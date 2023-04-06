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Американская пресса сообщила, что президент Франции Макрон не смог изменить позицию Китая по украинскому конфликту

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Американская пресса сообщила, что президент Франции Макрон не смог изменить позицию Китая по украинскому конфликту

В Пекине прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином. Но французскому лидеру, судя по всему, не удалось изменить позицию руководства Китая по вопросу украинского конфликта. Об этом пишет издание Politico.


Одной из главных целей визита Макрона в Пекин было обсуждение ситуации на Украине и, что еще более значимо, оказание воздействия на китайское руководство с целью изменения или хотя бы корректировки его позиции. Запад очень недоволен тем, что Китай не только не принял его сторону, но и демонстрирует всяческую благосклонность по отношению к России.

Именно в Москву с первым после переизбрания официальным зарубежным визитом приехал председатель КНР Си Цзиньпин. С главой киевского режима Владимиром Зеленским Си Цзиньпин просто отказывается разговаривать, а в его окружении ссылаются на постоянную занятость китайского лидера.

Макрон рассчитывал, что ему удастся убедить Китай надавить на Россию и изменить решение Москвы по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии. Но французский президент просчитался. Как пишет Politico, ни Макрон, ни глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, также приехавшая в Пекин демонстрировать «единство Европы», не смогли добиться изменения позиции Си Цзиньпина.

Хотя в Китае дорожат экономическими связями с европейскими странами и явно не хотели бы их сворачивания или даже сокращения, но вопрос по России и украинскому конфликту, вероятно, имеет для Пекина принципиальное значение. Тем более, что Си Цзиньпин прекрасно понимает: в случае конфликта на Тайване весь Запад также консолидируется против Китая, как это сейчас происходит с Россией, а вот Москва как раз будет верным партнером и союзником.
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30 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:38
    +8
    Облом-с, геронтофильный лягушатник! Очень хорошо. yes
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 17:48
      -13
      Макрон не смог изменить позицию Китая по украинскому конфликту


      Какую позицию? Признание России страной-... ну, вы поняли кем, ( не могу писать) ибо это подпадает уже под закон. yes Не признание Китаем Крыма и других территорий в составе России, а также признание Китаем целостности Украины? Соблюдение Китаем всех санкций против России? request Китай всё это поддерживает. Так в чем должно быть изменение? recourse
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 18:36
        +1
        Цитата: Monster_Fat
        Китай всё это поддерживает. Так в чем должно быть изменение?
        А Макрон-то не в курсе – попёрся, , на другой конец материка (в облёт России, естественно), что бы китайцев понагибать...
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 19:27
          0
          Цитата: nik-mazur
          А Макрон-то не в курсе – попёрся, , на другой конец материка

          Так во Франц ему скоро голову отвернут, убежать решил на время. ОН же опять после пенсионной реформы отмочил вторую.
          Министерство обороны Франции заявляет, что планирует повысить максимальный возраст для армейских резервистов до 70, а в некоторых случаях и до 72 лет. Париж также наращивает военные расходы в свете «череда угроз».
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 18:13
      0
      Лягушачья лапочка,
      Душечка Макрон
      До Китая прыгал
      Где съел его дракон
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:36
      0
      Цитата: Nexcom
      Облом-с, геронтофильный лягушатник! Очень хорошо. yes

      Геронтофильные влечения Макрона вызывают много сомнений. Скорее всего бабка лишь прикрытие его толерастных увлечений. laughing
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:20
      0
      Цитата: Nexcom
      Облом-с, геронтофильный лягушатник! Очень хорошо.

      Конечно хорошо, хотя чайку хорошего китайского попил, да "мамку" в люди вывел.
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 17:40
    +6
    Где Си, и где этот любительжаб? Разная весовая категория
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:41
    +4
    Упс... А лягушатники уже победу отпраздновали и в прессе доложились... Макаронине бабушка опять ремня по возвращению всыплет
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 18:34
      0
      Цитата: Bingo
      Макаронине бабушка опять ремня по возвращению всыплет

      negative Фу, БДСМ на грани с геронтофилией сударь, пропаганда...
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:41
    +6
    А макарон вообще способен кого-то, в чём-то убедить? Это очень слабый политик. Ну а про гинекологиню и говорить смысла нет.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:44
      +1
      Гинекологиня крайне послушна - и это главное для гегемона. Посему она для них ценна.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:47
    +1
    Путину весь телефон оборвал, звонил по нескольку раз в месяц, всё пытался создать себе имидж переговорщика - не прокатило
    С Си, видать по всему - аналогично
    А вообще, с чего вдруг этот господин так рьяно примеряет на себя роль миротворца?
    Что за идея такая? Откуда это у него, что за этим стоит?
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 18:20
      +4
      С чего вдруг этот господин так рьяно примеряет на себя роль миротворца? Что за идея такая? Откуда это у него, что за этим стоит?

      Он сам сказал, что это его последний, президентский, срок. Поэтому и наплевал на проблемы внутри страны, а метит в чиновники Евросоюза. Отсюда и рвение в переговорах. Очень хочется понравится соединённым штатам евросоюза.
  6. KLM77
    KLM77 Сегодня, 17:48
    +1
    Непонятно на что рассчитывала эта марионетка! Кто его слушать будет после того, как англосаксы постучали ему по лбу "подводными лодками". laughing
  7. Normann
    Normann Сегодня, 17:48
    +2
    Где Франция, а где КНР, мог только попросить и получить вежливый отказ. Если Макрон не идиот, он изначально это знал.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:59
    0
    Этот периодок Макарон что ещё хотел диктовать Си Цзиньпину ,изначально это смешно
    .Макорон у которого Франция горит под ногами ,что то ещё хочет диктовать? ок ,забаненый .
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:00
    +2
    Смешные они. Эй Си, предай рф и будь с нами. Лишись ресь ресурсов, союзников,репутации в странах, а в замен мы тебе-ну лгбт и демократию,доступ на свой рынок ес не перекроем-со штатами негарантируем но будем непротив тебя удавить, другого предложить весомее немогут от слова совсем.
    Предаст Си допустим рф, а где русурсы брать в их то обьемах-ес нищая,сша не дадут,союзники отвернутся и тоже недадут. Какая тогда промка в кнр, она рушнет как и поставки в ес и штаты и мир,за что они окрысятся на кнр.А взять можно будет только если по кд разваливать все страны без разбора, привет мировая война. Штаты за лужей радуются, ес радуется, остальнам абзац.
    Офигенный план ес привез СИ, надежный как швейцарский банк(и то теперь уже нет) belay Принимай нас таких вумных и красивых из райского сада сс, тьфу,ес!
    1. iran
      iran Сегодня, 19:10
      -2
      Цитата: evgen1221
      Предаст Си допустим рф, а где русурсы брать в их то обьемах


      Да брать можно полно у кого - хоть в Иране, хоть в Туркмении, хоть Венесуэле. Китай этого для себя и своей экономики особо не заметит. Все эти попытки увещевания Китая - чтоб он не покупал в России и запретил продажу китайских товаров в Россию, тем самым перекрыв кислород российской экономике.
  10. PValery53
    PValery53 Сегодня, 18:01
    +3
    У Мак(а)рона "кишкА тонкА" навязывать "позиции" Китаю. Скорее, Си Цзиньпин поставил Макрона в нужную ему "позицию"...
  11. MonaxZ
    MonaxZ Сегодня, 18:04
    +4
    Макрон пешка и с ним неочем договариваться ..
    Си принял его из вежливости ..
  12. rusich
    rusich Сегодня, 18:04
    +1
    Прежде чем замахиваться на международные дела, в своем государстве порядок наведи. Города мусором завалены, а он прилетел учить Китай и Коммунистическую Партию - с кем дружить и торговать и гинеколог не помог. Хорошо, куцего гасконского умишка хватило про права человека не базарить.
    1. iran
      iran Сегодня, 18:31
      -2
      Цитата: rusich
      Прежде чем замахиваться на международные дела, в своем государстве порядок наведи. Города мусором завалены, а он прилетел учить Китай и Коммунистическую Партию - с кем дружить и торговать и гинеколог не помог. .


      Это все применило и нашей стране. Прежде чем замахиваться на международные дела, неплохо бы в нашем государстве порядок навести. И еще научиться что то производить свое - ну например гвозди и валенки, которые, как оказалось, в России не производят, а закупают в Китае. А то вдруг выясняется прискорбный факт, что в нашей "ядерной державе" от производства своего не осталось и следа, а живем тупо на продажах сырье, доходы которого тратим на покупку иностранных высокотехнологичных товаров. Зато пытаемся вершить международные дела.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 18:38
        +1
        Цитата: iran
        Это все применило и нашей стране ... научиться что то производить свое - ну например гвозди и валенки, которые, как оказалось, в России не производят
        Не могу понять, чем запахло: ЦИПСотой или либердой?
        1. iran
          iran Сегодня, 19:03
          -2
          Цитата: nik-mazur
          Не могу понять


          Вам и понимать ничего не требуется. С мышлением подобному вашему надеяться на какие-то изменения к лучшему уже точно не придется.
        2. rusich
          rusich Сегодня, 19:27
          0
          Какая разница, вонь идет и от цисоты и леберды
  13. iran
    iran Сегодня, 18:22
    -2
    Зачем дергаться Китаю? Они благоразумно будут использовать Россию в том же самом аспекте, как Запад использует Украину в своих интересах. Короче - война держав руками прокси. И сколько погибнет этих самых прокси - никого особо не волнует, чай не свои солдаты погибают. Наш величайший многоходовочный геостратег довел страну до уровня, когда нами управляют как пешками в своих интересах.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:23
    +1
    Американская пресса сообщила, что президент Франции Макрон не смог изменить позицию Китая по украинскому конфликту
    . Они это серьёзно??? Надеялись что "гальский петушок" мог кого то убедить, что то изменить?
    Может и правда они тупые?
  15. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 18:35
    -1
    А кто будет звонить первым? Если первым будет Си Цзиньпин то услышит " слухаю у аппарата пан Зылынский. А тот " гунзи батао" ( по китайски послать на три буквы). laughing
  16. Вениамин 48
    Вениамин 48 Сегодня, 18:37
    0
    Макрон рассчитывал, что ему удастся убедить Китай надавить на Россию и изменить решение Москвы по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии.

    Даже не смешно! Макрон должен радоваться, что его вообще приняли в Пекине.