Военное обозрение
Войти Регистрация

«Выпуск средств поражения успешно расширяется»: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов

32
«Выпуск средств поражения успешно расширяется»: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов

Западные стратеги, надеющиеся на обескровливание российской армии в ходе СВО, ожидают, что первой ласточкой истощения войск станет нехватка боеприпасов. Расчёт строится на том, что прогнозируемый на Западе снарядный «голод» резко снизит эффективность артиллерии, что существенно затруднит противодействие контрнаступлению ВСУ, приведёт к крушению фронта и к потере значительного парка боевых машин в результате окружений и поспешных отступлений.


На фоне этих ожиданий российская оборонка значительно наращивает выпуск боеприпасов.

В настоящее время успешно реализуется программа дальнейшего расширения производственных мощностей по выпуску средств поражения для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи СВО

- говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как указывается, глава военного ведомства Сергей Шойгу проинспектировал производство боеприпасов на предприятиях ВПК, расположенных в Нижегородской области. Здесь выпускается обширная линейка средств поражения, в частности, боеприпасы для артиллерии и авиации.

Нижегородская область является одним из основных поставщиков расходной матчасти. Производство здесь расширялось ещё задолго до начала проведения спецоперации. Так, на заводе им. Свердлова в Дзержинске на базе незавершённого строительства советских времён в 2017 году был введён в строй комплекс по снаряжению специзделий калибра 500 кг. Как отмечалось, новые производства открываются на данном предприятии каждый год.

С учётом уже имеющегося задела дальнейшее наращивание производства боеприпасов должно позволить справиться с любыми нуждами фронта.

Использованы фотографии:
Минобороны России
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
32 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. hohohol
    hohohol Сегодня, 18:05
    +2
    «Выпуск средств поражения успешно расширяется»: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов

    и сразу-же за ним
    «Российская артиллерия начала «голодать»: в прессе США заявлено о якобы истощении запасов снарядов
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:12
      +2
      Ну вот и занялись производством боеприпасов.Нет худа без добра.А то всё на советском наследии,да на советском наследии.Заодно танковый (на Т-90М, Т-14) и артиллерийский(на САУ Коалиция-СВ,САУ Мальва, Торнадо-Г,Торнадо-С) парки обновим.Ну и про Курганец , Бумеранг не забываем. Прийдётся потом ещё какое то время производить в том числе про запас,на склады. Запас он всегда нужен на чёрный день.Вот это я понимаю реформа Армии. Главное про связь и систему целеуказания в режиме реального времени, высокоточные боеприпасы не забывать. Авиационные бомбы судя по видосу тоже производить начали.Что не может не радовать.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 18:25
        0
        Вы серьезно? Достаточно очевидно, что ни Т-14, ни Коалиции, Курганца и Бумеранга в СВО не будет. Т-90М и БМП-3 будут, но основными танком и БМП они стать не смогут и будут уступать Т-72 и БМП-1\2 количественно в 2-3 раза. Никакое единичное производство новейшей техники, какими бы отличными ТТХ она не обладали, не просто не имеет смысла, а вредно. Только конвейер и (хоть какой-то) массовый выпуск.
        1. ramzay21
          ramzay21 Сегодня, 18:37
          +8
          Снарядов 122 мм на фронте нет, потому самая массовая артсистема Д-30 с фронтов снята. Поначалу шли древние орудия 152 мм, но снаряды стали проблемой и для них. Потому потащили уже 100 мм Рапиры из 60-х. Пока есть снаряды 125 мм для танков, и огонь ведут из них, изнашивая стволы.
          Снарядные заводы распилили, потому со снарядами и проблема, и гении Шойгу и Чемезов ничего наладить не смогут, они просто не понимают как это.
          1. Влад2012
            Влад2012 Сегодня, 19:03
            0
            Д-30 начали выводить из штатов с 90-х, окончательно их сняли с вооружения СВ в 2013 году. НАТО стандартизовало артиллерию на бригадном уровне на основе калибра 155 мм в тех же 90-х. Что и послужило причиной такого решения.
            К тому же у Д-30 забивные сошники, поэтому дернуть с позиции не так просто.
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:41
          -1
          Цитата: blackGRAIL
          Никакое единичное производство новейшей техники, какими бы отличными ТТХ она не обладали, не просто не имеет смысла, а вредно. Только конвейер и (хоть какой-то) массовый выпуск.

          Без единичного а затем мелкосерийного производства никакого массового никогда и ни у кого не бывает.
          1. blackGRAIL
            blackGRAIL Сегодня, 19:17
            0
            И военное время идеально подходит запуска мелкосерийного трудозатратного производства в ущерб массовым серийным изделиям.
        3. 75Сергей
          75Сергей Сегодня, 19:09
          0
          А БМП-2 ещё выпускают?! Не знал, а где, если не секрет...
    2. Маз
      Маз Сегодня, 18:32
      -2
      запрос от редакции издания «Мос Ньюс» и ответ:
      Уважаемый Евгений Викторович!
      В СМИ тиражируется информация о том, что ВСУ отступают из Бахмута. Как Вы думаете, после того, как Вы откроете союзным силам оперативный простор, начнётся ли наступление российских войск, о которых ранее говорило военное руководство?

      комментарий Евгения Пригожина:
      «Надо сказать четко, что противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города. Затем, когда они уйдут из Бахмута, мы полностью выдворим всех до последнего. Безусловно, они займут оборону в районе Часов Яра и на подступах к Бахмуту. Поэтому ни о каком наступлении пока, я считаю, речи не идет.
      Для того, чтобы нам иметь позитивную динамику, необходимо решить несколько вопросов. Первый вопрос — убедиться в том, что наши фланги надежно защищены (ставлю большой восклицательный знак). Второе — убедиться в том, что у нас нормально организовано командование. Суровикина не видел давно, не знаю, чем он занимается. И третье, это боеприпасы (еще один восклицательный знак). Когда мы решим все эти три вопроса, тогда можно куда угодно идти. Остальное не сейчас. Сейчас это находится под грифом секретности. Но когда-нибудь я подробно расскажу о проблемах и их решениях».
    3. Хагалаз
      Хагалаз Сегодня, 18:47
      0
      И в чём вопрос? Вы пытаетесь сопоставить две крайности. В одном случае это наше сми, в другом америкосовское. Истину ищите посередине.
    4. роман66
      роман66 Сегодня, 18:57
      +1
      : Шойгу проинспектировал

      С огнетушителями инет перепутал??
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 18:07
    +11
    слова,без цифр- просто слова.тайна покрытая мраком. если с "передка" не будет претензий на снабжение,значит норм. пока- противоречиво.
  3. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 18:10
    +10
    ощущение, что пришел тот, кому можно что угодно на уши навешать... он что-то даже предложил улучшить... про это можно мультики снимать, но зачем это показывать в новостях? хватает того, как он бумажки читает перед генералами с пустыми глазами
  4. Лоцман
    Лоцман Сегодня, 18:10
    +12
    Да-да , про успехи от Шойгу слыхали и ранее, до СВО. А потом пришёл черед сильно удивляться, мягко говоря. sad
  5. Чеширский
    Чеширский Сегодня, 18:13
    +2
    Знающие, поясните пожалуйста, что означает "специзделие калибра 500 кг?"
    1. Альф
      Альф Сегодня, 18:23
      +4
      Цитата: Чеширский
      Знающие, поясните пожалуйста, что означает "специзделие калибра 500 кг?"

      Авиабомба весом 500 кг. А такая формулировка нужна, чтобы обмануть врага и окончательно запутать своих... laughing Насчет врагов не знаю, а вот Вы запутались... laughing
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 18:42
        0
        А такая формулировка нужна, чтобы обмануть врага и окончательно запутать своих... laughing Насчет врагов не знаю, а вот Вы запутались... laughing

        Ну дык, цель-то значит, достигнута! laughing
      2. Чеширский
        Чеширский Сегодня, 18:44
        0
        Спасибо, я так и понял, просто решил уточнить. Привык, что специзделия обычно атомные, обрадовался... hi
        1. Альф
          Альф Сегодня, 18:48
          +1
          Цитата: Чеширский
          Привык, что специзделия обычно атомные, обрадовался...

          Вот если б специзделия также собирали на конвейере, то "партнеры" точно бы обо..обгадились. laughing
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:14
    +3
    Положительная динамика развития специальных производств для нужд армии и флота не может не радовать не смотря на критические замечания многих скептиков good drinks
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:18
    -3
    Меркель ,гадина .Если тебя выбрали крестной матерью Российского корабля ,бутылку шампанского надо разбивать с первого раза а не с третьего.Это для тебя,мы поним,я был тогда в Штральзунде,скотина.
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:19
    -1
    А как же СВО начинали,если боеприпасов не хватает? Как всегда у нас все делается, нахрапом..
    1. Альф
      Альф Сегодня, 18:25
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      А как же СВО начинали,если боеприпасов не хватает?

      По стратегии "а вдруг прокатит"...
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 18:35
        -2
        Вот потому мы и Великий народ и Веьикая страна. Сначала кувалду в руки и понеслась... А потом- а что это я сделал?))
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:50
      -2
      Цитата: Андрей Николаевич
      А как же СВО начинали,если боеприпасов не хватает?

      Просто. Была команда начать.
      Не уточняем откуда.
      Будет команда завершить/прекратить СВО/войну и она тут же будет выполнена обеими "противоборствующими" сторонами. hi
  9. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 18:21
    -2
    Если перейти на новую технологию боевых действий высокоточные снаряды, ракеты, наводчики БПЛА и желание победить то много боеприпасов и не нужно. Сколько мостов, узловых станций, электроподстанций в виде целей? Ну от силы 100 - 200, ну даже 1000 целей. Нам уничтожить это вполне по силам. На линии фронта выставить 1000- 1500 Смерчей и Ураганов и вперёд.
    В России уже устали от этой войны. Всё есть а телодвижений нет. soldier
    1. nellyjuri
      nellyjuri Сегодня, 18:32
      0
      А вы поработайте, может усталость и пройдёт.
  10. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 18:32
    -2
    Меня лично впечатлил транспортёр. Один за другим идут снаряды и мины. Его конечно могли запустить для красоты перед очами Шойгу, и завалить снарядами и минами. Но если нет необходимости в транспортёре, то его и не делают. Значит он нужен. Вы только прикиньте. 5 снарядов или мин в минуту. 300 в час. Семь тысяч в три смены. Это дохрена. Это только один завод. И только одна номенклатура боеприпаса. И при том, что военную цензуру никто не отменял. Показали то, что считали возможным или наоборот нужным для впечатления.

    А насчёт цифр? Там один ляпнул, что нужны цифры. Какие цифры? Для пропаганды? Или для ЦРУ?
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 18:54
      -1
      Цитата: nellyjuri
      Меня лично впечатлил транспортёр. Один за другим идут снаряды и мины. Его конечно могли запустить для красоты перед очами Шойгу, и завалить снарядами и минами. Но если нет необходимости в транспортёре, то его и не делают. Значит он нужен. Вы только прикиньте. 5 снарядов или мин в минуту. 300 в час. Семь тысяч в три смены. Это дохрена. Это только один завод. И только одна номенклатура боеприпаса. И при том, что военную цензуру никто не отменял. Показали то, что считали возможным или наоборот нужным для впечатления.

      А насчёт цифр? Там один ляпнул, что нужны цифры. Какие цифры? Для пропаганды? Или для ЦРУ?


      Есть старая, советских времен, зависимость-год работы заводов - день наступательной операции. И 200 стволов на километр фронта. После этого количество и качество врага не имело значения.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:34
    0
    «Выпуск средств поражения успешно расширяется»: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов
    высказывал и такую закономерность... первый год войны промышленность выпускает то, что может. Второй год, то что надо. Третий год ВСЁ ЧТО УГОДНО!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:59
      -1
      Четвёртый год ,в США каждый третий носит нашивку Вагнер ,и винтовку АR 15 с магазином от калаша.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:03
        0
        Стоит уточнить, что высказывание верно для мобилизационной экономики... экономика мирного периода, это несколько другое.