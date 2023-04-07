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Новый законопроект США направлен на ускорение развертывания новых ядерных технологий и на диверсификацию поставок топлива

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Новый законопроект США направлен на ускорение развертывания новых ядерных технологий и на диверсификацию поставок топлива

Закон об ускорении развертывания универсальных передовых ядерных технологий (ADVANCE) от 2023 года, представленный в Сенат США двухпартийной группой, направлен на поддержку усилий по разработке и внедрению в том числе диверсификации поставок и технологий.


В качестве мер, которые должны осуществить реализацию законопроекта на практике, авторы выделяют регуляторную поддержку развертывания передовых ядерных технологий и содействие перепрофилированию объектов традиционной энергетики.

Вышеупомянутый закон был представлен 30 марта сенаторами Шелли Мур Капито, членом сенатского комитета по окружающей среде и общественным работам (EPW), Томом Карпером и Шелдоном Уайтхаусом.

Этот закон уполномочит Комиссию по ядерному регулированию США (NRC) возглавить международные форумы по разработке правил для усовершенствованных ядерных реакторов, а также создать совместную инициативу министерств торговли и энергетики США для облегчения работы со странами, которые стремятся развивать передовые ядерно-энергетические программы.

Чтобы поддержать разработку и внедрение новых технологий, законопроект сократит нормативные расходы для компаний, стремящихся лицензировать передовые реакторные технологии, и потребует от NRC разработать способ, позволяющий «своевременно лицензировать» действующие ядерные объекты. Также будет создана премия для стимулирования успешного внедрения технологий реакторов следующего поколения.

Документ предусматривает сохранение существующих ядерных мощностей за счет модернизации правил, ограничивающих международные инвестиции, и продления на 20 лет действия закона Прайса-Андерсона, закона об ответственности за ядерный ущерб, который предусматривает возмещение убытков для атомных электростанций США. Это не только позволит продолжить работу сегодняшних реакторов, но и обеспечит уверенность в капитальных вложениях в новые ядерные проекты.

Но главным в законе является не это. Американцы собираются активизировать поиски вариантов поставки топлива для его последующего использования на своих ядерных реакторах. Эти шаги позиционируются как диверсификация поставок урана «в условиях современных вызовов».
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7 комментариев
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  1. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:33
    -1
    Есть нормальное и правильное решение-Пустить ядерные боеголовки на решение этой проблемы.Все целы и с электричеством.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:39
      -2
      А не предложить ли америкосам, выкупать у них оружейный плутоний?
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:11
      0
      Цитата: Александр 3
      Есть нормальное и правильное решение-Пустить ядерные боеголовки на решение этой проблемы.Все целы и с электричеством.

      Электричеству тогда откуда взяться? Со светом - да, но без электричества. feel
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:41
    +2
    Вот я бы послал США в пешее путешествие и объявил им эмбарго на ядерное топливо для АЭС.
    Проблема в том что все процессы связанные с АЭС не делаются быстро и купить их нет возможности.А то мы как то странно себя ведем ,они танки на Украину посылают ,а мы им топливо для АЭС
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 08:50
      -1
      Цитата: APASUS
      Вот я бы послал США в пешее путешествие и объявил им эмбарго на ядерное топливо для АЭС.

      Не поверишь. Они сами себя посылают объять необъятное на пути к детородному органу, причем на законодательном уровне. Стоит ли Нам им мешать?
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:15
    0
    Этот закон уполномочит Комиссию по ядерному регулированию США (NRC) возглавить международные форумы
    ...
    разработку и внедрение новых технологий, законопроект сократит нормативные расходы для компаний, стремящихся лицензировать передовые реакторные технологии, и потребует от NRC разработать способ, позволяющий «своевременно лицензировать» действующие ядерные объекты.

    Это они хотят, что бы их, американская контора, занялась лицензированием ядерных объектов, сделанных в других странах?
    Не широко ли варежку раззявили? angry
  4. andrey682006
    andrey682006 Сегодня, 09:17
    0
    Нелегко США восстанавливать атомную промышленность. Как писал Марцинкевич в "Геоэнергетика.инфо" : "Росатом должен Обаме и Клинтону бюст в бронзе отлить за разрушение американского ядерного комплекса".
    Сага о Росатоме 12 частей.
    https://geoenergetics.ru/biblioteka/saga-o-rosatome/