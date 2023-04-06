Американская пресса сообщила, что президент Франции Макрон не смог изменить позицию Китая по украинскому конфликту

В Пекине прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином. Но французскому лидеру, судя по всему, не удалось изменить позицию руководства Китая по вопросу украинского конфликта. Об этом пишет издание Politico.
Одной из главных целей визита Макрона в Пекин было обсуждение ситуации на Украине и, что еще более значимо, оказание воздействия на китайское руководство с целью изменения или хотя бы корректировки его позиции. Запад очень недоволен тем, что Китай не только не принял его сторону, но и демонстрирует всяческую благосклонность по отношению к России.
Именно в Москву с первым после переизбрания официальным зарубежным визитом приехал председатель КНР Си Цзиньпин. С главой киевского режима Владимиром Зеленским Си Цзиньпин просто отказывается разговаривать, а в его окружении ссылаются на постоянную занятость китайского лидера.
Макрон рассчитывал, что ему удастся убедить Китай надавить на Россию и изменить решение Москвы по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии. Но французский президент просчитался. Как пишет Politico, ни Макрон, ни глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, также приехавшая в Пекин демонстрировать «единство Европы», не смогли добиться изменения позиции Си Цзиньпина.
Хотя в Китае дорожат экономическими связями с европейскими странами и явно не хотели бы их сворачивания или даже сокращения, но вопрос по России и украинскому конфликту, вероятно, имеет для Пекина принципиальное значение. Тем более, что Си Цзиньпин прекрасно понимает: в случае конфликта на Тайване весь Запад также консолидируется против Китая, как это сейчас происходит с Россией, а вот Москва как раз будет верным партнером и союзником.