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Директор ФБР США: Китай изучает уроки украинского конфликта для использования против Тайваня

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Директор ФБР США: Китай изучает уроки украинского конфликта для использования против Тайваня

Украинские события активно изучаются в США, но не менее внимательно к ним относится и Китай. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй, слова которого приводит американская пресса.


По мнению руководителя одной из основных американских спецслужб, Китай более всего сконцентрирован на анализе экономических уроков конфликта на Украине. Прежде всего, его интересует влияние санкций Запада на российскую экономику. Такой анализ необходим Пекину для того, чтобы просчитать возможные последствия санкций для КНР в случае начала вооруженного конфликта с Тайванем.

Как утверждает Рэй, правительство Китая сейчас уже начало принимать меры по смягчению влияния на свою экономику потенциальных санкций. В Пекине понимают, что если будет начата военная операция против Тайваня, то Запад вмешается как минимум на экономическом уровне. То есть, против Китая будут введены соответствующие санкции.

Директор ФБР назвал украинский конфликт «ключом» к предстоящим действиям КНР против Тайваня. Ранее западные аналитики также сообщали, что китайское военное командование изучает различные аспекты применения российских вооруженных сил в специальной военной операции, организацию помощи Украине со стороны западных стран. Это необходимо для расчета и планирования возможностей и действий при начале «тайваньской операции».

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон будет защищать Тайвань в случае открытого вооруженного нападения со стороны Китая. В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая быть готовой к участию в вооруженном конфликте.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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10 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:05
    0
    Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон будет защищать Тайвань в случае открытого вооруженного нападения со стороны Китая.

    Какое бы вооружение, техника и ресурсы в США не были, для Китая, это операция материковая, а для США это десантная операция. Отсюда выводы.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:05
    0
    Китай изучает уроки украинского конфликта для использования против Тайваня
    Так Китай не глупее Сша. Вы, американцы скрупулезно изучаете, анализируете тактику действий подразделений, эффективность применения того или иного вида оружия, параллейно обкатывая свои вооружения и выявляя их недостатки в современной войне.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:06
    0
    против Китая будут введены соответствующие санкции

    В отличие от нас - Китай в состоянии в ответ ввести такие контрсанкции, что у буржуев будет вид как у описавшегося пуделя.. Без нашего-то сырья они худо, бедно - но как-то проживут, а вот без китайских товаров? Ой что-то сомнительно! Ибо кузница планеты - нонеча находится именно в Китае, и обкладывать её санкциями - себе дороже.
    1. storm3r
      storm3r Сегодня, 12:29
      +1
      Если Китай не сможет продавать свои товары, его экономика рухнет. Совокупный рынок США, Канады, Европы, Японии и Австралии настолько огромен, что если эти страны совместно введут санкции, китайская экономика развалится, как карточный домик.
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 12:45
        0
        Цитата: storm3r
        Совокупный рынок США, Канады, Европы, Японии и Австралии настолько огромен...


        Что равен Китайскому, если посчитать по числу потребителей :) ведь именно сегодня, рынок КНР является крупнейшим рынком планеты, а количество среднего класса превосходит США по численности...по миллиардерам у КНР небольшое отставание от США (698 vs 724).

        Поэтому не всё так просто, крупные Западные корпорации имеют огромные доходы с Китайского рынка, как и Китайские компании с Западного.... симбиоз однако.

        А доля экспорта товаров и услуг в ВВП КНР 17,1 % от общего объема...что не так уж и много на самом деле, в прошлом доля экспорта была в разы выше.
    2. mann
      mann Сегодня, 12:50
      0
      В отличие от нас - Китай в состоянии в ответ ввести такие контрсанкции, что у буржуев будет вид как у описавшегося пуделя.. Без нашего-то сырья они худо, бедно - но как-то проживут, а вот без китайских товаров? Ой что-то сомнительно! Ибо кузница планеты - нонеча находится именно в Китае, и обкладывать её санкциями - себе дороже.
      Не скажите,в настоящее время у КНР появилось много конкурентов.
      Индия,Пакистан,Бангладеш,Индонезия,Болгария,Румыния,Венгрия и т.п.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:14
    0
    Будем надеяться, что народ КНР не зря кормит свою армию.
    1. mann
      mann Сегодня, 12:52
      0
      Будем надеяться, что народ КНР не зря кормит свою армию.
      Предпочитал и предпочитаю надеяться на нашу.
  5. Попуас
    Попуас Сегодня, 12:16
    -2
    Не понимаю,почему еще ограничения цен на китайские товары не ввели по себестоимости+1$... wassat
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:25
    0
    Идиот,Тайвань это небольшой остров.Как мы действуем на Украине, этот опыт совсем не подходит.Мирный вариант это санкции подкреплёные флотом НОАК или подрыв единства Тайваня из нутри(американский опыт,но ни как не российский).