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В Японии пропал с радаров военный вертолет UH-60 Black Hawk

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В Японии пропал с радаров военный вертолет UH-60 Black Hawk

В южной части Японии пропал с радаров вертолет UH-60 Black Hawk сил самообороны страны. Инцидент произошел в районе острова Мияко южной префектуры Окинава.


Как сообщает японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в Минобороны страны, пропавший с радаров многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk приписан к гарнизону Такаюбару в префектуре Кумамото. По данным японских СМИ, вертолет пропал с радаров около 16:40 по местному времени.

Впоследствии силы береговой охраны обнаружили в районе, где в последний раз было замечено воздушное судно, обломки, предположительно пропавшего вертолета.

По словам представителя ведомства, в ходе патрулирования были обнаружены части фюзеляжа, предположительно принадлежавшего пропавшему вертолету, а также следы разлитого топлива. В настоящее время идет операция по поиску вертолета и десяти человек, находившихся на его борту.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения военных учений в округе Тригг в американском штате Кентукки столкнулись два вертолета Black Hawk 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США, в результате чего погибли девять американских военнослужащих.

Еще один инцидент с крушением вертолета этого типа был зафиксирован в феврале текущего года, когда UH-60L армии США врезался в землю и загорелся неподалеку от военного арсенала в городе Хантсвилл в штате Алабама. Тогда погибли два находившихся на борту воздушного судна военнослужащих.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Amayagan
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9 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 16:42
    0
    Минус один фраг. am
    Опять нет повода не выпить. drinks
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:46
      0
      Завтра ещё бы один. Украсить завершение недели.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:56
        0
        В Японии пропал с радаров военный вертолет UH-60 Black Hawk
        хокку не такое..летел геликоптер,радары не видят, песец видимо кинулся под винты...
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:45
    0
    В настоящее время идет операция по поиску вертолета и десяти человек, находившихся на его борту.
    10 самураев внесли свой вклад в озеленение планеты.
    , а также следы разлитого топлива.
    Удивительно, грохнулись и не загорелись.... request Система пожаротушения такая мощная? feel
  3. agoran
    agoran Сегодня, 16:52
    0
    Очень интересное фото. Первый раз вижу ПТБ на внешних пилонах вертушек.
    Красная ленточка это чека для пиропатрона сброса ПТБ.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 17:08
      0
      Красная ленточка это чека для пиропатрона сброса ПТБ.


      Нет, это просто блокировка замка.
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 17:15
      0
      Цитата: agoran
      Очень интересное фото. Первый раз вижу ПТБ на внешних пилонах вертушек.
      Красная ленточка это чека для пиропатрона сброса ПТБ.

      перед взлётом-уберут.это не забыть что бы, убрать " предохранители"...для сброса.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:53
    0
    Каждый взлёт ЛА подразумевает посадку с точностью 99,999999.Этот аппарат не вписался.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:03
    0
    Китайский воздушный шар? Или неопознанный летающий объект? wink laughing