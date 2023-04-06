Северная часть Израиля оказалась под ракетным ударом со стороны Ливана, израильская армия наносит ответные удары

Сообщается о новой эскалации арабо-израильского конфликта. После сообщений о том, сколь радикальные действия были предприняты израильскими силовиками в мечети Аль-Акса, стало известно о ракетной атаке израильской территории со стороны Ливана. Сначала появилась информация о том, ракета была одна, и что средство ПВО-ПРО Израиля её перехватили.Сирены с предупреждением о ракетном нападении были слышны в городе Шломи и других населённых пунктах на севере Израиля.Через некоторое время стало известно о новых волнах ракетных атак со стороны южной части Ливана. По последним сведениям, в результате одного из прилётов ранение получил ребёнок, и несколько взрослых.Власти страны призвали жителей северных районов не покидать без серьёзной необходимости свои дома, по возможности проследовать в укрытия.Ливанское командование на данный момент обстрел северной части Израиля не прокомментировало.В ответ на ракетный обстрел своей территории израильские войска наносят удары по объектам на территории сопредельного Ливана.Пресс-служба премьера Израиля сообщает о том, что Биньямин Нетаньяху созвал экстренное заседание Совбеза. Добавляется, что он находится в постоянном контакте с командованием, включая министерство обороны и органы госбезопасности.