Ограниченные возможности и предсказуемый результат: планируемое украинское контрнаступление

Словенские БМП для Украины, июнь 2022 г. Фото Telegram / BMPD
На протяжении нескольких последних месяцев киевский режим в лице разных официальных представителей регулярно говорит о скором начале контрнаступления. Тем не менее, такая кампания до сих пор не началась, а сроки ее старта остаются неизвестными. По всей видимости, пресловутый «контрнаступ» откладывают в связи с необходимостью получения иностранных вооружений и техники, а также накопления запасов разных ресурсов.
В неопределенные сроки
Украинское руководство начало говорить о скором начале контрнаступления практически сразу после потери ряда территорий. Однако реальные меры пока не предпринимались – если не считать ими отдельные вылазки с предсказуемым результатом. Кроме того, несмотря на постоянные разговоры и массу различных заявлений, наиболее важные и интересные подробности планов пока остаются неизвестными. Конечно, если такой план действительно составлен и ожидает своей реализации.
В последние месяцы киевские официальные лица несколько раз анонсировали скорый «контрнаступ». Однако каждый раз такая кампания откладывалась по тем или иным причинам. Согласно последним заявлениям, сейчас наступление невозможно из-за весенней распутицы. В апреле-мае дороги и местность приобретут иной вид, и тогда украинские формирования якобы смогут выдвинуться на российские позиции. Выполнят ли такие обещания – большой вопрос.
Американские гранатометы для Украины, январь 2022 г. Фото Минобороны США
Остается неизвестным и предполагаемое направление контрнаступления. Возможны несколько сценариев с теми или иными преимуществами и недостатками. Киевский режим может попытаться всеми силами вернуть потерянные территории или устроить операцию малого масштаба исключительно с целью создания требуемой картины в новостях.
В последние дни и недели из разных источников поступают сообщения о накоплении украинских резервов на территориях Запорожской области, пока остающихся под контролем Киева. Это может указывать на намерение последнего наступать в районе Запорожья в южном направлении, к Азовскому морю. Также возможны и другие направления ударов, а в некоторых заявлениях упоминается возможность одновременного выхода на нескольких участках фронта.
Впрочем, такой «контрнаступ» пока имеет место только в заявлениях и прогнозах. Украина не спешит его начинать, что может быть связано с различными факторами и ограничениями. В первую очередь, это может быть недостаток личного состава, вооружений и техники. Создание наступательной группировки, способной справиться с российской обороной, требует времени и значительных усилий.
Потери и их восполнение
Одной из главных целей текущей российской Спецоперации является демилитаризация Украины – уничтожение ее военного потенциала и соответствующей угрозы для нашей страны. Киевский режим не согласился решать эту проблему в рабочем порядке, и теперь российская армия избавляется от рисков силовым методом.
Немецкая ЗСУ Gepard в зоне боевых действий. Фото Telegram / "Вестник ПВО"
За время операции удалось нанести военному потенциалу противника критический ущерб. Выведена из строя значительная часть инфраструктуры и нарушено взаимодействие различных органов и структур. Уничтожено более 8,5 тыс. боевых бронированных машин, 4,5 тыс. полевых орудий и свыше 1 тыс. систем залпового огня. Украинская авиация потеряла более 630 самолетов и вертолетов; уничтожено почти 3,7 тыс. БПЛА.
Россия уничтожила подавляющее большинство техники и вооружений, имевшихся у Украины на начало 2022 г. Украинские формирования пытаются восполнять потери за счет кустарного ремонта или изделий с хранения, а также при помощи иностранных государств. Из-за рубежа на Украину попало большое количество различных бронемашин, артиллерия, РСЗО и т.д. Впрочем, значительная часть таких изделий уже попала в список уничтоженных.
Есть все основания полагать, что ключевым фактором, мешающим Украине начать контрнаступление, является именно демилитаризация в виде уничтожения техники, вооружений и инфраструктуры. Для «наступа» киевскому режиму необходимо собрать группировку достаточных размеров и накопить резервы. Но в текущей ситуации, при наличии крупных потерь и продолжении российских ударов, решить такие задачи достаточно сложно.
Гаубица FH-70 на Украине. Фото Минобороны Украины
В связи с потерей большей части собственного парка техники и вооружений теперь Украине приходится рассчитывать только на иностранные поставки. Соответственно, боеспособность в целом и возможность начала контрнаступления теперь определяются преимущественно объемами и темпами получения матчасти из-за рубежа.
Оружие наступления
Не так давно иностранные партнеры Киева, после длительных обсуждений, все же приняли решение о расширении номенклатуры поставок вооружений и техники. Начаты поставки танков натовского образца, продолжается передача самоходной и реактивной артиллерии, а кроме того, обсуждается помощь в сфере авиации. По всей видимости, именно от поставок такой помощи теперь зависит украинское контрнаступление.
На Украину уже доставили небольшое количество танков Leopard 2, и вскоре ожидаются новые. Сообщалось о возможности передачи нескольких десятков таких машин из наличия ряда стран. Кроме того, ротный комплект из 14 танков Challenger 2 предоставляет Великобритания. Не ранее осени США смогут прислать свои M1 Abrams.
В прошлом европейские страны передали киевскому режиму десятки самоходных гаубиц нескольких типов. Теперь ожидается продолжение таких поставок. Уже отгружены британские САУ AS-90. Недавно Швеция анонсировала поставку своих изделий Archer. Кроме того, Евросоюз работает над амбициозным планом закупки и производства 1 млн выстрелов для украинской артиллерии.
Нидерландский БТР YPR-756 украинских формирований, май 2022 г. Фото Telegram / Dambiev
Несколько стран выразили готовность отправить Киеву имеющиеся у них истребители советского образца. Также на уровне неподтвержденной информации сообщается о возможности передачи авиационной техники натовских типов. Ранее на Украину прислали некоторое количество транспортных и многоцелевых вертолетов.
Очевидные перспективы
Очевидно, что все поставки иностранных вооружений и техники не смогут компенсировать потери, понесенные с прошлого февраля. Кроме того, значительная часть зарубежной помощи тоже была потеряна. Как следствие, о полном восстановлении потерянного парка и боевых возможностей речи не идет.
В то же время, выполняемые сейчас поставки и ожидаемые партии техники и вооружений позволят создать и оснастить некую группировку, пригодную для наступления на том или ином направлении. Ее количественные и качественные показатели пока под вопросом, как и реальный боевой потенциал.
Вне зависимости от состава и возможностей, такая группировка столкнется с самыми серьезными рисками. Если украинское командование решится на контрнаступление, то вооруженные формирования должны будут наступать на хорошо подготовленную российскую оборону. Несмотря на поставки иностранных танков и иных бронемашин, преимущество на земле не гарантируется. Борьба за превосходство в воздухе, не говоря уже о ее успешном завершении, фактически исключается.
Поражение украинской бронетехники, в т.ч. иностранного образца, октябрь 2022 г. Фото УНМ ДНР
Возникает высокий риск потерь, причем больших резервов у наступающей украинской группировки не будет. Кроме того, российская армия снова станет атаковать тыловые объекты и военную инфраструктуру, что дополнительно ухудшит положение противника на переднем крае, а также серьезно повлияет на итог сражений.
Сомнительные планы
Таким образом, формирования киевского режима действительно могут готовить контрнаступление на том или ином участке фронта. О нем говорят давно, много и с большим оптимизмом, но реальные действия пока отсутствуют. Это можно объяснить желанием создать требуемую наступательную группировку и накопить необходимые резервы. Только после выполнения этих задач – при прямом содействии иностранных партнеров и покровителей – киевский режим сможет попытаться перейти в «контрнаступ».
По всей видимости, наступательная кампания обречена на провал. Украинские формирования могут рассчитывать на небольшие тактические успехи, но в целом ситуация не дает им повода для оптимизма. Попытки преодолеть российскую оборону приведут к крупным потерям, восполнение которых будет чрезмерно сложным и долгим или вообще невозможным. Все это будет иметь самые серьезные последствия для нынешних украинских властей.