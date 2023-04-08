Механика в часах



«Святой Иероним в келье» (фрагмент) – гравюра на меди, созданная Альбрехтом Дюрером в 1514 году. На стене важный философский символ – песочные часы.

Идут часы, и дни, и годы.

Хочу стряхнуть какой-то сон,

Взглянуть в лицо людей, природы,

Рассеять сумерки времен...

А. Блок

Машина времени

Водяные часы Ктезибия. II в. до н. э.

Отступление



Водяные часы Ктезибия. Реконструкция и схема работы.

1. Емкость подачи воды. 2. Емкость с поплавком-указателем. 3. Сифон для суточного сброса воды. 4. Приводное колесо механизма поворота барабана. 5. Механизм поворота барабана. 6. Барабан со шкалой изменения дневных и ночных часов. 7. Указатель времени.

Арабские часы. Середина XIII в.



Лист из рукописи Libros del Saber Astronomie с изображением схемы часов. 1. Емкость с ртутью, разделена перегородками с отверстиями и закрепленная на барабане. 2. Барабан с намотанной цепью, приводимый во вращение гирей. 3. Груз. 4. Некая механическая передача. 5. Ведущая шестерня. 6. Ведомая шестерня с циферблатом.



Схема и описание часов с ртутным регулятором вращения из Libros del Saber Astronomie. Рисунок интересен в качестве примера первичного документа, с которым работают историки.



Иллюстрация из трактата «Книга знаний об остроумных механических устройствах» Аль-Джазари.

Водяные часы. Китай. 1066 г. н. э.



Пагодные астрономические часы Су-Сунга. Реконструкция



Схема привода пагодных часов.

1. Водовзводный механизм, реализовано «безотходное производство». Использованная вода возвращалась в систему с помощью внешнего привода. 2. Система предварительного дозирования воды. 3. Водяное колесо, обеспечивающее привод всего механизма. На нем использовалась система рычагов и защелок, позволяющих колесу повернуться лишь на один шаг при заполнении ковша, так называемого «небесного рычага включения». 3. Угловая передача и главный распределительный вал. 5. Комплекс механизмов, отвечающих за работу устройств пагоды. 6 и 7. Варианты механизма поворота небесного глобуса. 8. Механизм привода армиллярной сферы.

Резюмируем

Регулятор подачи воды для водяных часов



Схема регулировки подачи воды в водяных часах.



Одна из реконструкций антикитерского механизма