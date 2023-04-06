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Пресса США: Несмотря на ускоренное вступление Финляндии в НАТО, все усилия Украины стать частью альянса сомнительны

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Пресса США: Несмотря на ускоренное вступление Финляндии в НАТО, все усилия Украины стать частью альянса сомнительны

Несмотря на ускоренное вступление Финляндии в НАТО, все усилия Украины стать частью альянса весьма сомнительны. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Именно поэтому в Организации Североатлантического договора в настоящее время демонстрируют свою заинтересованность в оказании дальнейшей военной поддержки этой стране, стараясь, при этом, не обещать ей многого.


Как отмечают авторы публикации, тема возможного вступления Украины в военно-политический блок по-прежнему остаётся приоритетным вопросом для стран альянса, но этот вопрос таковым может оставаться долгие годы.

Однако важно здесь совсем другое: столь быстрое вступление Финляндии явно противоречит статусу и перспективам Киева на этом пути. Тут не лишним было бы упомянуть и о данных ещё в 2008 году странами НАТО обещаниях тогдашнему руководству Украины, что она в итоге всё равно станет членом организации, не приведя, однако, никаких конкретных сроков данного процесса. И вот сегодня опять эта тема становится неудобной на Западе, поскольку он прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что принятие этой страны в альянс означает вступление в прямую военную конфронтацию с Москвой, чего там явно опасаются.

По этой причине, сейчас альянс находится в некотором замешательстве, пытаясь найти золотую середину между созданием военного потенциала, рассчитанного на краткосрочную перспективу и формированием долгосрочных политических связей с этой страной.

Вот что заявил Йенс Столтенберг на встрече с министрами иностранных дел стран Североатлантического альянса:

Мы продолжим и в дальнейшем оказывать всю необходимую военную поддержку Украине, нацеленную на укрепление её Вооружённых сил, что также предусматривает переход от вооружений и доктрины советского типа на доктрину и вооружения натовского образца

В этом контексте примечательным является тот факт, что до сих пор так и не были предложены конкретные меры, которые бы способствовали завершению конфликта, поскольку они, как утверждает генсек, находятся ещё в процессе обсуждения.

Таким образом, подчёркивают источники издания, взгляды европейских государств в этом отношении разнятся: в то время как Польша и страны Балтии настаивают на предоставлении им чётких гарантий безопасности, основанных на развитии тесных политических связей с Киевом, который они хотят видеть в НАТО, США, Британия, Германия и Франция, напротив, выступают за предоставление Украине оружия, денежных средств и гуманитарной помощи, считая эти проблемы более важными и уместными с точки зрения её безопасности.

В основе же так называемого всеобъемлющего пакета помощи для Украины с целью её вступления в военно-политический блок, лежат основные принципы, среди которых: «развитие демократических и государственных учреждений, улучшение военного командования наряду с приведением логистики в соответствие со стандартами и требованиями НАТО».
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6 комментариев
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  1. Magellan
    Magellan Сегодня, 16:57
    0
    Да хахлы и без формального союза норм от нато получают
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:58
    0
    все усилия Украины стать частью альянса весьма сомнительны. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal
    И правильно пишет.Дело не только в мнении НАТО, мол берем, но и в мнении окружающих, мол признаем, что член. request И рисковать не будем. А если мы не признаем Украину членом НАТО, то НАТО может получить реальный ядерный конфликт, но..... США не будет против этого. request
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:59
    0
    Так Украина и так инструмент в руках альянса, если у ВСУ выгорит примут даже и не задумываясь про бабло и прочие эконом состовляющие, пролюбит Киев выкинут и возьмуться за следующиго нашего соседа.
  4. astepanov
    astepanov Сегодня, 17:00
    0
    Сдается мне, что постоянные разговоры о долгом вползании Украины в НАТО направлены прежде всего на создание иллюзий в нашем политическом руководстве. Но буду сильно удивлен, если после обещаний о нерасширении НАТО, после Минских соглашений, после одностороннего аннулирования США ряда договоров кто-то в правительстве поведется на эту болтовню.
  5. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 17:06
    0
    Кремль со своим непонятной СВО- сисимнём соплюжуём и грустной внешней политикой дождутся когда в нату вступят все страны на планете и тогда придется точно против всего мира воевать..
  6. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:17
    0
    Очень мутная статья.
    Автор похоже не разбирается в вопросе.

    Для того чтоб вступить в НАТО Украине всего то и надо что распрощаться с Крымом и восточными областями (частью Новороссии).
    Наличие нерешённых территориальных споров с соседями - единственный барьер не позволяющий Украине присоединиться к НАТО.
    Кто-то из хозяев положения, видимо, этого вступления не желает и именно поэтому уступку этих территорий совершить не позволит.
    => Притягивание Украины в НАТО не цель.
    Цель взаимоослабление постсоветских стран Восточной Европы.
    И подсаживание их на иглу западных вооружений.
    Следы прибылей лежащих в основе процессов долго искать не придётся.