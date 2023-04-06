Newsweek: американские эксперты призывают уничтожать российские ТОС «Солнцепёк» до их выхода на позицию для применения

В Соединённых Штатах с тревогой следят за любыми военными разработками России. Среди прочего у американцев вызывает особые опасения российская тяжелая огнеметная система (ТОС-1А) «Солнцепек».
Как пишет американский новостной журнал Newsweek, военные эксперты говорят, что это оружие необходимо обнаружить и уничтожить, не дав возможности выйти на позицию для применения.
По словам американского военного эксперта Дэвида Хэмблинга, единственным способом эффективной борьбы с «Солнцепеками» является быстрое выявление их местоположения и выведения из строя их пусковых установок. Если же ТОС будет задействована, то положение противника будет очень плачевным, считает эксперт.
По мнению Хэмблинга, «Солнцепеки» - очень высокоэффективное оружие и одно из приоритетных в российской армии.
В прошлом месяце в Минобороны РФ сообщили, что новые тяжелые огнеметные системы уже поступили на вооружение Воздушно-десантных войск России.
ТОС-1А «Солнцепёк» эффективно используются в боях с ВСУ, в том числе в районе Артёмовска (Бахмута) и Авдеевки.