Военное обозрение
Войти Регистрация

Newsweek: американские эксперты призывают уничтожать российские ТОС «Солнцепёк» до их выхода на позицию для применения

19
Newsweek: американские эксперты призывают уничтожать российские ТОС «Солнцепёк» до их выхода на позицию для применения

В Соединённых Штатах с тревогой следят за любыми военными разработками России. Среди прочего у американцев вызывает особые опасения российская тяжелая огнеметная система (ТОС-1А) «Солнцепек».


Как пишет американский новостной журнал Newsweek, военные эксперты говорят, что это оружие необходимо обнаружить и уничтожить, не дав возможности выйти на позицию для применения.

По словам американского военного эксперта Дэвида Хэмблинга, единственным способом эффективной борьбы с «Солнцепеками» является быстрое выявление их местоположения и выведения из строя их пусковых установок. Если же ТОС будет задействована, то положение противника будет очень плачевным, считает эксперт.

По мнению Хэмблинга, «Солнцепеки» - очень высокоэффективное оружие и одно из приоритетных в российской армии.

В прошлом месяце в Минобороны РФ сообщили, что новые тяжелые огнеметные системы уже поступили на вооружение Воздушно-десантных войск России.

ТОС-1А «Солнцепёк» эффективно используются в боях с ВСУ, в том числе в районе Артёмовска (Бахмута) и Авдеевки.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:40
    +12
    Так это для любой техники противника действует, БЫСТРОЕ выевление ТОЧНОЕ уничтожение, очередной КАПИТАН ОЧЕВИДНОСТЬ, а то что Солнцепек эффективен мы и без него знаем.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:48
      +1
      По мнению Хэмблинга, «Солнцепеки» - очень высокоэффективное оружие и одно из приоритетных в российской армии.
      Огласите весь список, пожалуйста! (операция"Ы")
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 14:56
      +2
      Дальность... Дальность... По солнцепекам может работать всё, что у хоxлов есть, даже музейные экземпляры
      1. NKT
        NKT Сегодня, 15:03
        +1
        Для него сейчас есть новые ракеты до 10 км и с более мощной БЧ. Но также и у Смерчей есть такие же термобарические боеприпасы "Волнение", но их почему-то не используют.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 15:04
        +1
        А нельзя совместить Солнцепек с Торнадо, чтобы поджаривать еврофашистов с дистанции 70 км? am
    3. Быков.
      Быков. Сегодня, 15:08
      -1
      Стратеги, ведь в редакции ньюсвик люди щи лаптем не хлебают.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:40
    +3
    Это залужные эксперты-призыватели еще на своей шкуре не испытали, так только по видосикам. Знатно видать жарят, бандрлоги и наемники не соврут.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 14:56
      +1
      Интересно было бы посмотреть на применение ТОС-2 "Тосочка"
  3. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:51
    +5
    американские эксперты призывают уничтожать российские ТОС «Солнцепёк»

    Ну тут взаимно. Российские ТОС "Солнцепёк" тоже не против уничтожать американских экспертов.
  4. monetam
    monetam Сегодня, 14:52
    +4
    Если же ТОС будет задействована, то положение противника будет очень плачевным, считает эксперт. эх... Как правило, свидетелей, которые могут собственным опытом подтвердить эффективность такого оружия, не остается :-). Поэтому таких ТОС-ов и боеприпасов к ним надо производить погуще, а зонтик ПВО ставить к такому оружию - попрочней.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:52
    +2
    Это называется - "открыл Америку" . В России еще много эффективного оружия , так то и "Кинжалы" надо уничтожать еще до момента подвеса их на самолет да и много надо чего уничтожать еще до того , как уничтожат "уничтожителей" wassat
    1. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 15:04
      +2
      Логически, если пойти дальше, то надо уничтожить США, до того как они навредят миру. drinks
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 14:53
    0
    Да вот как раз Артемовск показал ,что хорошо продуманные укрепления бандерлогов и ТОС не под силу.Нужны более серьезные средства,которые применяем весьма ограниченно.Что касается уничтожения,так любая техника ,тем более на войне может быть уничтожена .Специально охотиться за ТОС ,да могут создать "летучие отряды"с артой и тем же "Хаймерсами",а принесет ли это эффект,навряд ли.
  7. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 15:04
    -1
    Перемещения каждой установки отслеживаются в режиме реального времени. Но, думаю, американцы не сильно заинтересованы в их уничтожении. Шоу должно продолжаться.
  8. primaala
    primaala Сегодня, 15:08
    +1
    американские эксперты призывают...
    =================
    ВЫ кто такие клоуны!? Кстати...зря МЫ "гоним" на США.
    США держат за яйца секта сионистов. (с первого дня открытия америки). НЕ сомневайтесь.
    ЗНАЮ о чём пишу...Могу ДОКАЗАТЬ...
  9. штурм
    штурм Сегодня, 15:08
    -2
    Эффективность Солнцепеков как средства борьбы с укрепрайонами и танкоопасной пехотой подтвеждена почти годом боевых действий на Донбассе.
    Удивляет почему роты и батальоны Солнцепеков до сих пор массово не поступили в состав полков и бригад воюющих на Донбассе, в Запорожье и под Херсоном???
    Сколько ещё прорывов и отступление должно случится чтобы в армию в необходимых количествах начала поступать самая эффективная техника.


    Про БМПТ пошумели и быстро забыли, ни одно СМИ про их "сверхэффективность" больше не пишет, то ли их повыбивали все, то ли прошли первые иллюзии и ничем особенным они больше не впечатляют....
  10. agoran
    agoran Сегодня, 15:08
    0
    Кстати, сегодня, на одном из новостных каналов показали работу ТОС "Солнцепёк" . На позиции выдвигаются под прикрытием бронетехники.
  11. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 15:12
    0
    По словам американского военного эксперта Дэвида Хэмблинга, ... Если же ТОС будет задействована, то положение противника будет очень плачевным

    Плачевным это ещё мягко сказано. Горит всё и норы не спасают.
  12. Юрий Веселов
    Юрий Веселов Сегодня, 15:15
    0
    а обезьянкам слово вообще кто не давал