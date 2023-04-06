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Врио главы ДНР Пушилин заявил президенту о снижении количества обстрелов со стороны ВСУ

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Врио главы ДНР Пушилин заявил президенту о снижении количества обстрелов со стороны ВСУ

Благодаря усилению работы систем противовоздушной обороны на территории Донецкой народной республики количество обстрелов со стороны боевиков киевского режима уменьшилось приблизительно вдвое. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.


По словам Пушилина, в последнее время было достигнуто усиление ПВО и средств контрбатарейной борьбы, благодаря чему удалось снизить количество обстрелов приблизительно в два раза.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил главе государства, что ВСУ перешли от прицельного огня по военным объектам на территории республики к хаотичным обстрелам из американских систем РСЗО HIMARS преимущественно по мирному населению. Так, один из недавних ударов по населенному пункту Перевальск пришелся по местной автостанции.

Несмотря на сложную ситуацию с хаотичными обстрелами, в целом, по словам Пасечника, ситуация в республике остается стабильной и контролируемой, но напряженной.

Глава государства подчеркнул, что необходимо отодвинуть ВСУ с линии соприкосновения на расстояние, с которого они не будут иметь возможность наносить ущерб российской армии.

Также сообщается, что украинские боевики произвели обстрел расположенного в 25 километрах к северу от Донецка населенного пункта Ясиноватая. Всего было зафиксировано три выстрела из артиллерийских систем калибра 155 мм образца НАТО. В Ясиноватой расположена крупнейшая на территории бывшего СССР железнодорожная станция.
Автор:
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15 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:21
    +5
    А я бы не очень-то радовался, счас ВСУ снаряды да и ракеты приберегают для контрнаступления, вот и не долбят без особой нужды.
    1. AlOrg
      AlOrg Сегодня, 15:28
      +2
      Не только поэтому. Ланцеты немножко подсократили поголовье укрофашистских гаубиц и сау. И теперь фашистам приходится отводить тяжелое вооружение вглубь на 30 и более км, чтобы не подпасть под очередной удар ланцетов. Вывод, ланцеты нужно производить 24X7 в максимально возможных количествах. И заодно сделать еще более дальнобойную версию
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:41
        +2
        Цитата: AlOrg
        Ланцеты немножко подсократили поголовье укрофашистских гаубиц и сау.

        Операторы ланцетов иногда охотятся на хинзирские САУ в движении.

        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 15:52
          +2
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          охотятся на хинзирские САУ в движении.

          Поздравляю!
          По-моему Вы начали догадываться, в чём принципиальное преимущество камикадзе над всеми иными видами оружия.
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 17:02
          0
          Вы ,кстати не ввложили результат удара.Слегка поцарапало заднюю часть слева.САУ уехал.Командир,правда с испугу покинул машину.Слабоват заряд у Ланцета,даже против алюминиевой брони
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:48
        0
        Цитата: AlOrg
        ланцеты нужно производить 24X7

        Элементарный расчёт говорит, для того, чтобы ВС РФ вели войну современными методами необходимо 5 тыс. шт./сутки БПЛА различного типа.
        1. штурм
          штурм Сегодня, 16:41
          0
          Элементарный расчёт говорит, для того, чтобы ВС РФ вели войну современными методами необходимо 5 тыс. шт./сутки БПЛА различного типа.

          А можно хотя-бы в общих чертах ознакомиться с вашим расчётом?
          Каким образом вы получили расход ударных дронов 5000 ед в сутки?
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 15:26
    0
    Хаймерсы неприцельно не могут, это вам не " Град"
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 15:41
      +1
      Цитата: роман66
      Хаймерсы неприцельно не могут, это вам не " Град"

      Всё оружие может, если используется без конкретной цели или по принципу "куда бог пошлёт". Такая стрельба называется неприцельной, а не потому что большой разброс.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 16:13
        0
        Кажись, нельзя их запустить, не введя координаты цели
    2. штурм
      штурм Сегодня, 17:19
      0
      Хаймерсы неприцельно не могут, это вам не " Град"


      Да Грады теперь тоже прицел но умеют стрелять ПО наведению от ГЛОНАСС.
      Что бы ещё добавил:
      Режим точного залпа, это когда один управляемый реактивный снаряд летит по координатам ГЛОНАСС, а за ним летит стая из 3 -12 дешёвых ведомых РС управляемых головным снарядом.
      Накрывать цель они должны по запрограммированной заранее схеме
      "в линию*, " круг"," квадрат"....
      Что должно в разы повысить эффективность огня РСЗО при приемлемы затратах на управляемые боеприпасы.
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:32
    +2
    Глава государства подчеркнул, что необходимо отодвинуть ВСУ с линии соприкосновения
    Ещё лучше вообще ЗАдвинуть.
  4. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 15:51
    +3
    Вспомнил один древний анекдот. Незадолго до казни на электрическом стуле адвокат решил обнадежить своего подопечного приговоренного: "Мистер, мне не удалось добиться отмены смертной казни. Единственное, чего я добился, так это того, что во время экзекуции вам вдвое понизят напряжение. Радуйтесь!"
  5. flSergius
    flSergius Сегодня, 16:33
    +2
    Шёл второй год войны, нашли чем похвалиться - что враг стал бить вдвое реже wassat В Авдеевке уже давно не осталось гражданских, почему её не разбомбить с воздуха бетонобойными бомбами, как в ВОВ?
  6. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 16:46
    +2
    "... что ВСУ перешли от прицельного огня по военным объектам..."
    А в СМИ все время описывается, что ВСУ стреляет только по гражданским объектам.

    Интересно, что напишут через год.