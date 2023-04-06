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Россия и Белоруссия продлят договоренности в военной сфере и разработают Концепцию безопасности Союзного государства

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Россия и Белоруссия продлят договоренности в военной сфере и разработают Концепцию безопасности Союзного государства

Сегодня в Кремле проходит заседание Высшего государственного совета Союзного государства, на котором присутствуют президенты Российской Федерации и Республики Беларусь, постоянные члены ВГС и приглашенные с обеих сторон официальные лица.


Владимир Путин в ходе выступления сделал ряд заявлений, касающихся сотрудничества России и Белоруссии в части совместного укрепления безопасности двух стран, сообщают российские и белорусские СМИ.

В частности, российский лидер сообщил о намерении Москвы и Минска продлить некоторые договоренности в военной сфере, не уточнив правда, о чем именно идет речь. Кроме того, Россия и Беларусь продолжат наращивать взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширять сотрудничество в военно-технических областях в интересах народов двух стран.

Александр Григорьевич поднял вопрос о продлении некоторых наших прежних договоренностей. Я целиком и полностью это поддерживаю и со своей стороны прошу наш Совет безопасности отработать все, что было поставлено сегодня в качестве приоритетной задачи в этой области со стороны Президента Беларуси

— заявил Путин.

Президент РФ сообщил о начале подготовки всеобъемлющей Концепции безопасности Союзного государства, отражающей современные вызовы со стороны недружественных стран в отношении России и Белоруссии. В документе должны быть учтены угрозы, исходящие от западных государств, растущая напряженность на границах, развязанная против РБ и РФ санкционная и информационная война. Работа над концепцией будет вестись в рамках специального совместного стратегического плана, сообщил Путин.

Мы будем и далее укреплять системы безопасности Союзного государства, гарантируя тем самым условия для его устойчивого, поступательного социально-экономического развития

— заключил российский лидер.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил журналистам частые встречи с Владимиром Путиным необходимостью не допустить «торможения» союзных программ. По его словам, 28 из них уже реализованы на 80 процентов.
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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3 комментария
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  1. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 18:30
    0
    Объединить наши два государства под одного президента не дадут элиты,хотя наши народы никого не причисляет к иностранцам,что мы что белорусы.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 18:56
      +1
      Разговоры о "союзном государстве" идут более 20 лет, но результатом до настоящего времени является всего-лишь некий "протокол о намерениях", но хуже всего то, что Тот, который как-бы должен возглавлять и направлять, живёт со своим окружением не рядом с народом, а в некой параллельной виртуальной структуре... к сожалению итоги 13 месяцев СВО показывают это максимально ярко... сразу вспоминается часть куплета из КВН-овской песенки ещё конца 1980-х годов - "...но почему-то все слуги народные лучше хозяев живут....", и чем дАльше и дОльше - тем контрастнее
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 18:50
    0
    Трындëжь... Где второй фронт?? Ждём событий??