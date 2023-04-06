Западная пресса: Председатель КНР после встречи с Макроном выразил готовность провести телефонный разговор с Зеленским

Сегодня, 6 апреля, французский президент Эммануэль Макрон посетил с рабочим визитом Пекин, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее в ряде французских СМИ сообщалось, что главной темой встречи двух лидеров должен стать украинский конфликт. В частности, Макрон якобы планировал провести обстоятельную беседу и убедить председателя КНР отказаться от поддержки Москвы в данном противостоянии. В частности, от поставок вооружения для ВС РФ.
Стоит отметить, что встреча Макрона и Си Цзиньпина длилась 1,5 часа. С учетом времени, потраченного на перевод и так называемые «протокольные речи», об обстоятельном обсуждении украинского конфликта говорить не приходится. Для сравнения, в первый же день своего визита в Москву китайский лидер провел более чем четырехчасовую беседу с Владимиром Путиным.
Между тем, агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник сообщает, что после беседы с Эммануэлем Макроном Си Цзиньпин якобы выразил готовность провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
Кроме того, в материале говорится, что, согласно информации от того же источника, председатель КНР заявил о намерении работать с Францией над достижением «устойчивого мира» на Украине. При этом обсуждая тему потенциальных поставок вооружения Москве, Си Цзиньпин якобы подчеркнул, что «это не его конфликт».
В то же время, стоит напомнить, что официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь неоднократно осуждал поставки вооружения Киеву, которые регулярно осуществляют США и их союзники, а не Китай. Тем самым, со слов китайского чиновника, Запад лишь сильнее разжигает конфликт вместо того, чтобы искать способ мирного урегулирования.