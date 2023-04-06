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МИД КНР: США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский кризис

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МИД КНР: США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский кризис

США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский кризис, альянс не имеет никакого права выступать с критикой в адрес Китая или оказывать на него какое-либо давление. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.


Мао Нин подчеркнула, что китайские власти выступили с инициативой, касающейся урегулирования украинского кризиса политическим путем, проведения переговоров. Эту позицию Пекина поддержали представители значительного количества стран в международном сообществе. По словам представителя китайского МИД, документ, в котором отражена позиция Китая относительно возможности политических путей разрешения конфликта, ярко демонстрирует стремление Пекина к миру и справедливости.

Дипломат добавила, что ответственность по украинскому вопросу должна всецело лежать на США и военном блоке НАТО, которые не имеют права критиковать власти КНР либо оказывать на них давление.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что КНР имеет весьма эффективный и внушительный потенциал, позволяющий выступить в роли посредника для урегулирования украинского кризиса. Однако ситуация, касающаяся Украины, является весьма сложной. В настоящее время нет никаких обозримых перспектив для урегулирования вооруженного конфликта мирным путем, чему препятствует декларируемая киевским режимом позиция. Исходя из этого, пока что отсутствуют какие-либо пути, кроме продолжения спецоперации.
Автор:
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3 комментария
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 15:09
    0
    Единственная возможность установления мира на Украине - это безоговорочная капитуляция Укровермахта.
  2. Mitos
    Mitos Сегодня, 15:09
    0
    Какая ответственность и Сша? Они даже рядом не стоят, а тем более не ходят за ручку. 404 используют и после выкинут как изделие номер1.
  3. primaala
    primaala Сегодня, 15:12
    0
    Что НЕ нравится, так это "менживание" КНР (жопом) на двух стульях.
    Уж если сказали "А", говорите и "Б".
    А то получается...трутся\мнутся...как те дешОвые "кокотки". .