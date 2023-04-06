Шведский прокурор заподозрил в диверсии на «Северных потоках» «спонсируемую государством организацию»

В Европе продолжается расследование обстоятельств подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Теперь у прокуратуры Швеции появилась новая версия произошедшего.Подрыв «Северных потоков» могла организовать группа, «спонсируемая государством». Об этом заявил окружной прокурор Швеции Матс Юнгквист, сообщает информационное агентство Reuters.Шведский прокурор назвал данную версию «основной», но оговорился, что процесс установления конкретных подозреваемых в совершении диверсии на газопроводах будет очень сложным. Такая оговорка свидетельствует, что в прокуратуре Швеции допускают невозможность определения подлинных организаторов диверсии.Юнгквист также сообщил, что подрыв «Северных потоков» могла организовать и независимая группа. При этом он считает, что в диверсии участвовало небольшое количество людей, учитывая тип взрывного устройства.Но если подрыв газопроводов был осуществлен «независимой группой», что допускает прокурор Швеции, то возникает вопрос, что же за такие неуправляемые и никому не подчиняющиеся структуры, способные устроить диверсию такого уровня, действуют в европейских странах? Как в этом случае обстоит дело с контролем вопросов безопасности со стороны спецслужб европейских государств – той же Швеции, а также Дании, Германии и других стран? Ответить на эти вопросы, разумеется, никто на Западе не сможет.Между тем, американское издание The Washington Post ранее сообщало, что европейские следователи подозревают Украину и Польшу в причастности к диверсии. Американский журналист Сеймур Херш, в свою очередь, продвигает версию, что подрыв был организован США при участии Норвегии и по прямому указанию действующего главы Белого дома Джо Байдена. Непосредственную координацию диверсии, как считает Херш, осуществлял советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.