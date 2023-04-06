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Американская пресса: Удары по тыловым базам ВС РФ помогут определить направление предстоящего контрнаступления ВСУ

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Американская пресса: Удары по тыловым базам ВС РФ помогут определить направление предстоящего контрнаступления ВСУ

В последнее время в зоне проведения специальной военной операции наблюдается рост количества атак украинских формирований, в том числе с помощью беспилотной авиации и РСЗО HIMARS. Американский телеканал CNN называет среди главных районов активизации атак приграничные территории Крыма и южную часть Запорожской области России.


Киевский режим активно продвигает идею, что в апреле-мае 2023 года начнется мощное контрнаступление. Но направления контрнаступления формально держатся в секрете, хотя многие аналитики прогнозируют попытку прорыва ВСУ к югу Запорожской области, с целью перерезать сухопутный коридор в Крым.

Удары по тыловым базам и складам боеприпасов ВС РФ помогут определить направление предстоящего контрнаступления ВСУ

- подчеркивает CNN.

Украина, пишет американская пресса, в последнее время получила большое количество необходимых для проведения контрнаступления вооружений и боеприпасов. Например, ВСУ были переданы специальные боеприпасы для подрыва инженерных сооружений, оборудование для разминирования, мобильные средства для преодоления мостов.

В Германии подготовили две бригады ВСУ, которым предстоит действовать на бронемашинах Bradley и Stryker. Сейчас в учебных центрах Германии все еще проходят обучение 1200 украинских военнослужащих, то есть примерно два мотопехотных батальона.

Как сообщает CNN, ссылаясь на мнение экспертов, контрнаступление может одновременно начаться на южном направлении – в Запорожской области, и на восточном направлении – в Донбассе. Такой шаг позволит киевскому режиму избежать концентрации российских войск на каком-либо одном направлении. Австралийский военный эксперт Мик Райан, отставной генерал, недавно побывал на Украине. Теперь он утверждает, что очень важную роль в контрнаступлении сыграет разведка позиций российских войск.

По утверждению CNN, Украина направит в контрнаступление несколько новых корпусов, вооруженных западными танками и бронемашинами, а также специальным инженерным оборудованием. Сейчас эти корпуса якобы почти готовы к началу контрнаступления. В то же время, пока Украина не располагает большим количеством западных танков, что отмечают в Институте изучения войны США.

Многие американские и европейские эксперты, тем не менее, сомневаются в успехе предстоящего контрнаступления. Например, отставной польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Украине не удастся вернуть контроль над вошедшими в состав России территориями.
Использованы фотографии:
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24 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:32
    +6
    Американская пресса: Удары по тыловым базам ВС РФ помогут определить направление предстоящего контрнаступления ВСУ
    . Так то все правильно, но противник тоже не пальцем деланый, та есть специалисты, которые и хитрый план отвлекающих, запутывающих ударов обязательно составят, предусмотрят.
    Наши профессионалы, специалисты, уже целый перечень таких действий составили и озвучивает...
    В общем, никогда не стоит считать противника глупее себя. Противник серьёзный, опытный и необходимые ресурсы у него есть!!!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:34
      +3
      Мне кажется что основной удар или один из двух основных ударов будет в направлении Белгорода,а второй на юг к Крыму.Но это сугубо моё мнение.Не зря же этот сбитый на днях недоруст летал в тех краях.В лоб на урбанизированный Донбасс они вряд ли пойдут.Хотя они ранее хотели идти на Мариуполь через Угледар.
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:47
        +2
        Полагаю, что любые "контрнаступы" киевских бандеро - нациков, хоть на "одном направлении", хоть "одновременно на нескольких" ВС России вполне успешно отразят.

        И основная задача, при этом, максимально эффективно, полно и необратимо "утилизировать" весь, собранный за бугром врагами России и доставленный киевским бандеро - нацикам ударный и защитный потенциал. В том числе и сосредоточенный "резервом" в тылах...

        А также, мобилизованный для этих "контрнаступов" киевскими бандеро - нациками "человеческий ресурс"...

        И после максимально эффективного решения этой задачи, уже можно ожидать активных наступательных действий ВС России. Причем, на "разных направлениях"...

        Всё выглядит так, что у ВС России потенциал для решения этих задач уже вполне достаточен...
        1. kit88
          kit88 Сегодня, 13:55
          +4
          Цитата: ABC-schütze
          Полагаю, что любые "контрнаступы" киевских бандеро - нациков, хоть на "одном направлении", хоть "одновременно на нескольких" ВС России вполне успешно отразят.

          Главное, что бы этот контрнаступ не стал неприятной неожиданностью для ГШ ВС РФ.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 14:00
            +1
            Врядли пойдут через Угледар.К нему перебрасывать технику прийдётся под огнём через поля.
      2. Roman_VH
        Roman_VH Сегодня, 14:41
        0
        У вас как с географией? Где Белгород и где Брянская область.
      3. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 15:20
        0
        . один из двух основных ударов будет в направлении Белгорода

        В этом случае думаю следует ожидать контрудара со стороны Белоруссии
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:34
    +1
    Плохой у них план.А если мы активно обороняясь на направлениях удара ВСУ ,ударим из Курской и Белгородской областей в сторону левобережнего Днепра,нанося наконец удары по мостам на Днепре? Я ни чего не выдал?
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 13:43
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Плохой у них план.А если мы активно обороняясь на направлениях удара ВСУ ,ударим из Курской и Белгородской областей в сторону левобережнего Днепра,нанося наконец удары по мостам на Днепре? Я ни чего не выдал?


      Выдал. Едут уже.
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:58
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Я ни чего не выдал?

      Вглядитесь внимательно в ближайшую розетку. Оттуда на Вас осуждающе смотрят усталые глаза майора Пронина.
    3. Tusv
      Tusv Сегодня, 14:49
      0
      Цитата: tralflot1832
      Плохой у них план.

      Что известно из общедоступных источников. Общая численность живой силы по ЛБС 3:1 в пользу укровермахта.Бронетехники по прежнему дофига + Челенжеры с Леопардами и куча мардеров и страйков из последнего пакета. По беспилотной авиации по прежнему у укров преимущество. По боевой авиации тоже прибыло. Снарядами Химер особо не пуляют. Экономят. Так что мощь на определенном участке легко доведут до 20:1.
      Мы кстати тоже не дремлем. Мочим третий день подряд и весьма точно
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:01
    +1
    На самом деле вариантов основных и вспомогательных ударов и направлений ударов много и не факт , что удары по коммуникациям и складам ВС РФ на каком нибудь из направлений должны наносится именно за сутки, двое или за неделю. В оперативном плане ВСУ руководят офицеры НАТО , они же и просчитывают все варианты в том числе с учетом нанесения "ложных" ударов авиацией и РСЗО. Думаю у русских разведка тоже "не пальцем делана" , так же работает спутниковая группировка, агентура на местах и армейская разведка в вероятных районах сосредоточения резервов первой очереди.
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:03
    +4
    А выбивать резервы никак не выходит? Куда делись удары даже по энергетике? Как обычно - ХП? По итогам ХП Герасимова или кого там мы уже имели харьковский провал.
  5. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 14:05
    +1
    Цитата: tralflot1832
    А если мы активно обороняясь на направлениях удара ВСУ ,ударим из Курской и Белгородской областей в сторону левобережнего Днепра

    Чем бить будем? Наступательную конфигурацию войск в наше время скрыть невозможно - естественно, при наличии развитой спутниковой группировки. Есть у нас такая? А вот у xoxлoв есть - американская. Ведётся ли концентрация и сосредоточение войск в приграничных районах Курской, Белгородской и Брянской областей? Никаких данных за это нет.
  6. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:09
    +1
    А я другую мысль выскажу, крамольную, кидайте в меня тапками. Нам всю зиму рассказывали про наше грядущее наступление после осенней мобилизации, которое вот-вот начнётся - только надо новобранцев научить, дороги должны замёрзнуть и прочая, и прочая... Не случилось. Теперь какой месяц из всех утюгов рассказывают, что укрорейх "вот-вот начнёт". Пока только распутица мешает, танки никак не дойдут, резервы всё в Артёмовске тают и прочая, и прочая... А будет ли мальчик? recourse
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 14:36
      0
      Согласен. События последнего года показали обоим противникам, что воевать сложно, гораздо сложнее чем в компьютерных играх. Бог ты мой: зимой холодно, весной распутица, летом зелёнка вносит коррективы, осенью дожди.
    2. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: Pharmacist
      Нам всю зиму рассказывали про наше грядущее наступление после осенней мобилизации, которое вот-вот начнётся - только надо новобранцев научить, дороги должны замёрзнуть и прочая, и прочая... Не случилось.

      и следующее...
      Цитата: Pharmacist
      Теперь какой месяц из всех утюгов рассказывают, что укрорейх "вот-вот начнёт". Пока только распутица мешает, танки никак не дойдут, резервы всё в Артёмовске тают и прочая, и прочая...

      уточните, а как это резервы укров в Артемовске тают если наступления не случилось? как у вас так получается что украина уже три месяца теряет территорию, а наступления так и не случилось? что тогда происходит если не наступление? what
  7. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 14:20
    +1
    Удары по тыловым базам и складам боеприпасов ВС РФ помогут определить направление предстоящего контрнаступления ВСУ

    Когда удары начнутся уже будет поздно что то угадывать.
    Вообще угадывать где противник нанесёт удар это плохая идея, нужно наносить свой и лучше в мягкое место. Тогда никакого наступления противника не будет по причине что силы пойдут на затыкание дыр.
  8. штурм
    штурм Сегодня, 14:29
    0
    мобильные средства для преодоления мостов.


    Хотелось бы спросить, что это такое????
    Когда авторы публикаций начнут хотя-бы читать после гул-переводчика, что они выкладывают...
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 15:01
      0
      Цитата: штурм
      мобильные средства для преодоления мостов.


      Хотелось бы спросить, что это такое????
      Когда авторы публикаций начнут хотя-бы читать после гул-переводчика, что они выкладывают...


      Смартфон-трансформер. Для преодоления моста в поперечном направлении. Секретная разработка, если что.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:36
    0
    Через Донбасс на Мариуполь они точно не пойдут. Мосты порушены, города без мирного населения, в руинах всяко лучше стоять, чем в голом поле. Снова ломится вдоль границы в строну Луганска с выходом на Мариуполь - дрога длинная. Конечно можно на Мелитополь из Запорожья, но там Днепр форсировать, плацдарм отвоевывать... Прямой и короткой дорогой Херсон - Крым одним "кулаком"? Все на кофейной гуще..... Поживем увидим, не долго ждать осталось.
  10. штурм
    штурм Сегодня, 14:43
    -1
    Главное чтобы на контрудар ВСУ, наш Генштаб опять не ответил очередной перегруппировкой и героическим отступением с потерей территории, техники, складов....
  11. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:43
    0
    Wäre das nicht jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt
    für die kürzlich von Präsiden Putin in Aussicht gestellte
    Wiederaufnahme von Atom-Tests...?!?

    Ich glaube es ist ganz dringend erforderlich den westlichen
    Sponsoren und den Spekulanten in Kiew noch einmal vor
    Augen zu führen, was schon sehr bald passieren könnte,
    wenn sie sich weiter für US-Interessen und diesen korrupten
    "Schauspieler" durch den Dreck ziehen lassen...!

    Ich schlage die Ostsee als Testgebiet außerhalb der entsprechenden
    Anrainer-Meilen-Zone zur anschaulichen Demonstration vor...!!!!!
  12. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 15:01
    0
    "Американская пресса: Удары по тыловым базам ВС РФ помогут определить направление предстоящего контрнаступления ВСУ"
    возникает вопрос, а почему не начать наносить удары по тыловым базам украины, расположенным в странах ЕС?