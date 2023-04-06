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Украинские радикалы «сошлись» в перепалке с 11-летней православной девочкой у стен Киево-Печерской лавры

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Украинские радикалы «сошлись» в перепалке с 11-летней православной девочкой у стен Киево-Печерской лавры

Православные граждане Украины продолжают защищать от захвата раскольниками Киево-Печерскую лавру. Прихожане не покидают свой пост, невзирая на непогоду и постоянные нападки радикалов. Киевский режим все больше склоняется к силовому захвату православной святыни, осознав, что отобрать ее относительно мирным путем не удастся.


Прихожане канонической православной церкви уже больше недели молятся под лаврой, часть верующих находятся там круглосуточно. Пользуясь полным бездействие полиции, радикалы не оставляют попыток спровоцировать прихожан на конфликт. Украинские нацисты выкрикивают в адрес православных оскорбления, разворачивают плакаты националистического содержания, бросают в прихожан камни, однако прихожане канонической УПЦ не покидают свой пост у стен главной православной святыни Украины.

Примечателен попавший на видео диалог между 11-летней прихожанкой канонической православной церкви и нападающими на верующих раскольниками. Ребенок прямо заявляет, что хочет быть в УПЦ, на что взрослый мужчина, вероятнее всего являющийся последователем созданной в политических целях ПЦУ, вступает с ней в перепалку, начиная ее убеждать, что в таком возрасте невозможно иметь какие-либо религиозные предпочтения. При этом её спросили, сколько времени она стоит у лавры. Девочка ответила, что стоит возле лавры с раннего утра, защищая свою веру, и будет стоять столько, сколько угодно Богу. Своими претензиями радикалы довели ребёнка до крика.


То есть, даже ребёнок говорит о том, что речь идёт в первую очередь о вере. Но этого не понять радикалам, у которых никакой веры точно нет и руководствуются которые исключительно политикой.

Девочка:

Отстаньте от меня. Я сама сюда пришла. Я хочу быть с Богом, а не с дьяволом, не с вами, ПЦУшниками

Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как украинские власти в одностороннем порядке разорвали действовавший ранее договор аренды и потребовал от живущих в монастыре монахов освободить помещение для представителей раскольничьей церкви.

Лавра находится в собственности государства и формально является национальным заповедником. Часть комплекса — так называемая Нижняя лавра — была отдана канонической УПЦ в безвозмездное пользование.

Служба безопасности Украины обвинила настоятеля лавры митрополита Павла в "разжигании межрелигиозной розни" и "оправдании вооруженной агрессии России" и поместила его под домашний арест.

В этих обстоятельствах издевательски звучит заявление украинского президента Зеленского, назвавшего Украину "территорией самой большой религиозной свободы".
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10 комментариев
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  1. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 14:22
    +7
    Отстаньте от меня. Я сама сюда пришла. Я хочу быть с Богом, а не с дьяволом, не с вами, ПЦУшниками

    До чего доходит мерзость человеческая, вскормленная просвещенным западом!!! Нет никакого преступления, на которое бандерлоги=нацики не пойдут, ради уничтожения тех, кто не хочет погружаться в бесовщину.
    Именно от этого сейчас очищаем Украину, освобождая ее от мерзости и дьявольского существования!!!
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:46
      +3
      Думаю,что ради только одной этой маленькой девочки, надо закончить СВО,до конца. А затем, уважаемые сотрудники ФСБ- ваш выход.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:01
      0
      Цитата: Правдодел
      Отстаньте от меня. Я сама сюда пришла. Я хочу быть с Богом, а не с дьяволом, не с вами, ПЦУшниками

      До чего доходит мерзость человеческая, вскормленная просвещенным западом!!! Нет никакого преступления, на которое бандерлоги=нацики не пойдут, ради уничтожения тех, кто не хочет погружаться в бесовщину.
      Именно от этого сейчас очищаем Украину, освобождая ее от мерзости и дьявольского существования!!!

      -А ты могла бы полюбить радикала?
      -Ради чего? (С) laughing lol wassat good
  2. Invoce
    Invoce Сегодня, 14:23
    +3
    Раскол произошел не только по мироощущению, с каким миром украинцы себя отожествляют, но и по вероисповеданию... Это война уже точно добром для 404 региона России не закончится. Да и пророки предрекали 6 мес. будет укровласть рулить людьми после того, как в православные монастыри войдут раскольники..404 регион станет 201, 202, 203....регионом России
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:36
      +1
      Цитата: Invoce
      Это война уже точно добром для 404 региона России не закончится.

      Эта война межу силам добра зла, силами Бога, сатаны идет уже 1000 лет на Руси от которой сатана оторвал кусок Руси, чего не смогли сделать половцы, монголо-татары, турки, поляки и гитлеровцы.
  3. ВлР
    ВлР Сегодня, 14:23
    -1
    Можно ли было такое (и многое другое) представить еще в начале 2014 года? Как можно было тогда предать этих людей? И ради чего? Чтобы Лиса-Алиса Меркель и Кот Базилио Олланд в Минске поручкаться не отказались?
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:30
    +1
    То есть, даже ребёнок говорит о том, что речь идёт в первую очередь о вере. Но этого не понять радикалам, у которых никакой веры точно нет

    Для радикалов Сатана и Зеля, вот их вера, они просто исчадие ада.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:45
    0
    Украину, во искупление её грехов должна постичь судьба Содома и Гоморры.
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 14:46
    +1
    Тяжело читать,больно видеть.Уничтожить,оторвать,исказить и все это ради западных интересов,предать свой народ.Вот чего не пойму почему это Зеленский вместе со своей свитой свободно живет,свободно передвигается и т.д.Вопрос к нашим политикам?Почему?Кто боится или с какой то целью не отдает приказ на ликвидацию.Верховный?Тогда все что творится на его совести.
  7. Элизиум
    Элизиум Сегодня, 15:08
    0
    Нелюди бандеровские...
    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий