Российский эксперт считает, что залетевшего в Брянскую область украинского летчика посылали «в один конец»

Вчера, 5 апреля, в Клинцовском районе Брянской области потерпел крушение легкомоторный самолет А-22. Согласно опубликованным российскими военкорами данным, крылатая машина вылетела с территории Украины и направлялась в сторону нефтепровода «Дружба».
Касательно крушения самолета, по одной версии его подбили из стрелкового оружия, по другой – он упал сам, зацепившись за ЛЭП.
При этом пилот летательного средства пытался бежать с места аварии с целью пересечь российско-украинскую границу, но был задержан сотрудниками Погранслужбы ФСБ.
Стоит отметить, что при нём был бронежилет и он был вооружен автоматом. На допросе подозреваемый в диверсии заявил, что ему заплатили 50 тыс. гривен, чтобы он проверил украинскую ПВО, а на территории России он якобы оказался по ошибке.
В то же время, помимо версии, согласно которой украинский пилот пытался совершить диверсию, есть еще одна. Ее в комментарии «Военному обозрению» озвучил эксперт, почетный адвокат России, член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Дмитрий Краснов.
По его мнению, заказчики вышеупомянутой «проверки ПВО» послали украинского 67-летнего летчика «в один конец». Расчет делался на то, что средства противовоздушной обороны России собьют «гражданскую цель».
Как выразился Краснов, пилот А-22 по задумке киевских кураторов мог бы стать «сакральной жертвой».
Ничто не ново под луной, всё было. Все «гениальные задумки» очередного криминального гения – повторение давно известного
- заявил эксперт.
При этом Дмитрий Краснов убежден, что гипотетическое попадание ракеты в гражданский самолет обязательно было бы заснято украинской стороной в «самых лучших ракурсах», чтобы позднее западные СМИ продемонстрировали всему демократическому миру «очередной акт российской агрессии».
Правда, эта версия оспаривается другими экспертами, которые считают, что если бы расчёт делался именно на это, то вряд ли 67-летнему пилоту вручали бы автомат, бронежилет и надевали на него камуфляж.