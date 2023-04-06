Поражение беспилотником «Ланцет» американской САУ M109A3 ВСУ попало в кадр

В сети опубликовано видео, на котором запечатлено эффектное поражение российским беспилотником-камикадзе "Ланцет" американской САУ M109A3.
Барражирующий боеприпас "Ланцет" попал точно в башню передвигавшегося по проселочной дороге самоходного орудия боевиков киевского режима на Артемовском (Бахмутском) направлении. В результате попадания, командир расчета, ехавший на крыше САУ, улетел на землю, а горящее орудие продолжило движение, едва не переехав упавшего боевика.
Американская самоходная гаубица M109 (155mm Self-Propelled Howitzer M109) была разработана и запущена в серийное производство в 1962 году. Она была призвана заменить в армии США малоудачную модель M44. Орудие серийно производилось в США до 2003 года, помимо этого, в 1990-х годах производство этих САУ было налажено в Южной Корее. С 1960-х годов САУ М109 прошла несколько модернизаций.
М109 была стандартной САУ американской армии, постепенно вытесняя более старые образцы подобных вооружений. Впервые САУ М109 была использована в боевых условиях в ходе войны во Вьетнаме, впоследствии используясь практически во всех многочисленных вооруженных конфликтах, в которых принимали участие вооруженные силы США.
САУ М109 была распространена в армиях многих стран НАТО, а также поставлялась в другие страны. После начала российской спецоперации на Украине некоторое количество этих САУ было поставлено Киеву из Бельгии, Италии и Нидерландов.