитель пряжек для ремней, 1425 г.



Мастер по изготовлению напильников, 1534 г.



Мастер-бронник. На стене висят «трехчетвертные» доспехи для кирасира или рейтара, 1535 г.



Гвоздильщик делал тогда гвозди вручную!



Мастер-изготовитель рукояток для шпаг, 1556 г.



Кузнец, 1564 г.



Оружейник, 1613 г.



А это, конечно же, сапожник. Ну куда же без него... 1640 г.