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В выпущенных для военнослужащих армии США игральных картах с военной техникой обнаружены многочисленные ошибки

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В выпущенных для военнослужащих армии США игральных картах с военной техникой обнаружены многочисленные ошибки

Ведомство TRADOC G-2 армии США ранее заявило о выпуске новых игральных карт, которые должны были помочь военнослужащим ознакомиться с системами вооружения, используемыми геополитическими противниками, такими как Китай, Иран, Северная Корея и Россия. Это стало свидетельством сдвига в военной доктрине Вашингтона, ранее сосредоточенного на борьбе с повстанцами, а теперь возвратившегося к Холодной войне.


В издании 21AAR обратили внимание на многочисленные ошибки, допущенные при рисовании карт, которые доступны для свободного скачивания:

В то время как колода «Россия» очень всеобъемлюща и отражает давний акцент на сравнимом по мощи противнике, изображения китайской колоды собраны из поисковых систем и часто сбивают с толку.

Как указывается, распространенной ошибкой в колоде является демонстрация китайского оружия, предназначенного для экспорта, как вооружения, якобы состоящего на вооружении китайской армии. Например, на одной из карт изображён ОБТ Norinco MBT 2000, также известный как VT1, который никогда не состоял на вооружении НОАК и является исключительно экспортной моделью.

Много ошибок сделано в отношении устаревших боевых изделий НОАК, которые уже сняты с вооружения или находятся в процессе этого. Используются фотографии, вводящие в заблуждение. Например, на одной из карт нарисована импортированная Китаем РСЗО «Смерч», а на подписи указано – РСЗО PHL-03.

Всего автор выявил 37 ошибок из 54 карт «китайской» колоды.

Игральные карты с военной техникой в США традиционно производятся для военнослужащих с той целью, чтобы те в игровом варианте получали представления о внешнем виде оружия армий противника.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны США
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11 комментариев
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 13:10
    +1
    Девочки-дизайнеры не имеют национальности и гражданства. Скажите спасибо, что нет американской колоды - там бы еще не такие косяки были)
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 13:29
      +3
      Цитата: blackGRAIL
      Девочки-дизайнеры не имеют национальности и гражданства. Скажите спасибо, что нет американской колоды - там бы еще не такие косяки были)

      А уже были там поздравления по моему при Обаме -на фоне нашего корабля представленного как американский
  2. HAM
    HAM Сегодня, 13:32
    +1
    Точно как трёхлетние дети познают мир по красочным картинкам в книжках,так и эти многолетние оболдуи,привыкшие к комиксам, обучаются тем же способом: дети в игре,а эти в игре в карты на деньги.....может всё проще-это для неграмотных??
    1. Буквоед
      Буквоед Сегодня, 13:41
      +1
      Конечно же они неграмотные. И без холодной колы и мороженого в бой не вступят, забастовку объявят. И ещё их стрелковка клинит от малейшего загрязнения, а техника очень требовательна к ГСМ и размером с сарай, в который очень легко попасть
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 13:45
        +1
        Так мы их малой кровью и на чужой территории. От Баренцева до Черного моря как двинем своё войско. А они как побегут.
        А потом и Хокайдо освободим.
        wassat
        1. Буквоед
          Буквоед Сегодня, 14:22
          -1
          С Хоккайдо придется повременить до тех пор, когда туда мост построят. Ну или туннель. Ибо со средствами высадки как-то не очень.
  3. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 13:32
    0
    Ну что тут можно сказать? Не очко, обычно, губит, а к одиннадцати туз.
  4. Комментарий был удален.
  5. Radikal
    Radikal Сегодня, 14:17
    0
    В выпущенных для военнослужащих армии США игральных картах с военной техникой обнаружены многочисленные ошибки
    Автор, а как эта информация влияет на динамику поставок американского, и европейского вооружения в страну 404? winked lol
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 14:40
      0
      Цитата: Radikal
      В выпущенных для военнослужащих армии США игральных картах с военной техникой обнаружены многочисленные ошибки
      Автор, а как эта информация влияет на динамику поставок американского, и европейского вооружения в страну 404? winked lol

      Напрямую- бабки уплочены, сейчас придется исправлять косяки и еще раз печатать.Еще бабки потратят..
      А потраченное в данном случае немножко урежет военный бюджет.Там лям, сям лям..
      А потом встанет вопрос- "Да они не прифегели там в Украине? Нам ТУТ денег на карты не хватает, а лни еще коянчат..."
  6. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 14:17
    0
    Интересно было бы узнать сумму, которую исполнитель получил за столь ответственный подход к делу wassat
  7. Mike77
    Mike77 Сегодня, 14:44
    0
    Бревно в своём глазу . У наших вербовщиков контрактников на фотостенде Ф-15 .Вымпел какого-то российского союза прмышленников Ф-15 . Баннер к дню ВМФ - Лос-Анджелес . Может и не в тему ,но вспомнилась Миткова
    эс у 25 .