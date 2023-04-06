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В Иране заявили, что помогут Сирии укрепить ПВО против израильских атак

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В Иране заявили, что помогут Сирии укрепить ПВО против израильских атак

О том, что у Тегерана с Дамаском стратегически важные взаимоотношения, уже давно известно. Не секрет и что главным врагом для этих государств является Израиль.


Израиль, уже не раз пользуясь тяжёлым положением, в котором находится Сирия, нарушал её воздушное пространство и наносил удары по её территории.

Чтобы снизить вероятность подобных атак, Иран решил помочь Сирии в укреплении противовоздушной обороны страны. Об этом заявил замминистра обороны Ирана бригадный генерал Хамзе Каландари.

Мы считаем своим долгом помогать дружественным странам, таким как Сирия, улучшать их противовоздушную оборону и отражать атаки с воздуха

— сказал генерал.

Каландари отметил, что сегодня Сирии уже удается отражать большое количество израильских авиаударов. Но всё же есть и прорехи в ПВО. В результате последнего израильского удара по окрестностям Дамаска погибли два мирных жителя.

Тегеран и Дамаск подписали всеобъемлющее соглашение об укреплении сотрудничества в военной и оборонной сферах в июле 2020 года. В феврале этого года иранские и сирийские военные договорились о доставке в Дамаск ракетных комплексов для усиления противовоздушной обороны арабской страны на фоне усиления израильских атак.

По словам замминистра, после отмены эмбарго ООН на поставки оружия Ирану в 2020 году многие страны стремятся использовать иранское оружие.
Автор:
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4 комментария
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  1. А Нас Рать
    А Нас Рать Сегодня, 12:57
    +1
    Тегеран уже 10 лет Асада этими обещаниями кормит. Один раз привезли батарею своего "бавар-373", но она была уничтожена в первый же месяц, после попытки применения. Нет у Ирана технических средств для этого усиления, разве что количеством, но довезти что то в целости у них тоже не получается, все горит в процессе доставки.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 13:03
      0
      Потому что физически невозможно создать в Сирии ПВО, которая сможет отразить всю мощь атак Израиля. Любую самую совершенную ПВО в единичны- экземплярах можно перегрузить и уничтожить (ваш пример с базар). Противодействовать этому можно лишь нарастив количество ПВО до уровня, когда захлебнется уже Израильская «перегружала». А для этого вся иранская ПВО должна переехать в Сирию.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:00
    0
    Израиль, уже не раз пользуясь тяжёлым положением, в котором находится Сирия, нарушал её воздушное пространство и наносил удары по её территории.

    Не только Сирии ,но и Ливана ,Палестины .Вообщем то им по барабану чье небо использовать
  3. Магог_
    Магог_ Сегодня, 13:01
    0
    после отмены эмбарго ООН на поставки оружия Ирану в 2020 году многие страны стремятся использовать иранское оружие.
    Тут ничего не попутали ? Сначала "курица", а потом "яйцо", или наоборот ?