Бойцы «Вагнера» взяли под контроль всю территорию вдоль реки Бахмутка в Артёмовске

Можно сказать, что в последнее время весь украинский фронт пребывает в ожидании эскалации событий. Киевские власти под давлением Запада регулярно грозятся масштабным контрнаступлением, сроки которого периодически отодвигаются. Российское командование совершенно оправданно и разумно молчит о своих планах.Оперативная сводка в зоне СВО за минувшие сутки по данным интернет-источников.Наиболее активные боевые действия продолжаются на Донецком направлении. В Артемовске (Бахмуте), где «вагнеровцы» накануне взяли под контроль все административные здания и ключевые объекты в промзоне, полностью контролируется и вся территория вдоль реки Бахмутка, протекающей через весь город. Весь центр наш, противник пытается удержаться в юго-западной части, дабы сохранить доступным въезд в город.На севере Артемовска штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться в районе Селище на юг города. В ходе боев они полностью зачистили территорию школы № 24 и вплотную подошли к ж/д станции.Северо-западнее Артемовска бойцы «Вагнера» атаковали в районе Богдановки и еще севернее у поселка Спорное, но безуспешно.Сообщается, что командование ВСУ начинает отвод частей бахмутского гарнизона из некоторых контролируемых районов города под угрозой попадания в полное окружение. В то же время, к участку дороги Часов Яр — Хромово прибыли подразделения 5-й штурмовой бригады, созданной на базе 5-го штурмового полка ВСУ. Это может говорить о том, что киевское руководство не оставляет намерений попытаться остановить дальнейшее продвижение «вагнеровцев» от Артемовска.Одновременно наша артиллерия отрабатывает по всем населенным пунктам, подконтрольным ВСУ, среди них: Константиновка, Часов Яр, Григоровка, Орехово-Васильевка, Северск и другие. Задача — не дать противнику сконцентрировать резервы и попытаться контратаковать в направлении Артемовска.Сообщается о небольшом продвижении российских штурмовых групп в Марьинке и в направлении поселка Первомайский. В самой Марьинке наши штурмуют укрепрайоны украинских формирований в центре города у церкви на проспекте Дружбы и на северной окраине за водоемом. Атака ВС РФ в районе Северного успехом не увенчалась, а вот вблизи поселка Керамик наши сумели занять несколько новых позиций.На Авдеевском участке подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ готовятся к наступлению на позиции ВС РФ в районе Красногоровки, расположенной севернее Марьинки.В ЛНР продолжаются бои в районе лесного массива Серебрянское лесничество. Российские войска атаковали позиции ВСУ со стороны села Шипиловка, есть небольшое продвижение. Возобновились плотные встречные бои у Новоселовского, которые шли с переменным успехом последние несколько дней. Российская артиллерия ломает оборону противника в районе Торского, Стельмаховки, Двуречного и Каменки.Как всегда, объективно обстановку в районе Артемовска оценивает Евгений Пригожин. Пресс-служба ЧВК «Вагнер» сообщает, что так называемая «дорога смерти» через Хромово на Часов Яр хоть и находится под нашим огнем, но о полном ее контроле пока речи не идет. Техника ВСУ продолжает перемещаться по трассе как в город, так и из него, дорожное полотно практически не повреждено. Это видно по кадрам видео, публикуемым в сети украинскими военными.