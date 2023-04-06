Западная пресса: Председатель КНР после встречи с Макроном выразил готовность провести телефонный разговор с Зеленским

Сегодня, 6 апреля, французский президент Эммануэль Макрон посетил с рабочим визитом Пекин, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.Ранее в ряде французских СМИ сообщалось, что главной темой встречи двух лидеров должен стать украинский конфликт. В частности, Макрон якобы планировал провести обстоятельную беседу и убедить председателя КНР отказаться от поддержки Москвы в данном противостоянии. В частности, от поставок вооружения для ВС РФ.Стоит отметить, что встреча Макрона и Си Цзиньпина длилась 1,5 часа. С учетом времени, потраченного на перевод и так называемые «протокольные речи», об обстоятельном обсуждении украинского конфликта говорить не приходится. Для сравнения, в первый же день своего визита в Москву китайский лидер провел более чем четырехчасовую беседу с Владимиром Путиным.Между тем, агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник сообщает, что после беседы с Эммануэлем Макроном Си Цзиньпин якобы выразил готовность провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским.Кроме того, в материале говорится, что, согласно информации от того же источника, председатель КНР заявил о намерении работать с Францией над достижением «устойчивого мира» на Украине. При этом обсуждая тему потенциальных поставок вооружения Москве, Си Цзиньпин якобы подчеркнул, что «это не его конфликт».В то же время, стоит напомнить, что официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь неоднократно осуждал поставки вооружения Киеву, которые регулярно осуществляют США и их союзники, а не Китай. Тем самым, со слов китайского чиновника, Запад лишь сильнее разжигает конфликт вместо того, чтобы искать способ мирного урегулирования.