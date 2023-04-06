Глава ЧВК «Вагнер» о ситуации в Артемовске: Противник никуда не уходит

Суровикина не видел давно, не знаю, чем он занимается

Бойцы Группы Вагнера продолжают вести успешное наступление в Артемовске (ДНР). Ранее сообщалось, что под контролем российских сил уже находятся все административные здания в городе.Между тем, несмотря на многочисленные заявления и публикации в СМИ, украинское командование не выводит свои подразделения из населенного пункта. О ситуации в Артемовске рассказал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.С его слов, противник никуда не уходит. У ВСУ в городе организованы оборонительные позиции. В частности, по железной дороге и в западных кварталах города, непосредственно в многоэтажных жилых домах.В то же время, Пригожин отметил, что бойцы ЧВК обязательно «выдворят» всех украинских военных с территории Артемовска. При этом с его слов, о дальнейшем наступлении, которое нередко упоминается в СМИ, говорить пока преждевременно.Глава Группы Вагнера пояснил, что сразу после того, как ВСУ и наемники оставят город, они займут оборону на подготовленных рубежах на подступах к Артемовску и в районе Часова Яра.Стоит напомнить, что ранее неоднократно сообщалось о крупной переброске резервов украинской армии в вышеупомянутый населенный пункт.Кроме того, как выразился Пригожин, прежде, чем продолжить освобождение других городов ДНР, нужно решить ряд вопросов. В частности, надежно защитить фланги, а также решить вопросы с поставкой боеприпасов в требуемом количестве и «нормальным» командованием.- добавил глава ЧВК «Вагнер».