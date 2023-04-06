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Западная пресса: Председатель КНР после встречи с Макроном выразил готовность провести телефонный разговор с Зеленским

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Западная пресса: Председатель КНР после встречи с Макроном выразил готовность провести телефонный разговор с Зеленским

Сегодня, 6 апреля, французский президент Эммануэль Макрон посетил с рабочим визитом Пекин, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.


Ранее в ряде французских СМИ сообщалось, что главной темой встречи двух лидеров должен стать украинский конфликт. В частности, Макрон якобы планировал провести обстоятельную беседу и убедить председателя КНР отказаться от поддержки Москвы в данном противостоянии. В частности, от поставок вооружения для ВС РФ.

Стоит отметить, что встреча Макрона и Си Цзиньпина длилась 1,5 часа. С учетом времени, потраченного на перевод и так называемые «протокольные речи», об обстоятельном обсуждении украинского конфликта говорить не приходится. Для сравнения, в первый же день своего визита в Москву китайский лидер провел более чем четырехчасовую беседу с Владимиром Путиным.

Между тем, агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник сообщает, что после беседы с Эммануэлем Макроном Си Цзиньпин якобы выразил готовность провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Кроме того, в материале говорится, что, согласно информации от того же источника, председатель КНР заявил о намерении работать с Францией над достижением «устойчивого мира» на Украине. При этом обсуждая тему потенциальных поставок вооружения Москве, Си Цзиньпин якобы подчеркнул, что «это не его конфликт».

В то же время, стоит напомнить, что официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь неоднократно осуждал поставки вооружения Киеву, которые регулярно осуществляют США и их союзники, а не Китай. Тем самым, со слов китайского чиновника, Запад лишь сильнее разжигает конфликт вместо того, чтобы искать способ мирного урегулирования.
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15 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 17:01
    0
    Наши ( Россия и Китай) тянут время, это видно даже невооруженным глазом. Вывод очень интересный и подтверждает тезис войны на выживание. Время работает на Россию и на Китай и тех кто с нами, против западной коалиции. Это есть Гут. Ни Индия , ни Бразилия, ни Африка не вмешиваются, ибо им тоже выгодно сие противостояние и Победа России, а следовательно и нас всех, кто против обьединенного Запада, за настоящую свободу, взаимное уважение и отсутствие англосаксонского диктата.
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 17:03
      -2
      Цитата: Маз
      Yfib nzyen dhtvz 'nj nfr ptvtnyj lf;t ytdjjhe;tyysv ukfpjv


      Что? За маты уже не банят?
      1. mann
        mann Сегодня, 17:16
        -1
        Что? За маты уже не банят?
        не переживайте,модераторы не все иностранные языки знают.Этот уж точно smile
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 17:18
      +1
      Цитата: Маз
      Наши ( Россия и Китай) тянут время, это видно даже невооруженным глазом. Вывод очень интересный и подтверждает тезис войны на выживание. Время работает на Россию и на Китай и тех кто с нами, против западной коалиции. Это есть Гут. Ни Индия , ни Бразилия, ни Африка не вмешиваются, ибо им тоже выгодно сие противостояние и Победа России, а следовательно и нас всех, кто против обьединенного Запада, за настоящую свободу, взаимное уважение и отсутствие англосаксонского диктата.

      Верно мыслишь Маз ..А Макрон пешка ,сперва бы у себя в стране порядок навел ..Там такую бойню устроил и демократия молчит .
      А Си своим приездом в Москву всем все сразу сказал ,что Китай с Россией !
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:01
    +1
    Западная пресса: Председатель КНР после встречи с Макроном выразил готовность провести телефонный разговор с Зеленским
    Макрон нагнул Си? foolОх уж эти сказочники...
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:07
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Макрон нагнул Си?

      А как жиш!

      Китай немедленно после трепа Макарона в лягушачьей прессе призвал НАТО взять на себя ответственность за происходящее на Украине. Так что ясно, кто там кого нагнул...
  3. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 17:04
    +2
    Как-то не по доброму он смотрит на почетный караул.
    1. mann
      mann Сегодня, 17:12
      0
      Как-то не по доброму он смотрит на почетный караул.
      Так си ему тоже посоветовал беречь себя.Вот макрон и насупился,ищет в чем же подвох.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:17
        0
        У Си выражение лица - "Как он уже утомил!" lol
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 17:20
      0
      Цитата: sergo1914
      Как-то не по доброму он смотрит на почетный караул.

      А лицо Си какое ...Типо что ты сюда приперся сынок ! laughing
  4. mann
    mann Сегодня, 17:08
    0
    Председатель КНР после встречи с Макроном выразил готовность провести телефонный разговор с Зеленским
    "Надо же,кто бы мог подумать?" А когда си в Киев полетит?
    Сич мотор отжимать.Наш пострел везде поспел
  5. василиск
    василиск Сегодня, 17:13
    0
    агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник сообщает, что после беседы с Эммануэлем Макроном Си Цзиньпин якобы выразил готовность

    Выдают желаемое за действительное.
  6. Tim666
    Tim666 Сегодня, 17:15
    -2
    Цитата: Маз
    Наши ( Россия и Китай) тянут время, это видно даже невооруженным глазом. Вывод очень интересный и подтверждает тезис войны на выживание. Время работает на Россию и на Китай и тех кто с нами, против западной коалиции. Это есть Гут. Ни Индия , ни Бразилия, ни Африка не вмешиваются, ибо им тоже выгодно сие противостояние и Победа России, а следовательно и нас всех, кто против обьединенного Запада, за настоящую свободу, взаимное уважение и отсутствие англосаксонского диктата.

    Странно, для вас Китай наши, а китайский посол на днях заявил что нету великой дружбы между РФ и КНР... И по новым газопроводам СИ не обнадежил и обещаний не дал...Но аналитику 80-го уровня походу виднее)))
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:20
      0
      Цитата: Tim666
      Странно, для вас Китай наши

      Странно, для НИХ Китай тоже наши, а совсем не западные...
      Причем это очень оптимистичная западная хотелка
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:17
    0
    Макорон каждый день с штоцем Путину звонят ,только госдеп до Сергея Викторовича дозванивается и то больше до его замов.