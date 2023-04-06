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Шведский прокурор заподозрил в диверсии на «Северных потоках» «спонсируемую государством организацию»

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Шведский прокурор заподозрил в диверсии на «Северных потоках» «спонсируемую государством организацию»

В Европе продолжается расследование обстоятельств подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Теперь у прокуратуры Швеции появилась новая версия произошедшего.


Подрыв «Северных потоков» могла организовать группа, «спонсируемая государством». Об этом заявил окружной прокурор Швеции Матс Юнгквист, сообщает информационное агентство Reuters.

Шведский прокурор назвал данную версию «основной», но оговорился, что процесс установления конкретных подозреваемых в совершении диверсии на газопроводах будет очень сложным. Такая оговорка свидетельствует, что в прокуратуре Швеции допускают невозможность определения подлинных организаторов диверсии.

Юнгквист также сообщил, что подрыв «Северных потоков» могла организовать и независимая группа. При этом он считает, что в диверсии участвовало небольшое количество людей, учитывая тип взрывного устройства.

Но если подрыв газопроводов был осуществлен «независимой группой», что допускает прокурор Швеции, то возникает вопрос, что же за такие неуправляемые и никому не подчиняющиеся структуры, способные устроить диверсию такого уровня, действуют в европейских странах? Как в этом случае обстоит дело с контролем вопросов безопасности со стороны спецслужб европейских государств – той же Швеции, а также Дании, Германии и других стран? Ответить на эти вопросы, разумеется, никто на Западе не сможет.

Между тем, американское издание The Washington Post ранее сообщало, что европейские следователи подозревают Украину и Польшу в причастности к диверсии. Американский журналист Сеймур Херш, в свою очередь, продвигает версию, что подрыв был организован США при участии Норвегии и по прямому указанию действующего главы Белого дома Джо Байдена. Непосредственную координацию диверсии, как считает Херш, осуществлял советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
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4 комментария
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 14:52
    +2
    По моему на западе "заигрались" с этим расследованием, не приводящем ни к какому результату.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 15:02
      0
      на западе "заигрались" с этим расследованием

      А что такое Запад? Русские первый спутник уже запустили, а еще в 1958 году простой бельгиец мог сходить в зоопарк и посмотреть на дикарей в «естественной среде обитания» в настоящем человеческом зоопарке и представьте, там даже ещё негры были (живые) в вольере для обозрения. Так что ещё большой вопрос что такое "Запад" и его игры. Тёмные люди! Снаружи красивая обёртка, внутри - пустышка! smile И логично что и расследование такое-же пустое, и как тут кто-то писал, щёки надувают, пыжатся как жабы на болоте. Не надо им это расследование. Главное что бы их главных бесов которые у руля не отвлекали от сытой жизни.

      Подрыв «Северных потоков» могла организовать группа, «спонсируемая государством».
  2. alovrov
    alovrov Сегодня, 14:54
    0
    Расследование установило что виновные не могут быть установлены. Это вам не MH17, тут торчат уши... кого надо уши.
  3. primaala
    primaala Сегодня, 15:04
    0
    Смешно наблюдать за европейским СМИ, как ОНИ менжуются...
    ОНИ что!? считают остальной мир за дураков!?
    Понятно ведь...хахлы сами никак НЕ справились бы с этой диверсией.
    И да...УТВЕРЖДАЮ (как и всегда) До той поры, пока в руках СЕКТЫ СИОНИСТОВ находится рулетка ФРС, до той поры будет в мире хаос.