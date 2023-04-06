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Поражение беспилотником «Ланцет» американской САУ M109A3 ВСУ попало в кадр

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Поражение беспилотником «Ланцет» американской САУ M109A3 ВСУ попало в кадр

В сети опубликовано видео, на котором запечатлено эффектное поражение российским беспилотником-камикадзе "Ланцет" американской САУ M109A3.


Барражирующий боеприпас "Ланцет" попал точно в башню передвигавшегося по проселочной дороге самоходного орудия боевиков киевского режима на Артемовском (Бахмутском) направлении. В результате попадания, командир расчета, ехавший на крыше САУ, улетел на землю, а горящее орудие продолжило движение, едва не переехав упавшего боевика.





Американская самоходная гаубица M109 (155mm Self-Propelled Howitzer M109) была разработана и запущена в серийное производство в 1962 году. Она была призвана заменить в армии США малоудачную модель M44. Орудие серийно производилось в США до 2003 года, помимо этого, в 1990-х годах производство этих САУ было налажено в Южной Корее. С 1960-х годов САУ М109 прошла несколько модернизаций.

М109 была стандартной САУ американской армии, постепенно вытесняя более старые образцы подобных вооружений. Впервые САУ М109 была использована в боевых условиях в ходе войны во Вьетнаме, впоследствии используясь практически во всех многочисленных вооруженных конфликтах, в которых принимали участие вооруженные силы США.

САУ М109 была распространена в армиях многих стран НАТО, а также поставлялась в другие страны. После начала российской спецоперации на Украине некоторое количество этих САУ было поставлено Киеву из Бельгии, Италии и Нидерландов.
Использованы фотографии:
Wikipedia/АрміяInform
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:09
    +2
    Ну,и о чем это?Что чуть не переехали спрыгнувшего всуку?Ну,было возгорание в корме слева,небольшое.Палладин уехал.
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 19:23
      0
      Но принцип понятен?
      Мы вас поражаем))
      Вопрос размера заряда..
  2. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 19:10
    0
    Отстой
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:12
    0
    Это было только ,маленький понос для экипажа САУ ,наверно уже отстрелялись ,детанировать не чему.Повезло.
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 19:13
    +3
    Броня оказалась надёжнее, мало заряда
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:21
      0
      С " крабами " у нас лучше получается.1Чисто англицкий вариант,2 корейское шасси англицеая башня(Краб)и 3 корейское шасси корейская башня.
    2. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 19:25
      0
      Алюминиевая, катаная броня. Толщина 32 мм.
  5. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 19:18
    +2
    Ну и что?!!! украинцы сейчас веселяться. Американская броня выдержала российский удар.
  6. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 19:20
    0
    По большому счёту просто попадание в корму. Плюс конечно за точность. Поражения/уничтожения нет, самоходка всё равно уехала, к сожалению.
  7. B44
    B44 Сегодня, 19:22
    -2
    Единственное повреждение, которое я вижу в этом фильме, это то, что командир мог умереть от сердечного приступа, потому что поцарапанную краску комментировать нечего.
  8. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 19:23
    0
    Ощущение такое, что заряд фугасный, при использовании кумулятивного результат был бы весомее.
  9. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:24
    +1
    Единственно, попали в движущийся объект... Надеюсь, не в последний раз soldier
  10. Петя Кузьмин
    Петя Кузьмин Сегодня, 19:27
    0
    Я так понимаю там фугасный заряд, нужен с кумулятивной частью, а то заряд слабоват для пробития.