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Лидер КНР заявил о недопустимости применения ядерного оружия в украинском конфликте

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Лидер КНР заявил о недопустимости применения ядерного оружия в украинском конфликте

В эти дни Китай посещает французский президент Эммануэль Макрон, который уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.


После переговоров с французским лидером Си Цзиньпин затронул тему возможного применения ядерного оружия в контексте событий на Украине.

Как передаёт Центральное телевидение Китая, китайский лидер заявил, что Пекин вместе с Парижем призывают мировое сообщество всячески соблюдать принципы неприменения ядерного, биологического и химического оружия вне зависимости от обстоятельств. Следует также оберегать ядерные объекты.

Си Цзиньпин отметил, что современный мир находится в стадии глубокой исторической трансформации. Он подчеркнул, что Китай и Франция являются «твердыми сторонниками многополярного мира». Причём от президента Франции такого заявления не прозвучало.

По словам председателя КНР, в международных отношениях должна преобладать многосторонность «во имя глобального мира, стабильности и процветания».

Как ранее сообщало агентство Франс-Пресс, в ходе своих переговоров с лидером Китая французский президент Эммануэль Макрон призвал его «образумить Россию» и способствовать переговорам по Украине. Видимо, по его мнению, против переговоров выступает Москва, а не Киев с его западными покровителями. Теперь появляется информация о том, что Си Цзиньпин выразил готовность провести переговоры с Зеленским.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Кремля
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45 комментариев
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  1. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:08
    +6
    Франция являются «твердыми сторонниками многополярного мира».

    Это был анекдот?
    1. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 16:11
      +2
      Причём от президента Франции такого заявления не прозвучало.


      Не, домыслы журналистов. Или Дзинь Пинь подколол wassat
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 16:40
      0
      Си Цзиньпин отметил, что современный мир находится в стадии глубокой исторической трансформации. Он подчеркнул, что Китай и Франция являются «твердыми сторонниками многополярного мира». Причём от президента Франции такого заявления не прозвучало.
      Похоже Си поймал в комнате кошку за хвост, которой не было. Или это подкрепление Байдену, которому скучно.... request
  2. cadaver
    cadaver Сегодня, 16:10
    +4
    Хм, тут вот еще про посла Китая забыли сказать. Посыпались заявления как из рога изобилия....

    Китай не поддерживает Россию в спецоперации на Украине, а заявление о «безграничной дружбе» между странами — это риторический прием, заявил посол Китая в ЕС перед встречей с президентом Франции и главой Еврокомиссии.

    Фу Цун также заявил, что Пекин не выступает в поддержку военной операции на Украине, не признает Крым российским — как и территории, которые вошли в состав России по итогам референдумов минувшей осени, — и не оказывает военную поддержку Москве.

    https://news.mail.ru/politics/55702282/
    1. V.B.
      V.B. Сегодня, 16:36
      0
      Для лаврова сказано, "старший приказал".
    2. arthh
      arthh Сегодня, 16:48
      +1
      Си Цзиньпин в разговоре с главой Еврокомиссии: любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям.
  3. neutrino
    neutrino Сегодня, 16:11
    -3
    « Macron fails to move Xi Jinping over Russia’s war on Ukraine »

    https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-xi-jinping-china-russia-war-ukraine/

    Deals were signed, however. Mission accomplished for Mr. Macron ?
  4. Andron78
    Andron78 Сегодня, 16:16
    0
    Теперь Макарон перед своими за длинный язык оправдываться будет.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 16:36
      0
      И ведьму Урсулу отшлепают, они вдвоём в Китай приперлись. Не углядела за носатым, развлекалась где то кошелка. laughing
  5. mann
    mann Сегодня, 16:18
    +10
    Похоже Си заявляет каждому собеседнику то,что этот собеседник хочет услышать smile Даже любопытно,как наши пропагандисты будут выкручиваться
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 16:36
      +1
      Осталось понять, что же господин думает на самом деле.
      1. mann
        mann Сегодня, 16:40
        +5
        Осталось понять, что же господин думает на самом деле.
        Он думает об интересах исключительно Китая и в общем-то прав.
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 16:48
          -2
          Так не на Марсе живет, интересы Китая тесно с нашими связаны, в кустах ему не отсидеться.
          1. mann
            mann Сегодня, 16:59
            +2
            Так не на Марсе живет, интересы Китая тесно с нашими связаны, в кустах ему не отсидеться.
            Так он уже получает от нас,что хочет,дешевое сырье,поддержку с Тайванем и т.д.Пора других окучивать.Кулаки сжимаются от злости... Ну как можно было ему поверить?!!!
  6. spirit
    spirit Сегодня, 16:20
    +5
    Это заявление значит что Макрон договорился с Си что тот даст гарантии держать Цезаря на поводке.Это делается что бы в случае удачного развития наступления Украины и не дай бог выход к Крыму, у Шахматиста не появилось желание использовать пару спец боеприпасов.Такова цена безальтернативной"дружбы" с Китаем о которой все тут так мечтали.Суверенетет скоро заиграет новыми красками с привкусом риса.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 16:24
      +1
      Применять России ЯО на Украине глупость полная. А вот от евролюдей этого вполне можно ожидать.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 16:38
      +2
      Одно неясно - разве куда то делись американо-китайские противоречия, в которых остаться должен только один и чем для КНР грозит наше поражение?
    3. Володин
      Володин Сегодня, 16:41
      -1
      Цитата: spirit
      Это заявление значит что...

      По Украине бить ЯО бессмысленно, а вот по поддерживающим "киевскую демократию" - почему бы и нет...
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:43
      +1
      Так ведь изначально было понятно,что применение ТЯО исключено в любом случае.Ибо это не поймут от слова СОВСЕМ в тех странах,от которых мы зависим.Да,зависим.От Китая,Турции,например.
  7. Tusv
    Tusv Сегодня, 16:21
    -3
    Ну исходя из тезисов мистера Си мочить укронациков ТЯО можно , а вот на счет СЯО очень против
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:46
      +1
      Вы точно поняли тезисы Си?Он не разделяет ТЯО от СЯО.Он имеет в виду все ядерное оружие.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:21
    +1
    Мне больше понравилось про сохранение ядерных объектов. Макарон до сих пор думает, что Россия обстреливает Запорожскую АЭС?
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:21
    -2
    В России доступ к интернету есть.Мне нравится ВО ,как источник дезеинформации НАТО.Информационная война понимаешь.Многие генералы на ВО это поняли,разжаловшись а рядовые. hi
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:41
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Многие генералы на ВО это поняли,разжаловшись а рядовые.

      А многие не меняют собственного мнения даже в угоду Вадиму Смирнову.
      А генералов и прочих маршалов лишают званий за дело и нарушения, а не за мысли...
      Мне, например, плевать на все звания. Был маршал - стал генерал-майор (и то по милости, могли бы - в рядовые и на Восточный фронт)...
      Жить надо весело и легко, не меняя горькую правду на сладкую ложь и не льстить НИКОМУ...
      hi
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:26
    -5
    Короче, пирдока макорона опять поимели.
    1. mann
      mann Сегодня, 16:44
      +1
      Короче, пирдока макорона опять поимели.
      Боюсь,что это нас поимели... в очередной раз...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:49
        0
        Навальнят в России с их мышлением точно поимели ,вы себя к этому образу надеюсь не относите?
  11. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 16:27
    +3
    Конечно китайцы будут говорить то что хотят слышать в ЕС, у них же товарооборот с ЕС и США самый большой и их экономика заточена на западный рынок.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:36
      +1
      Цитата: Ghost1
      Конечно китайцы будут говорить то что хотят слышать в ЕС

      Не считайте Си дурнее паровоза...Рынок - рынком, а энергоресурсы - энергоресурсами.
  12. Товарищ
    Товарищ Сегодня, 16:30
    0
    французский президент Эммануэль Макрон призвал его «образумить Россию» и способствовать переговорам по Украине.

    У Франции было восемь лет на то, чтобы образумить Украину и убедить её выполнить Минские соглашения.
    А теперь всё, игра закончена.
  13. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:34
    0
    призывают мировое сообщество всячески соблюдать принципы неприменения ядерного, биологического и химического оружия вне зависимости от обстоятельств

    Уважаемый господин СИ должен понимать, что единственный способ избежать применения ЯО - масштабная военная помощь со стороны КНР, в противном случае у нас, с учетом развития событий, другого выхода может не остаться.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 16:47
      +1
      А может просто надо начать? И разогнать замов МО жены которых в это время шляются по куршавелям. Тут как говорится - "надо или трусы надеть, или крестик снять". По другому не получится.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 16:49
      +1
      а зачем ему нам помогать победить - профит от дешевых энергоресурсов превышает профит от продажи вооружений, т.к. американцы сразу за это введут санкции против китая... так что "обезьяна остается сидеть на дереве"
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 16:57
        0
        Не выйдет остаться на дереве, к обезьяне претензий не меньше чем к нам.
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 17:12
          0
          а если китай устраивает нынешний мир? они спокойно копят силы, ни с кем не враждуют (открыто), обновляют армию (реально а не по бумаге) - через 15 лет тайвань сам попросится домой!
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:34
    +2
    французский президент Эммануэль Макрон призвал его «образумить Россию» и способствовать переговорам по Украине.

    Наглец...Почувствовал, что запахло жареным...Уже были «минские договорённости»...
    Что же это чучело не расскажет перспективу для России обложенной санкциями и разными запретами?
    Господа и товарищи!!! Позвольте России самой решать вопросы применения ЯО в соответствии с военной доктриной и обязательствами президента перед народом...
    hi
  15. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 16:35
    +1
    А российское руководство то же самое говорит. О недопустимости применения оружия массового поражения. Разве нет ? Впрочем, если дело запахнет жареным, все эти заявления будут не важны
  16. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 16:35
    0
    Хитрые восточные люди (китайцы) всегда в переговорах будут говорить то, что хочет услышать собеседник, при этом ни на секунду не забывая о собственных интересах - нам бы поучиться у них дипломатии!
    П.с. похоже сицзиньпинь действительно запретил кое-кому взрывать мосты и киевский гадюшник "спецбоеприпасами", лишая Россию последней возможности победить в сложившейся ситуации.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 16:43
      0
      Нам свою землю не хочется загаживать а вот польшу с превеликим удовольствием.
  17. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:41
    +1
    Си Цзиньпин отметил, что современный мир находится в стадии глубокой исторической трансформации. Он подчеркнул, что Китай и Франция являются «твердыми сторонниками многополярного мира»

    Скажу так мягко: Си в совсем уме? Это же ложь очевидная.
  18. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:42
    0
    Против него ковид распылили, наших солдат с удовольствием с подачи запада химией заливают, а он леопольда играет на публику. Нк сказал он и что, санкции против введет или торговлю тормазнет чтоли.?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 16:52
      0
      Против него ковид распылили

      просто китайцы поступают мудрее, если уж случился ковид - они под его предлогом наладили механизмы управления большими массами населения (карантин), кроме того, под предлогом карантина смогли повысить цены на свой ширпотреб (помните мантру про "нарушение логистических цепочек" и т.п.)
  19. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:15
    0
    Следует также оберегать ядерные объекты.
    recourse И что мировое сообщество должно сделать с теми, кто не оберегает их?
  20. Tim666
    Tim666 Сегодня, 17:18
    0
    Цитата: mann
    Так не на Марсе живет, интересы Китая тесно с нашими связаны, в кустах ему не отсидеться.
    Так он уже получает от нас,что хочет,дешевое сырье,поддержку с Тайванем и т.д.Пора других окучивать.Кулаки сжимаются от злости... Ну как можно было ему поверить?!!!

    Поверить в чем? Си РФ что то обещал?
  21. Tim666
    Tim666 Сегодня, 17:24
    0
    Цитата: ROSS 42
    французский президент Эммануэль Макрон призвал его «образумить Россию» и способствовать переговорам по Украине.

    Наглец...Почувствовал, что запахло жареным...Уже были «минские договорённости»...
    Что же это чучело не расскажет перспективу для России обложенной санкциями и разными запретами?
    Господа и товарищи!!! Позвольте России самой решать вопросы применения ЯО в соответствии с военной доктриной и обязательствами президента перед народом...
    hi

    Так не позволят...А если положить на Си болт то ему достаточно просто прекратить торговлю с РФ и через 10 лет уровень технологий достигнет уровня начала 20 века. А торговооброт с США и ЕС для КНР куда важнее как бы не хотелось кому то иного.