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Ограниченные возможности и предсказуемый результат: планируемое украинское контрнаступление

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Ограниченные возможности и предсказуемый результат: планируемое украинское контрнаступление
Словенские БМП для Украины, июнь 2022 г. Фото Telegram / BMPD



На протяжении нескольких последних месяцев киевский режим в лице разных официальных представителей регулярно говорит о скором начале контрнаступления. Тем не менее, такая кампания до сих пор не началась, а сроки ее старта остаются неизвестными. По всей видимости, пресловутый «контрнаступ» откладывают в связи с необходимостью получения иностранных вооружений и техники, а также накопления запасов разных ресурсов.

В неопределенные сроки


Украинское руководство начало говорить о скором начале контрнаступления практически сразу после потери ряда территорий. Однако реальные меры пока не предпринимались – если не считать ими отдельные вылазки с предсказуемым результатом. Кроме того, несмотря на постоянные разговоры и массу различных заявлений, наиболее важные и интересные подробности планов пока остаются неизвестными. Конечно, если такой план действительно составлен и ожидает своей реализации.

В последние месяцы киевские официальные лица несколько раз анонсировали скорый «контрнаступ». Однако каждый раз такая кампания откладывалась по тем или иным причинам. Согласно последним заявлениям, сейчас наступление невозможно из-за весенней распутицы. В апреле-мае дороги и местность приобретут иной вид, и тогда украинские формирования якобы смогут выдвинуться на российские позиции. Выполнят ли такие обещания – большой вопрос.


Американские гранатометы для Украины, январь 2022 г. Фото Минобороны США

Остается неизвестным и предполагаемое направление контрнаступления. Возможны несколько сценариев с теми или иными преимуществами и недостатками. Киевский режим может попытаться всеми силами вернуть потерянные территории или устроить операцию малого масштаба исключительно с целью создания требуемой картины в новостях.

В последние дни и недели из разных источников поступают сообщения о накоплении украинских резервов на территориях Запорожской области, пока остающихся под контролем Киева. Это может указывать на намерение последнего наступать в районе Запорожья в южном направлении, к Азовскому морю. Также возможны и другие направления ударов, а в некоторых заявлениях упоминается возможность одновременного выхода на нескольких участках фронта.

Впрочем, такой «контрнаступ» пока имеет место только в заявлениях и прогнозах. Украина не спешит его начинать, что может быть связано с различными факторами и ограничениями. В первую очередь, это может быть недостаток личного состава, вооружений и техники. Создание наступательной группировки, способной справиться с российской обороной, требует времени и значительных усилий.

Потери и их восполнение


Одной из главных целей текущей российской Спецоперации является демилитаризация Украины – уничтожение ее военного потенциала и соответствующей угрозы для нашей страны. Киевский режим не согласился решать эту проблему в рабочем порядке, и теперь российская армия избавляется от рисков силовым методом.


Немецкая ЗСУ Gepard в зоне боевых действий. Фото Telegram / "Вестник ПВО"

За время операции удалось нанести военному потенциалу противника критический ущерб. Выведена из строя значительная часть инфраструктуры и нарушено взаимодействие различных органов и структур. Уничтожено более 8,5 тыс. боевых бронированных машин, 4,5 тыс. полевых орудий и свыше 1 тыс. систем залпового огня. Украинская авиация потеряла более 630 самолетов и вертолетов; уничтожено почти 3,7 тыс. БПЛА.

Россия уничтожила подавляющее большинство техники и вооружений, имевшихся у Украины на начало 2022 г. Украинские формирования пытаются восполнять потери за счет кустарного ремонта или изделий с хранения, а также при помощи иностранных государств. Из-за рубежа на Украину попало большое количество различных бронемашин, артиллерия, РСЗО и т.д. Впрочем, значительная часть таких изделий уже попала в список уничтоженных.

Есть все основания полагать, что ключевым фактором, мешающим Украине начать контрнаступление, является именно демилитаризация в виде уничтожения техники, вооружений и инфраструктуры. Для «наступа» киевскому режиму необходимо собрать группировку достаточных размеров и накопить резервы. Но в текущей ситуации, при наличии крупных потерь и продолжении российских ударов, решить такие задачи достаточно сложно.


Гаубица FH-70 на Украине. Фото Минобороны Украины

В связи с потерей большей части собственного парка техники и вооружений теперь Украине приходится рассчитывать только на иностранные поставки. Соответственно, боеспособность в целом и возможность начала контрнаступления теперь определяются преимущественно объемами и темпами получения матчасти из-за рубежа.

Оружие наступления


Не так давно иностранные партнеры Киева, после длительных обсуждений, все же приняли решение о расширении номенклатуры поставок вооружений и техники. Начаты поставки танков натовского образца, продолжается передача самоходной и реактивной артиллерии, а кроме того, обсуждается помощь в сфере авиации. По всей видимости, именно от поставок такой помощи теперь зависит украинское контрнаступление.

На Украину уже доставили небольшое количество танков Leopard 2, и вскоре ожидаются новые. Сообщалось о возможности передачи нескольких десятков таких машин из наличия ряда стран. Кроме того, ротный комплект из 14 танков Challenger 2 предоставляет Великобритания. Не ранее осени США смогут прислать свои M1 Abrams.

В прошлом европейские страны передали киевскому режиму десятки самоходных гаубиц нескольких типов. Теперь ожидается продолжение таких поставок. Уже отгружены британские САУ AS-90. Недавно Швеция анонсировала поставку своих изделий Archer. Кроме того, Евросоюз работает над амбициозным планом закупки и производства 1 млн выстрелов для украинской артиллерии.


Нидерландский БТР YPR-756 украинских формирований, май 2022 г. Фото Telegram / Dambiev

Несколько стран выразили готовность отправить Киеву имеющиеся у них истребители советского образца. Также на уровне неподтвержденной информации сообщается о возможности передачи авиационной техники натовских типов. Ранее на Украину прислали некоторое количество транспортных и многоцелевых вертолетов.

Очевидные перспективы


Очевидно, что все поставки иностранных вооружений и техники не смогут компенсировать потери, понесенные с прошлого февраля. Кроме того, значительная часть зарубежной помощи тоже была потеряна. Как следствие, о полном восстановлении потерянного парка и боевых возможностей речи не идет.

В то же время, выполняемые сейчас поставки и ожидаемые партии техники и вооружений позволят создать и оснастить некую группировку, пригодную для наступления на том или ином направлении. Ее количественные и качественные показатели пока под вопросом, как и реальный боевой потенциал.

Вне зависимости от состава и возможностей, такая группировка столкнется с самыми серьезными рисками. Если украинское командование решится на контрнаступление, то вооруженные формирования должны будут наступать на хорошо подготовленную российскую оборону. Несмотря на поставки иностранных танков и иных бронемашин, преимущество на земле не гарантируется. Борьба за превосходство в воздухе, не говоря уже о ее успешном завершении, фактически исключается.


Поражение украинской бронетехники, в т.ч. иностранного образца, октябрь 2022 г. Фото УНМ ДНР

Возникает высокий риск потерь, причем больших резервов у наступающей украинской группировки не будет. Кроме того, российская армия снова станет атаковать тыловые объекты и военную инфраструктуру, что дополнительно ухудшит положение противника на переднем крае, а также серьезно повлияет на итог сражений.

Сомнительные планы


Таким образом, формирования киевского режима действительно могут готовить контрнаступление на том или ином участке фронта. О нем говорят давно, много и с большим оптимизмом, но реальные действия пока отсутствуют. Это можно объяснить желанием создать требуемую наступательную группировку и накопить необходимые резервы. Только после выполнения этих задач – при прямом содействии иностранных партнеров и покровителей – киевский режим сможет попытаться перейти в «контрнаступ».

По всей видимости, наступательная кампания обречена на провал. Украинские формирования могут рассчитывать на небольшие тактические успехи, но в целом ситуация не дает им повода для оптимизма. Попытки преодолеть российскую оборону приведут к крупным потерям, восполнение которых будет чрезмерно сложным и долгим или вообще невозможным. Все это будет иметь самые серьезные последствия для нынешних украинских властей.
Автор:
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9 комментариев
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  1. Товарищ
    Товарищ Сегодня, 04:11
    +4
    Попытки преодолеть российскую оборону приведут к крупным потерям, восполнение которых будет чрезмерно сложным и долгим или вообще невозможным. Все это будет иметь самые серьезные последствия для нынешних украинских властей.

    Да никаких последствий.
    Народ там или оболванен, или запуган, так что здесь проблем не будет.
    А "спонсорам" всё равно, где проходит линия фронта, хоть по Днепру, хоть по Западному Бугу - главное, чтобы она, эта линия фронта, была.
    До тех пор, пока Украина трепыхается, до тех пор будет незаживающая рана под боком у России, а больше им ничего и не нужно. Людей на Украине много, денег они им нарисуют, так что байдены и прочие шольцы с макаронами запаслись поп-корном, откинулись в кресле и положили ноги на стол.
    Пока украинцы не закончатся, кровавое шоу будет длиться.
    Вон, с Украины уже мальчиков семнадцатилетних не выпускают. Скоро восемнадцать, значит, поедешь на передовую.
    По всему выходит, самим нужно наступление готовить, иначе это никогда не закончится. Американцы в Афгане вон сколько сидели, и тут сидеть готовы, пока их не вынесут.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 04:49
      0
      Цитата: Товарищ
      самим нужно наступление готовить, иначе это никогда не закончится

      А у нас есть такая возможность ? Если судить по сводкам, то работаем "мясорубкой" установленной в Артемовске.
    2. север 2
      север 2 Сегодня, 04:52
      0
      Товарищ, не будьте наивным про тот , дескать ,толи там оболваненный толи там запуганный , ихний народ . Вы забыли обыкновенную истину , что он там был всегда таким . Кто были другими , те встретили Крымскую весну и взялись за оружие на Донбассе Русский Мир и Россию защищать ещё девять лет тому назад . Те кто были другими ,окромя Крыма и Донбасса , те давно переехали в Россию . А кто остались ,те там служат Бандере и не надо тут "ля ля" , что они там запуганные или оболваненные .
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 04:11
    0
    За время операции удалось нанести военному потенциалу противника критический ущерб. Выведена из строя значительная часть инфраструктуры и нарушено взаимодействие различных органов и структур. Уничтожено более 8,5 тыс. боевых бронированных машин, 4,5 тыс. полевых орудий и свыше 1 тыс. систем залпового огня. Украинская авиация потеряла более 630 самолетов и вертолетов; уничтожено почти 3,7 тыс. БПЛА.
    кто так скурпулёзно подсчитал то ? если учесть,что с той стороны похожие цифры, то просто ужас...
  3. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 04:32
    0
    В зависимости от показателей насыщения ВСУ техникой, оружием и вооружениями, ну, и конечно же от погоды, день "Д" или час "Ч", скорее всего будет назначен на конец апреля - начало мая. Но однозначно степень готовности ВСУ к контрнаступлению и момент его начала будут определять исключительно в Вашингтоне и Лондоне. Украина давно потеряла субъектность и потому без отмашки от "западных партнёров" ВСУ не сдвинется ни на метр вперед. Украинский генералитет, во всей этой "тусовке", имеет только лишь совещательный голос, да и тогда только, когда его захотят услышать.Но за результаты, особенно неуспешные, будут выгребать только они!
    1. МДП
      МДП Сегодня, 05:49
      0
      Уже перед наступлением началась игра в инфополе. Думаю будут отсекать Крым. Нужно глянуть, где сейчас у них находятся танковые бригады. На этих участках будут наступать. Причем на прорыв сначала пойдут те части, которые сейчас уже в боях. А в случае прорыва туда прям с эшелонов пойдут резервы что щас в Польше держат. И не важно что с колес и на неизвестный ТВД. 50 км пройти и любая бригада уже на неизвесном ТВД будет. А то что наступ будет - это инфа 100%. Режиму Зеленского нужно постоянно держать картинку. Любое затухание конфликта сразу убъет Украину экономически и социально
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 04:50
    +6
    Статья напоминает отчет генерал-лейтенанта Конашенкова. У нас все хорошо - им все мешает.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 05:37
      0
      Уже по заголовку можно понять кто автор. В паре с Скомороховым неплохой дуэт у одного критика , у другого всё хорошо прекрасная маркиза.
  5. Сергей_Белый
    Сергей_Белый Сегодня, 05:13
    +1
    Аккурат к 9 мая будет наступление!
    Любят наши заокеанские "партнеры" цифири. Так что подгадить этот день, тем более день парада на Красной площади, это они за здравствуйте!
    А если про статью, так истории, что ерунда эта западная военная техника - это опасная небрежность. Любое оружие в руках профессионала опасно. А спецы НАТО умеют использовать средства разведки!
    И на данный момет я не видел, чтобы наше МО придумало эффективный способ борьбы со средствами разведки НАТО.