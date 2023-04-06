Американские моряки расширяют эксперименты с беспилотниками в Южной Америке

Технологии и платформы, которые мы внедряем в регион, решат несколько серьезных проблем. К ним относятся торговля наркотиками и торговля людьми, а также экономический и экологический ущерб, причиняемый незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыболовством

Это будет основано на прогрессе, который мы увидим, получая представление о поле битвы, которое вы хотите охватить, и о том, что имеет смысл. Мы просто еще не достигли этого момента, поэтому пока мы будем учиться.