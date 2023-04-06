Военное обозрение
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Российский эксперт считает, что залетевшего в Брянскую область украинского летчика посылали «в один конец»

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Российский эксперт считает, что залетевшего в Брянскую область украинского летчика посылали «в один конец»

Вчера, 5 апреля, в Клинцовском районе Брянской области потерпел крушение легкомоторный самолет А-22. Согласно опубликованным российскими военкорами данным, крылатая машина вылетела с территории Украины и направлялась в сторону нефтепровода «Дружба».


Касательно крушения самолета, по одной версии его подбили из стрелкового оружия, по другой – он упал сам, зацепившись за ЛЭП.

При этом пилот летательного средства пытался бежать с места аварии с целью пересечь российско-украинскую границу, но был задержан сотрудниками Погранслужбы ФСБ.

Стоит отметить, что при нём был бронежилет и он был вооружен автоматом. На допросе подозреваемый в диверсии заявил, что ему заплатили 50 тыс. гривен, чтобы он проверил украинскую ПВО, а на территории России он якобы оказался по ошибке.

В то же время, помимо версии, согласно которой украинский пилот пытался совершить диверсию, есть еще одна. Ее в комментарии «Военному обозрению» озвучил эксперт, почетный адвокат России, член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Дмитрий Краснов.

По его мнению, заказчики вышеупомянутой «проверки ПВО» послали украинского 67-летнего летчика «в один конец». Расчет делался на то, что средства противовоздушной обороны России собьют «гражданскую цель».

Как выразился Краснов, пилот А-22 по задумке киевских кураторов мог бы стать «сакральной жертвой».

Ничто не ново под луной, всё было. Все «гениальные задумки» очередного криминального гения – повторение давно известного

- заявил эксперт.

При этом Дмитрий Краснов убежден, что гипотетическое попадание ракеты в гражданский самолет обязательно было бы заснято украинской стороной в «самых лучших ракурсах», чтобы позднее западные СМИ продемонстрировали всему демократическому миру «очередной акт российской агрессии».

Правда, эта версия оспаривается другими экспертами, которые считают, что если бы расчёт делался именно на это, то вряд ли 67-летнему пилоту вручали бы автомат, бронежилет и надевали на него камуфляж.
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19 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 20:03
      +6
      Цитата: nemec55
      У нас эксперты есть что ли?

      Экспертов, у нас, просто завались, а вот думать не кому. what
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 20:19
        +2
        Цитата: Лешак
        Экспертов, у нас, просто завались, а вот думать не кому.

        Нафиг эксперты. Что это было? В ПВО на Руста, на "Черной день ПВО" - "Упал отжался". То есть объявляется готовность номер Раз и с секундомером и так раз десять и пофиг, что дивизион боеготов на целую минуту раньше секундомера. А этот ушлёпок то чем запомнился? Его полет был не долог. А Матиас Руст получил срок от ЭССР и РСФСР, а когда его отпустили, прирезал медсестру уже в Гансии
        Ну во общем абсолютный
      2. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 20:40
        +2
        Цитата: Лешак
        Цитата: nemec55
        У нас эксперты есть что ли?

        Экспертов, у нас, просто завались, а вот думать не кому. what

        А что тут думать ? Допросили расстреляли ..ВСЕ ! По закону военного времени ..
        Помните Руста ? Это была проверка на красные и уже лиловые линии .
      3. Alien From
        Alien From Сегодня, 20:43
        +2
        А автомат то ему зачем? 2 раза себя пристрелить...
        1. Tusv
          Tusv Сегодня, 20:56
          +1
          Цитата: Alien From
          А автомат то ему зачем? 2

          Да действительно. Так бы получил получил трояк за незаконную пересечение границы РФ и вкупе двушку За препятствие воздушному движению, а с автоматом то 35 светит То есть полное довольствие с трехразовым питанием)
          1. Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич Сегодня, 21:05
            0
            Кским надо быть де..( С.В.Лавров назвал это слово) чтобы с автоматом,на самолете,переться в Россию. Но зная, мыслительные возможности,Храмадян, я не особо удивлен. И таких, там 80 процентов. Уж поверьте...
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:51
    +4
    посылали «в один конец»

    Однако это очень литературный вариант реальной фразы wassat
  3. Andron78
    Andron78 Сегодня, 19:52
    +9
    На видеосъемке с места посадки четко видны пулевые отверстия в носовой части самолета. В самолет стрелял наш военный из автомата.
    Дед точно в один конец не собирался, он знал что делал и знал что говорить в случае нештатной ситуации. Адвокату нужно оставаться экспертом в профессии, а не пытаться фантазировать на военные темы.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 20:14
      +2
      Дед точно в один конец не собирался, он знал что делал и знал что говорить в случае нештатной ситуации. Адвокату нужно оставаться экспертом в профессии, а не пытаться фантазировать на военные темы

      Наверняка дед под зад броневой лист подложил перед полётом. Чтоб пулевой героморой не заработать sad
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 19:52
    +4
    Как-то мутно всё в этой истории.
    Толи два было самолётика, то-ли один, настойчиво кругом пишется "крушение, подбили", а на опубликованных снимках ераплан целёхонький стоит на трёх стойках шасси. Вроде как даже две воронки от сброшенных бомб нашли.
    Пилот наглый, уверенный в себе, несёт какую-то чушь.
    Факт неоспоримый, и наземную и воздушную границы нужно укреплять. Так дальше дело не пойдёт...
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 20:49
      +1
      Пилот наглый, уверенный в себе, несёт какую-то чушь.

      Ага. На видео, перед первым ответом дед замешкался, глубоко вдохнул и понёс несусветную пургу. Тяжело озвучил свою "легенду" ибо уже склероз- в 67 лет.
  5. sub307
    sub307 Сегодня, 20:00
    -1
    Цитата: nemec55
    У нас эксперты есть что ли?

    Агв..."у нас"...,и не только каждый мнит, мне чёт кажется, себя "экспертом" как только дорвётся" до "клавы" , а "почётные адвокаты" вовсе - супер "эксперты".
  6. котик-русич
    котик-русич Сегодня, 20:15
    +4
    Для "сакральной жертвы" - вероятнее использование пассажирского самолёта (например Боинг MH17...)
    Этот случай похож на проверку проникновения малых самолётов "с пассажирами" - залетел, приземлился, высадил "пассажира" или наоборот забрал "пассажира" - такой канал для срочной эвакуации...
    recourse
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 20:56
      +1
      Для "сакральной жертвы" - вероятнее использование пассажирского самолёта (например Боинг MH17...)
      Этот случай похож на проверку проникновения малых самолётов "с пассажирами" - залетел, приземлился, высадил "пассажира" или наоборот забрал "пассажира" - такой канал для срочной эвакуации...


      Не хочется писать об этом, но скорее всего на белгородском и курском направлении, во время украинского ожидаемого "наступа" следует ожидать от них отвлекающих ударов, чтобы удержать наши резервы от выдвижения на основные участки в случае такой необходимости.
  7. newtc7
    newtc7 Сегодня, 20:16
    -1
    Когда-нибудь до наших умнейших правителей дойдет что все что нужно это воткнуть РЛС на воздушный шар.
    Когда-нибудь
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 20:25
      +1
      Цитата: newtc7
      Когда-нибудь до наших умнейших правителей дойдет что все что нужно это воткнуть РЛС на воздушный шар.

      Не ну, если ты там будешь сидеть, тогда всегда пожалуйста. А так. Просто подумай о задержке сигнала и о современных ХАРМах. Да Нас просто роасфигачат за бесплатно
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:04
    0
    67-летнего послать что то делать без его желания и согласия?
    Можно молодого застращать. А в таком то возрасте?
    Может пообещали золотые горы родным. Тогда возможно.
    1. Касатик
      Касатик Сегодня, 21:12
      0
      Он все делал осознанно и осмысленно. Это убежденный враг. А почему так получилось - это другой вопрос, и тут он может и не виновен. Ибо первым министром обороны был тоже Морозов. Генерал-летчик, командующий армией, если кто не в курсе.
  9. Касатик
    Касатик Сегодня, 21:10
    0
    Если подсчитать количество экспертов, то вторая мобилизация и не нужна. Их точно хватит на три корпуса. Правда, половина сразу убежит, но на то они и эксперты. Есть кадры, которые в неделю пишут про ПВО, РВСН, АФАР и стратегию. При этом называют ствол дулом. И их печатают!!! Ибо там такие же редакторы, который никогда в жизни не просклоняет письменно число 638