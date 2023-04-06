В Японии пропал с радаров военный вертолет UH-60 Black Hawk

В южной части Японии пропал с радаров вертолет UH-60 Black Hawk сил самообороны страны. Инцидент произошел в районе острова Мияко южной префектуры Окинава.Как сообщает японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в Минобороны страны, пропавший с радаров многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk приписан к гарнизону Такаюбару в префектуре Кумамото. По данным японских СМИ, вертолет пропал с радаров около 16:40 по местному времени.Впоследствии силы береговой охраны обнаружили в районе, где в последний раз было замечено воздушное судно, обломки, предположительно пропавшего вертолета.По словам представителя ведомства, в ходе патрулирования были обнаружены части фюзеляжа, предположительно принадлежавшего пропавшему вертолету, а также следы разлитого топлива. В настоящее время идет операция по поиску вертолета и десяти человек, находившихся на его борту.Ранее сообщалось, что в ходе проведения военных учений в округе Тригг в американском штате Кентукки столкнулись два вертолета Black Hawk 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США, в результате чего погибли девять американских военнослужащих.Еще один инцидент с крушением вертолета этого типа был зафиксирован в феврале текущего года, когда UH-60L армии США врезался в землю и загорелся неподалеку от военного арсенала в городе Хантсвилл в штате Алабама. Тогда погибли два находившихся на борту воздушного судна военнослужащих.