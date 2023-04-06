Пресса США: Несмотря на ускоренное вступление Финляндии в НАТО, все усилия Украины стать частью альянса сомнительны

Мы продолжим и в дальнейшем оказывать всю необходимую военную поддержку Украине, нацеленную на укрепление её Вооружённых сил, что также предусматривает переход от вооружений и доктрины советского типа на доктрину и вооружения натовского образца

Несмотря на ускоренное вступление Финляндии в НАТО, все усилия Украины стать частью альянса весьма сомнительны. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Именно поэтому в Организации Североатлантического договора в настоящее время демонстрируют свою заинтересованность в оказании дальнейшей военной поддержки этой стране, стараясь, при этом, не обещать ей многого.Как отмечают авторы публикации, тема возможного вступления Украины в военно-политический блок по-прежнему остаётся приоритетным вопросом для стран альянса, но этот вопрос таковым может оставаться долгие годы.Однако важно здесь совсем другое: столь быстрое вступление Финляндии явно противоречит статусу и перспективам Киева на этом пути. Тут не лишним было бы упомянуть и о данных ещё в 2008 году странами НАТО обещаниях тогдашнему руководству Украины, что она в итоге всё равно станет членом организации, не приведя, однако, никаких конкретных сроков данного процесса. И вот сегодня опять эта тема становится неудобной на Западе, поскольку он прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что принятие этой страны в альянс означает вступление в прямую военную конфронтацию с Москвой, чего там явно опасаются.По этой причине, сейчас альянс находится в некотором замешательстве, пытаясь найти золотую середину между созданием военного потенциала, рассчитанного на краткосрочную перспективу и формированием долгосрочных политических связей с этой страной.Вот что заявил Йенс Столтенберг на встрече с министрами иностранных дел стран Североатлантического альянса:В этом контексте примечательным является тот факт, что до сих пор так и не были предложены конкретные меры, которые бы способствовали завершению конфликта, поскольку они, как утверждает генсек, находятся ещё в процессе обсуждения.Таким образом, подчёркивают источники издания, взгляды европейских государств в этом отношении разнятся: в то время как Польша и страны Балтии настаивают на предоставлении им чётких гарантий безопасности, основанных на развитии тесных политических связей с Киевом, который они хотят видеть в НАТО, США, Британия, Германия и Франция, напротив, выступают за предоставление Украине оружия , денежных средств и гуманитарной помощи, считая эти проблемы более важными и уместными с точки зрения её безопасности.В основе же так называемого всеобъемлющего пакета помощи для Украины с целью её вступления в военно-политический блок, лежат основные принципы, среди которых: «развитие демократических и государственных учреждений, улучшение военного командования наряду с приведением логистики в соответствие со стандартами и требованиями НАТО».