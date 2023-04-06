Украинские радикалы «сошлись» в перепалке с 11-летней православной девочкой у стен Киево-Печерской лавры

Отстаньте от меня. Я сама сюда пришла. Я хочу быть с Богом, а не с дьяволом, не с вами, ПЦУшниками

Православные граждане Украины продолжают защищать от захвата раскольниками Киево-Печерскую лавру. Прихожане не покидают свой пост, невзирая на непогоду и постоянные нападки радикалов. Киевский режим все больше склоняется к силовому захвату православной святыни, осознав, что отобрать ее относительно мирным путем не удастся.Прихожане канонической православной церкви уже больше недели молятся под лаврой, часть верующих находятся там круглосуточно. Пользуясь полным бездействие полиции, радикалы не оставляют попыток спровоцировать прихожан на конфликт. Украинские нацисты выкрикивают в адрес православных оскорбления, разворачивают плакаты националистического содержания, бросают в прихожан камни, однако прихожане канонической УПЦ не покидают свой пост у стен главной православной святыни Украины.Примечателен попавший на видео диалог между 11-летней прихожанкой канонической православной церкви и нападающими на верующих раскольниками. Ребенок прямо заявляет, что хочет быть в УПЦ, на что взрослый мужчина, вероятнее всего являющийся последователем созданной в политических целях ПЦУ, вступает с ней в перепалку, начиная ее убеждать, что в таком возрасте невозможно иметь какие-либо религиозные предпочтения. При этом её спросили, сколько времени она стоит у лавры. Девочка ответила, что стоит возле лавры с раннего утра, защищая свою веру, и будет стоять столько, сколько угодно Богу. Своими претензиями радикалы довели ребёнка до крика.То есть, даже ребёнок говорит о том, что речь идёт в первую очередь о вере. Но этого не понять радикалам, у которых никакой веры точно нет и руководствуются которые исключительно политикой.Девочка:Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как украинские власти в одностороннем порядке разорвали действовавший ранее договор аренды и потребовал от живущих в монастыре монахов освободить помещение для представителей раскольничьей церкви.Лавра находится в собственности государства и формально является национальным заповедником. Часть комплекса — так называемая Нижняя лавра — была отдана канонической УПЦ в безвозмездное пользование.Служба безопасности Украины обвинила настоятеля лавры митрополита Павла в "разжигании межрелигиозной розни" и "оправдании вооруженной агрессии России" и поместила его под домашний арест.В этих обстоятельствах издевательски звучит заявление украинского президента Зеленского, назвавшего Украину "территорией самой большой религиозной свободы".