Врио главы ДНР Пушилин заявил президенту о снижении количества обстрелов со стороны ВСУ

Благодаря усилению работы систем противовоздушной обороны на территории Донецкой народной республики количество обстрелов со стороны боевиков киевского режима уменьшилось приблизительно вдвое. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.По словам Пушилина, в последнее время было достигнуто усиление ПВО и средств контрбатарейной борьбы, благодаря чему удалось снизить количество обстрелов приблизительно в два раза.Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил главе государства, что ВСУ перешли от прицельного огня по военным объектам на территории республики к хаотичным обстрелам из американских систем РСЗО HIMARS преимущественно по мирному населению. Так, один из недавних ударов по населенному пункту Перевальск пришелся по местной автостанции.Несмотря на сложную ситуацию с хаотичными обстрелами, в целом, по словам Пасечника, ситуация в республике остается стабильной и контролируемой, но напряженной.Глава государства подчеркнул, что необходимо отодвинуть ВСУ с линии соприкосновения на расстояние, с которого они не будут иметь возможность наносить ущерб российской армии.Также сообщается, что украинские боевики произвели обстрел расположенного в 25 километрах к северу от Донецка населенного пункта Ясиноватая. Всего было зафиксировано три выстрела из артиллерийских систем калибра 155 мм образца НАТО. В Ясиноватой расположена крупнейшая на территории бывшего СССР железнодорожная станция.