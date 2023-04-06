МИД КНР: США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский кризис

США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский кризис, альянс не имеет никакого права выступать с критикой в адрес Китая или оказывать на него какое-либо давление. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Мао Нин подчеркнула, что китайские власти выступили с инициативой, касающейся урегулирования украинского кризиса политическим путем, проведения переговоров. Эту позицию Пекина поддержали представители значительного количества стран в международном сообществе. По словам представителя китайского МИД, документ, в котором отражена позиция Китая относительно возможности политических путей разрешения конфликта, ярко демонстрирует стремление Пекина к миру и справедливости.Дипломат добавила, что ответственность по украинскому вопросу должна всецело лежать на США и военном блоке НАТО, которые не имеют права критиковать власти КНР либо оказывать на них давление.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что КНР имеет весьма эффективный и внушительный потенциал, позволяющий выступить в роли посредника для урегулирования украинского кризиса. Однако ситуация, касающаяся Украины, является весьма сложной. В настоящее время нет никаких обозримых перспектив для урегулирования вооруженного конфликта мирным путем, чему препятствует декларируемая киевским режимом позиция. Исходя из этого, пока что отсутствуют какие-либо пути, кроме продолжения спецоперации.