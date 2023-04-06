Военное обозрение
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«Российская артиллерия начала «голодать»: в прессе США заявлено о якобы истощении запасов снарядов

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«Российская артиллерия начала «голодать»: в прессе США заявлено о якобы истощении запасов снарядов

Западные обозреватели полагают, что Россия сталкивается с нарастающей нехваткой боеприпасов и задаются вопросом, когда данный дефицит приведёт к резкому сокращению активности артиллерии.


Когда нехватка боеприпасов заставит замолчать российскую артиллерию?

- вопрошают в издании Forbes.

Как пишет автор, Сталин называл артиллерию «богом войны». Хотя это высказывание было известно задолго до сталинской эпохи. Во время Второй мировой войны Красная Армия оттачивала тактику сосредоточения тысяч орудий на узком участке фронта для нанесения сокрушительных ударов.

Артиллерия сыграла не менее важную роль в нынешней кампании, вызвав около 80% потерь [в ВСУ]

- указывается в прессе США.

Со слов автора, любая оценка должна основываться на знании того, сколько снарядов у России было до начала СВО, и скорости, с которой они расходуются. При этом цифры, выдаваемые как на Западе, так и на Украине, сильно разнятся.

Многие обозреватели согласны с тем, что интенсивность огня падает, хотя невозможно сказать, с 60 000 до 20 000 или с 20 000 до 5 000 снарядов в день

- отмечает автор, сравнив различные оценки, в том числе от официальных лиц военных ведомств Запада.

По данным украинских аналитиков, в начале СВО Россия обладала около 525 тыс. единицами боеприпасов. Обозреватель Марк Урбан из «Би-би-си» считает, что общий запас может достигать 16 млн снарядов.

Но, скорее всего, сами русские не знают ни точного количества, ни процента годных к применению боеприпасов

- полагает автор.



С его слов, имеются свидетельства того, что на фронт прибывает большая доля снарядов неудовлетворительного качества из-за их плохого хранения и большого возраста, а конкуренция за поставки боеприпасов между различными подразделениями становится всё более острой.

Как Россия могла израсходовать такие запасы боеприпасов, которых, как ожидалось, должно было хватить для полномасштабной войны с НАТО, не достигнув при этом своих военных целей на Украине?

- задаётся вопросом автор.

С его слов, причиной этому является низкая точность артиллерийской стрельбы и активное использование заградительного огня:

Для российских артиллерийских командиров это [большой расход боеприпасов] вполне в порядке вещей. Согласно таблицам стрельбы ВС РФ, сотни снарядов требуются даже для уничтожения одной бронемашины.


Как указывается в издании, как только запасы иссякнут, единственным источником пополнения арсеналов станут новые поставки. По украинским оценкам, Россия способна производить около 20 тыс. снарядов в месяц или менее 700 выстрелов в день. Для сравнения, одно 152-мм орудие делает 7-8 выстрелов в минуту, таким образом, одна батарея из 6 орудий израсходует 700 снарядов за один 15-минутный обстрел.

Российская артиллерия начала «голодать», что может сделать её бесполезной на поле боя

- считает автор, указывая, что этот фактор может стать решающим в исходе ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны России
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23 комментария
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 18:08
    +5
    Снова здорово. То ракеты все позаканчивались, теперь снарядов у русских нет. Не дождутся. Да и не количество выстрелов важнее, а качество. В начале СВО у нас и дронов почти не было для корректировки огня, и высокоточных снарядов, и "умных" бомб, а теперь дела налаживаются.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:10
      +9
      на фронт прибывает большая доля снарядов неудовлетворительного качества из-за их плохого хранения и большого возраста

      Кстати, ещё одна польза от СВО - почистить склады от боеприпасов, приблизившихся или превысивших допустимый срок хранения. Причём утилизировать с пользой
    2. Маз
      Маз Сегодня, 18:34
      +1
      запрос от редакции издания «Мос Ньюс» и ответ:
      Уважаемый Евгений Викторович!
      В СМИ тиражируется информация о том, что ВСУ отступают из Бахмута. Как Вы думаете, после того, как Вы откроете союзным силам оперативный простор, начнётся ли наступление российских войск, о которых ранее говорило военное руководство?

      комментарий Евгения Пригожина:
      «Надо сказать четко, что противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города. Затем, когда они уйдут из Бахмута, мы полностью выдворим всех до последнего. Безусловно, они займут оборону в районе Часов Яра и на подступах к Бахмуту. Поэтому ни о каком наступлении пока, я считаю, речи не идет.
      Для того, чтобы нам иметь позитивную динамику, необходимо решить несколько вопросов. Первый вопрос — убедиться в том, что наши фланги надежно защищены (ставлю большой восклицательный знак). Второе — убедиться в том, что у нас нормально организовано командование. Суровикина не видел давно, не знаю, чем он занимается. И третье, это боеприпасы (еще один восклицательный знак). Когда мы решим все эти три вопроса, тогда можно куда угодно идти. Остальное не сейчас. Сейчас это находится под грифом секретности. Но когда-нибудь я подробно расскажу о проблемах и их решениях».
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 18:11
    +6
    Я, не военный профессионал, но полагаю, что "лунные пейзажи" в полях как то не совсем правильно.
    Сейчас их стало меньше, но это от точности или от снарядного голода?
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 18:20
      +1
      Цитата: Теренин
      Сейчас их стало меньше, но это от точности или от снарядного голода?

      Меньше от того, что стреляем по одним и тем же местам уже полгода, где-то и больше (Авдеевка). На месте топчемся с генералом-армагеддоном. hi
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:35
        +2
        Цитата: Чеширский
        На месте топчемся с генералом-армагеддоном.

        Будем надеятся, что Армагеддон никак не Конец Света и не случайная глобальная катастрофа в результате которой вымрет всё человечество winked
    2. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 18:29
      -1
      Точностью как не пахло так и не пахнет,судя по многочисленным видео,все на авось куда то и попадем
    3. rocket757
      rocket757 Сегодня, 18:30
      +2
      Привет Геннадий soldier
      Учатся все, такие реальные дела...
      Учатся поражать цели, учатся не поставляться по глупому... к то уж, у войны есть своя экономика и чем дальше, тем эффективнее она себя проявляет.
  3. DenD
    DenD Сегодня, 18:14
    +8
    Сильное заявление.
    Россия способна производить около 20 тыс. снарядов в месяц или менее 700 выстрелов в день.
    С такими заявлениями начинаешь задумываться, о адекватности данных аналитиков. 20 тыс в месяц, курам на смех, хотя видимо гильзы снарядов нужно вручную точить, напильником.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:23
      +4
      Тсс! Это вместе с 20-мм))))
      Я все жду, когда они допетрят запустить байку, что патроны кончаются, и выскребают запасы еще царской армии для пулеметов, из складов ГУЛАГа в Сибири))) Такая тема еще не освоена!
      1. Умник
        Умник Сегодня, 18:38
        +2
        Вы так здорово ехидничаете будто владеете доставерными данными о производстве боеприпасов в Рф
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 18:44
          +3
          При этом то, что такой информацией владеет журналист экономического журнала из страны на обратной стороне шарика, который вообще не различает патрон со снарядом - вас не удивляет. Л - логика laughing
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:40
        +1
        Цитата: Bingo
        Тсс! Это вместе с 20-мм))))
        Я все жду, когда они допетрят запустить байку, что патроны кончаются, и выскребают запасы еще царской армии для пулеметов, из складов ГУЛАГа в Сибири))) Такая тема еще не освоена!

        Помню winked в период работы ВОХровцы, при ликвидации складов, сдавали на уничтожение кавалерийские карабины (укороченные, винтпатрон 7,62 мм.). А, карабины практически новые были... До сих пор, такое огорчение испытываю crying
  4. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:14
    +2
    Видал видео, где объяснял один артиллерист с СВО, что большой расход снарядов был в связи с их преклонным возрастом, нестабильные характеристики были.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:15
    +2
    То,что поля на Донбассе перепаханы воронками-факт.Сколько снарядов при этом расходуется и какой огонь ведется-тоже тайна тайн.Но откуда они взяли ,что мы можем производить всего 20 тыс снарядов в месяц?
    1. JcVai
      JcVai Сегодня, 18:23
      +2
      Как вариант, равнялись на юсовцев.
      В конце прошлого года NYT писала со ссылкой на минобороны, что у них производство 155мм 14к в месяц с планами оперативно нарастить до 20к. (там еще было 40к в месяц, но в теории, через пару-тройку лет)
      Типа "не может же РФ быть круче США"
    2. Седов
      Седов Сегодня, 18:33
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Но откуда они взяли ,что мы можем производить всего 20 тыс снарядов в месяц?
      . Вангуют) шутейно конечно, но на самом деле, наверное они считают потенциал восполнения России относительно своего производства снарядов) И если весь их натовский ВПК не может родить 20тыс. снарядов в месяц, то не надо за Россию говорить, ВПК которой на военные рельсы встал при 3-х сменном графике.. Хотя, по мне пускай думают, что мы хоть пятёрку в месяц делаем. Главное чтобы это у парней на передовой не отражалось..
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:17
    +3
    Вот это было реально забавно - две новости рядышком на ВО:
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:41
      +1
      А это на выбор..Для тех,у кого стакан наполовину полон.А другая-для тех,в кого наполовину пуст. yes
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:25
    +1
    Западные обозреватели полагают, что Россия сталкивается с нарастающей нехваткой боеприпасов и задаются вопросом, когда данный дефицит приведёт к резкому сокращению активности артиллерии.
    . Опять гадают... на объективный анализ это не тянет.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:44
      +1
      Цитата: rocket757
      Западные обозреватели полагают, что Россия сталкивается с нарастающей нехваткой боеприпасов и задаются вопросом, когда данный дефицит приведёт к резкому сокращению активности артиллерии.
      . Опять гадают... на объективный анализ это не тянет.

      hi
      Виктор, для объективного анализа не хватит времени рассмотреть одну статью в сутки, а тут каждые пять минут новая статья на различную тематику.
  8. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 18:45
    0
    Бандерлогов что ли успокаивают? winked
    На начало СВО у России в арсеналах находилось 3 млн.600тыс.тонн снарядов. Если бы их до "снарядного голода" с "воспроизводством" разбабахали, то вся территория этого недогосударства была бы три раза перепахана вдоль и поперёк.
  9. monetam
    monetam Сегодня, 18:54
    0
    Американские журналисты пишут всякую провокационную дурь для поддержания победного настроения американцев и украинцев, а тут, на российском сайте российские патриоты это всерьёз обсуждают... Стыдно наблюдать такое.