"Американская пресса: Удары по тыловым базам ВС РФ помогут определить направление предстоящего контрнаступления ВСУ"

В последнее время в зоне проведения специальной военной операции наблюдается рост количества атак украинских формирований, в том числе с помощью беспилотной авиации и РСЗО HIMARS. Американский телеканал CNN называет среди главных районов активизации атак приграничные территории Крыма и южную часть Запорожской области России.
Киевский режим активно продвигает идею, что в апреле-мае 2023 года начнется мощное контрнаступление. Но направления контрнаступления формально держатся в секрете, хотя многие аналитики прогнозируют попытку прорыва ВСУ к югу Запорожской области, с целью перерезать сухопутный коридор в Крым.
Удары по тыловым базам и складам боеприпасов ВС РФ помогут определить направление предстоящего контрнаступления ВСУ
- подчеркивает CNN.
Украина, пишет американская пресса, в последнее время получила большое количество необходимых для проведения контрнаступления вооружений и боеприпасов. Например, ВСУ были переданы специальные боеприпасы для подрыва инженерных сооружений, оборудование для разминирования, мобильные средства для преодоления мостов.
В Германии подготовили две бригады ВСУ, которым предстоит действовать на бронемашинах Bradley и Stryker. Сейчас в учебных центрах Германии все еще проходят обучение 1200 украинских военнослужащих, то есть примерно два мотопехотных батальона.
Как сообщает CNN, ссылаясь на мнение экспертов, контрнаступление может одновременно начаться на южном направлении – в Запорожской области, и на восточном направлении – в Донбассе. Такой шаг позволит киевскому режиму избежать концентрации российских войск на каком-либо одном направлении. Австралийский военный эксперт Мик Райан, отставной генерал, недавно побывал на Украине. Теперь он утверждает, что очень важную роль в контрнаступлении сыграет разведка позиций российских войск.
По утверждению CNN, Украина направит в контрнаступление несколько новых корпусов, вооруженных западными танками и бронемашинами, а также специальным инженерным оборудованием. Сейчас эти корпуса якобы почти готовы к началу контрнаступления. В то же время, пока Украина не располагает большим количеством западных танков, что отмечают в Институте изучения войны США.
Многие американские и европейские эксперты, тем не менее, сомневаются в успехе предстоящего контрнаступления. Например, отставной польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Украине не удастся вернуть контроль над вошедшими в состав России территориями.