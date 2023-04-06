Губернатор Брянской области: Украинская ДРГ пыталась прорваться в регион

Сегодня в Брянской области была пресечена попытка украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в регион. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.Как стало известно, украинская ДРГ численностью 20 человек пыталась вторгнуться на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района Брянской области. Диверсанты были вовремя замечены сотрудниками Пограничного управления УФСБ России по Брянской области, после чего завязалась перестрелка.Подразделения Вооруженных сил РФ и Пограничной службы ФСБ смогли ответным огнем нанести поражение противнику. В итоге попытка проникновения в Брянскую область украинских боевиков была пресечена.Не исключено, что диверсанты планировали совершить рейд по типу того, что уже имел место 2 марта 2023 года. Тогда украинские диверсанты прорвались в населенные пункты Сушаны и Любечане, были погибшие среди мирных жителей. В этот раз российские силовики сработали более эффективно и не позволили противнику прорваться на территорию страны.Отметим, что в последнее время украинские формирования все чаще пытаются проникнуть на территорию приграничных регионов России, в первую очередь – Брянской и Белгородской областей. Например, вчера в Брянской области упал легкомоторный самолет, влетевший со стороны Украины. Его пилот, вооруженный автоматом, был задержан. Сейчас с ним работают сотрудники оперативных служб. Рост диверсионной активности украинских формирований, вероятно, связан с событиями на фронте, в том числе с ухудшающейся обстановкой на Артемовском направлении, а также со стремлением Киева отвлекать российские силы перед анонсированным контрнаступлением.