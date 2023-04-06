В МИД КНР указали Вашингтону на «красную линию», которую он не должен переступать в отношениях с Пекином

Тайваньский вопрос представляет ключевой интерес для внешней политики Китая и, разумеется, является первой красной линией в китайско-американских отношениях, переступать которую нельзя. Вопрос независимости Тайваня никак не связан с обеспечением мира и стабильности по обе стороны пролива, так как мы считаем данный путь тупиковым

В МИД КНР указали Вашингтону на «первую красную линию», которую он не должен переступать в отношениях с Пекином. В качестве таковой, китайские власти рассматривают тайваньский вопрос. В этой связи ведомство пообещало дать жёсткий отпор Соединённым Штатам из-за недавнего визита, совершённого президентом Тайваня в эту страну.Вот что следует из заявления китайского внешнеполитического ведомства:Поводом для подобной реакции со стороны руководства Китая стал очередной визит в Штаты главы администрации Тайваня Цай Инвэнь, где политик провела встречу со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Стоит отметить подобный визит уже стал по счёту седьмой поездкой тайваньского так называемого президента с момента её вступления в должность. Такие данные приводит газета South China Morning Post.В ходе встречи американский спикер высоко оценил двусторонние отношения между Вашингтоном и Тайбэем, которые, по его словам являются весьма тёплыми и дружественными. Также парламентарий упомянул и об «огромном вкладе», вносимом Тайбэем и Вашингтоном «для поддержания свободного мира».Визит Цай Инвэнь в США стал и объектом пристального внимания со стороны Минобороны Китая, которое потребовало от американского руководства прекратить всяческие контакты с властями острова. В китайском оборонном ведомстве указали на недопустимость вмешательства Вашингтона во внутренние дела республики.Ранее НОАК начала проводить учения, в ходе которых были задействованы 2 эсминца и 1 фрегат ВМС Китая в Тайваньском проливе. Всё это делается ради защиты национального суверенитета и территориальной целостности государства, в связи с чем китайская армия и будет продолжать находиться в состоянии полной боевой готовности. Как заявлял уже не раз председатель КНР Си Цзиньпин, руководство страны не исключает решения тайваньского вопроса силовым путём, если все дипломатические пути его решения будут исчерпаны.Напомним, что Китай не признаёт независимости Тайваня, считая остров своей провинцией. Примечательно, что де-юре не признают тайваньский суверенитет и США, но это не мешает американским властям вооружать Тайвань и настраивать его против Пекина.