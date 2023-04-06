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Северная часть Израиля оказалась под ракетным ударом со стороны Ливана, израильская армия наносит ответные удары

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Северная часть Израиля оказалась под ракетным ударом со стороны Ливана, израильская армия наносит ответные удары

Сообщается о новой эскалации арабо-израильского конфликта. После сообщений о том, сколь радикальные действия были предприняты израильскими силовиками в мечети Аль-Акса, стало известно о ракетной атаке израильской территории со стороны Ливана. Сначала появилась информация о том, ракета была одна, и что средство ПВО-ПРО Израиля её перехватили.


Сирены с предупреждением о ракетном нападении были слышны в городе Шломи и других населённых пунктах на севере Израиля.

Через некоторое время стало известно о новых волнах ракетных атак со стороны южной части Ливана. По последним сведениям, в результате одного из прилётов ранение получил ребёнок, и несколько взрослых.

Власти страны призвали жителей северных районов не покидать без серьёзной необходимости свои дома, по возможности проследовать в укрытия.

Ливанское командование на данный момент обстрел северной части Израиля не прокомментировало.

В ответ на ракетный обстрел своей территории израильские войска наносят удары по объектам на территории сопредельного Ливана.

Пресс-служба премьера Израиля сообщает о том, что Биньямин Нетаньяху созвал экстренное заседание Совбеза. Добавляется, что он находится в постоянном контакте с командованием, включая министерство обороны и органы госбезопасности.
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15 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:21
    +9
    Все-таки соорудил Натаняху вооруженный конфликт, с попытки эдак с пятой, естественно, евреи совсем-совсем невиноваты опять
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 16:45
      +1
      Придет время и им придется за все платить.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:56
      +2
      Ну что ? Уже писал о не понимании наскоков Израиля на соседей, у Хамас до 30 тыс. ракет купол в дуршлаг не превратится ? Куда теперь "пацифистам" макаревичам-слепаковым-галкиным податься ? Замес на Ближнем Востоке знатный намечается призовут всех. Может кто-то забыл а это отребье уезжая в Израиль говорили, что не могут жить в стране воюющей с соседями am Алаверды !
    3. Маз
      Маз Сегодня, 17:15
      +1
      Даже нам самим в израиле не понятно зачем полиция полезла в АльАксу во время многочисленной молитвы, да ещё и в такой священный для мусульман месяц. Напрашивается только один ответ - правительству надо было отвлечь общественность от протестов по судебной реформе и сброса нитаньягу и клики ортодоксов от власти. Лучше чем война с внешним врагом, для сплочения общества вокруг любого правительства - ничего не придумаешь. Логика проста , за такое нападение любой мусульманин кинется голой грудью на пулеметы, ракеты, танки, невзирая на опасность смерти, хамас и ливанская хезболла вынуждены будут напасть, чтоб лицо не потерять и моментом воспользоваться. НУ так и случилось. Тут ещё пейсах сегодня-вчера наступил на всю неделю, а 24 апреля день независимости израиля, очень всё удобно, особенно время для развязывания войнушки. Типа мы не начинали - это арабы сами на нас набросились. То шо третью святыню мира мусульман осквернили это ерунда, это другое. По Хайфе уже хреначат. С Газы обстрел был. Я так понимаю это начало. Сейчас терракты и партизанская война на дорогах начнется. Дави евреев - спасай АльАксу?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:25
    +2
    Вот чтоб у нас такого не было, нужно зачищать до конца, в сопредельном государстве окраина, или то, что от него останется, из силовых структур должна быть только полиция и вертухаи с газовыми баллончиками и дубинками.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:43
      +2
      Цитата: Uprun
      Вот чтоб у нас такого не было, нужно зачищать до конца, в сопредельном государстве окраина, или то, что от него останется, из силовых структур должна быть только полиция и вертухаи с газовыми баллончиками и дубинками.

      напомнить как создавался "варшавский блок" ? после фашистких зверств,все стянулись под крыло СССР, а теперь, по инстинкту "табаки", - к "шерхану",почуяв слабость"защиты". всё просто.
    2. JcVai
      JcVai Сегодня, 17:08
      0
      Чтоб у нас такого не было параллельно с "внешней дипломатией" много важнее заниматься внутренней... Как минимум начать с минкульта.
  3. Комментарий был удален.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:44
    0
    100 % самообстрел.Окружению Израиля это не надо ,только одна страна готова уничтожить образование Израиль и это не мы. И она посылает сигналы давайте жить дружно ( как США посылает сигналы,а то накажем).
  5. Aken
    Aken Сегодня, 16:48
    0
    Профессора давно на сайте не было. Он, вроде, в тех краях живет, вдоль границы с Ливаном прогуливается.
    Может рассказать, что там и как.
  6. Normann
    Normann Сегодня, 16:51
    +1
    Эта мелкая воинственная страна никак не уймется, чего им еще надо, паразиты.(
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:52
      0
      Они бы не отказались от Днепропетровской области.
  7. Владимир-78
    Владимир-78 Сегодня, 16:55
    +1
    Похоже что евреям будет не до помощи украм )).
  8. g_ae
    g_ae Сегодня, 16:55
    +1
    А они же Шумерии оружие поставляют? Поставляют. Зеленского поддерживают? Поддерживают. Бандеру возлюбили? Возлюбили. Даже Гарик Губерман признал себя жидобандеровцем в интервью Гордону. Я не знаю как на это реагировать. Никак.
  9. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 16:57
    +3
    Ждем осуждения воюющего Израиля Макаревичем, Галкиным, Гребенщиковым, Хаматовой,... Как они могут находиться на территории государства, ведущего войну? Кушать, вероятно, уже не могут от возмущения.
    1. JcVai
      JcVai Сегодня, 17:10
      +1
      "Вы не понимаете - это другое!" :)))