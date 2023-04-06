Лидер КНР заявил о недопустимости применения ядерного оружия в украинском конфликте

В эти дни Китай посещает французский президент Эммануэль Макрон, который уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
После переговоров с французским лидером Си Цзиньпин затронул тему возможного применения ядерного оружия в контексте событий на Украине.
Как передаёт Центральное телевидение Китая, китайский лидер заявил, что Пекин вместе с Парижем призывают мировое сообщество всячески соблюдать принципы неприменения ядерного, биологического и химического оружия вне зависимости от обстоятельств. Следует также оберегать ядерные объекты.
Си Цзиньпин отметил, что современный мир находится в стадии глубокой исторической трансформации. Он подчеркнул, что Китай и Франция являются «твердыми сторонниками многополярного мира». Причём от президента Франции такого заявления не прозвучало.
По словам председателя КНР, в международных отношениях должна преобладать многосторонность «во имя глобального мира, стабильности и процветания».
Как ранее сообщало агентство Франс-Пресс, в ходе своих переговоров с лидером Китая французский президент Эммануэль Макрон призвал его «образумить Россию» и способствовать переговорам по Украине. Видимо, по его мнению, против переговоров выступает Москва, а не Киев с его западными покровителями. Теперь появляется информация о том, что Си Цзиньпин выразил готовность провести переговоры с Зеленским.