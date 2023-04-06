Американский журнал рассуждает о возможности воссоздания Речи Посполитой путем объединения Польши и Западной Украины

Автор статьи в американском журнале Foreign Policy рассуждает, возможно ли появление на карте Восточной Европы нового государства в результате объединения Польши и Западной Украины. Более 700 лет назад Речь Посполитая была одной из крупнейших стран Европы, охватывая, в том числе, значительные регионы сегодняшней Белоруссии и Украины.
По его мнению, создание новой унии по примеру политического союза между Польшей и Великим княжеством Литовским в 1386 году имеет множество плюсов для европейских стран, Варшавы и Киева, а особенно США, но может быть весьма прохладно воспринято Берлином и Парижем. Аргументы за такой союз приводятся следующие.
Украинцы и белорусы имеют более долгую историю ассимиляции с поляками, которая просуществовала порядка 400 лет, чем с русскими. Автор забывает или сознательно умалчивает о том, кому эти земли принадлежали изначально. А принадлежали они людям, включая князей, называвших себя именно русскими.
Но дело не в ностальгии по прошлому, а в общих интересах, считает автор. В первую очередь, они заключаются в совместном противостоянии Польши и Украины «российской угрозе».
Сейчас Польша входит в НАТО и Европейский союз, а Украина всеми силами стремится попасть в обе организации. В случае создания совместного федеративного или конфедеративного государства, для Киева это произойдет автоматически. В результате новая держава станет одной из крупнейших среди стран ЕС по территории, а в военно-политическом плане сможет составить противовес франко-немецкому тандему.
Такое развитие событий, наверняка, в интересах США, да и Западной Европы, так как новое государство станет своеобразной мощной буферной зоной на восточном фланге НАТО и сможет эффективно противостоять России. К тому же, это самый оптимальный способ превращения раздираемой войной и обнищавшей Украины в стабильную страну, пусть и утратившую суверенитет под внешним протекторатом.
Для Вашингтона важно сохранить хотя бы часть Украины, пусть и в составе реинкарнированной Речи Посполитой, дабы не списать на убытки уже сделанные многомиллиардные вложения в эту страну. Того же хотят и в Брюсселе, Париже и Берлине.
Если Варшава и Киев готовы раз и навсегда решить восточноевропейскую проблему, администрация США должна поддержать Польшу и Украину
— считает автор.
Однако есть у этой гипотетической конструкции образования унитарного государства на востоке Европы и свои недостатки, уточняет он. Главное — реалистичность идеи. Зачем полякам брать на себя основное бремя восстановления разрушенной в ходе военного конфликта страны? Да и нынешние политико-экономические лидеры ЕС, Германия и Франция, могут не согласиться на появление новой европейской державы, которая безвозвратно сместит центр тяжести Евросоюза на восток.
И хотя процесс пусть пока не объединения, но «стирания границ» между Польшей и Украиной, после недавних заявлений об этом Зеленского, уже начат, перспектива появления нового союзного государства в Восточной Европе пока остается весьма туманной, заключает автор в Foreign Policy.