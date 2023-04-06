В выпущенных для военнослужащих армии США игральных картах с военной техникой обнаружены многочисленные ошибки

В то время как колода «Россия» очень всеобъемлюща и отражает давний акцент на сравнимом по мощи противнике, изображения китайской колоды собраны из поисковых систем и часто сбивают с толку.

Ведомство TRADOC G-2 армии США ранее заявило о выпуске новых игральных карт, которые должны были помочь военнослужащим ознакомиться с системами вооружения, используемыми геополитическими противниками, такими как Китай, Иран, Северная Корея и Россия. Это стало свидетельством сдвига в военной доктрине Вашингтона, ранее сосредоточенного на борьбе с повстанцами, а теперь возвратившегося к Холодной войне.В издании 21AAR обратили внимание на многочисленные ошибки, допущенные при рисовании карт, которые доступны для свободного скачивания:Как указывается, распространенной ошибкой в колоде является демонстрация китайского оружия , предназначенного для экспорта, как вооружения, якобы состоящего на вооружении китайской армии. Например, на одной из карт изображён ОБТ Norinco MBT 2000, также известный как VT1, который никогда не состоял на вооружении НОАК и является исключительно экспортной моделью.Много ошибок сделано в отношении устаревших боевых изделий НОАК, которые уже сняты с вооружения или находятся в процессе этого. Используются фотографии, вводящие в заблуждение. Например, на одной из карт нарисована импортированная Китаем РСЗО «Смерч», а на подписи указано – РСЗО PHL-03.Всего автор выявил 37 ошибок из 54 карт «китайской» колоды.Игральные карты с военной техникой в США традиционно производятся для военнослужащих с той целью, чтобы те в игровом варианте получали представления о внешнем виде оружия армий противника.