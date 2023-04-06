«Российская артиллерия начала «голодать»: в прессе США заявлено о якобы истощении запасов снарядов

Когда нехватка боеприпасов заставит замолчать российскую артиллерию?

Артиллерия сыграла не менее важную роль в нынешней кампании, вызвав около 80% потерь [в ВСУ]

Многие обозреватели согласны с тем, что интенсивность огня падает, хотя невозможно сказать, с 60 000 до 20 000 или с 20 000 до 5 000 снарядов в день

Но, скорее всего, сами русские не знают ни точного количества, ни процента годных к применению боеприпасов

Как Россия могла израсходовать такие запасы боеприпасов, которых, как ожидалось, должно было хватить для полномасштабной войны с НАТО, не достигнув при этом своих военных целей на Украине?

Для российских артиллерийских командиров это [большой расход боеприпасов] вполне в порядке вещей. Согласно таблицам стрельбы ВС РФ, сотни снарядов требуются даже для уничтожения одной бронемашины.

Российская артиллерия начала «голодать», что может сделать её бесполезной на поле боя

Западные обозреватели полагают, что Россия сталкивается с нарастающей нехваткой боеприпасов и задаются вопросом, когда данный дефицит приведёт к резкому сокращению активности артиллерии.- вопрошают в издании Forbes.Как пишет автор, Сталин называл артиллерию «богом войны». Хотя это высказывание было известно задолго до сталинской эпохи. Во время Второй мировой войны Красная Армия оттачивала тактику сосредоточения тысяч орудий на узком участке фронта для нанесения сокрушительных ударов.- указывается в прессе США.Со слов автора, любая оценка должна основываться на знании того, сколько снарядов у России было до начала СВО, и скорости, с которой они расходуются. При этом цифры, выдаваемые как на Западе, так и на Украине, сильно разнятся.- отмечает автор, сравнив различные оценки, в том числе от официальных лиц военных ведомств Запада.По данным украинских аналитиков, в начале СВО Россия обладала около 525 тыс. единицами боеприпасов. Обозреватель Марк Урбан из «Би-би-си» считает, что общий запас может достигать 16 млн снарядов.- полагает автор.С его слов, имеются свидетельства того, что на фронт прибывает большая доля снарядов неудовлетворительного качества из-за их плохого хранения и большого возраста, а конкуренция за поставки боеприпасов между различными подразделениями становится всё более острой.- задаётся вопросом автор.С его слов, причиной этому является низкая точность артиллерийской стрельбы и активное использование заградительного огня:Как указывается в издании, как только запасы иссякнут, единственным источником пополнения арсеналов станут новые поставки. По украинским оценкам, Россия способна производить около 20 тыс. снарядов в месяц или менее 700 выстрелов в день. Для сравнения, одно 152-мм орудие делает 7-8 выстрелов в минуту, таким образом, одна батарея из 6 орудий израсходует 700 снарядов за один 15-минутный обстрел.- считает автор, указывая, что этот фактор может стать решающим в исходе ожидаемого контрнаступления ВСУ.