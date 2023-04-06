Россия и Белоруссия продлят договоренности в военной сфере и разработают Концепцию безопасности Союзного государства

Александр Григорьевич поднял вопрос о продлении некоторых наших прежних договоренностей. Я целиком и полностью это поддерживаю и со своей стороны прошу наш Совет безопасности отработать все, что было поставлено сегодня в качестве приоритетной задачи в этой области со стороны Президента Беларуси

Мы будем и далее укреплять системы безопасности Союзного государства, гарантируя тем самым условия для его устойчивого, поступательного социально-экономического развития

Сегодня в Кремле проходит заседание Высшего государственного совета Союзного государства, на котором присутствуют президенты Российской Федерации и Республики Беларусь, постоянные члены ВГС и приглашенные с обеих сторон официальные лица.Владимир Путин в ходе выступления сделал ряд заявлений, касающихся сотрудничества России и Белоруссии в части совместного укрепления безопасности двух стран, сообщают российские и белорусские СМИ.В частности, российский лидер сообщил о намерении Москвы и Минска продлить некоторые договоренности в военной сфере, не уточнив правда, о чем именно идет речь. Кроме того, Россия и Беларусь продолжат наращивать взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширять сотрудничество в военно-технических областях в интересах народов двух стран.— заявил Путин.Президент РФ сообщил о начале подготовки всеобъемлющей Концепции безопасности Союзного государства, отражающей современные вызовы со стороны недружественных стран в отношении России и Белоруссии. В документе должны быть учтены угрозы, исходящие от западных государств, растущая напряженность на границах, развязанная против РБ и РФ санкционная и информационная война. Работа над концепцией будет вестись в рамках специального совместного стратегического плана, сообщил Путин.— заключил российский лидер.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил журналистам частые встречи с Владимиром Путиным необходимостью не допустить «торможения» союзных программ. По его словам, 28 из них уже реализованы на 80 процентов.