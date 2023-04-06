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Секретарь СНБО Украины: Информацией о времени и месте контрнаступления ВСУ владеют не более 3-5 человек на планете

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Секретарь СНБО Украины: Информацией о времени и месте контрнаступления ВСУ владеют не более 3-5 человек на планете

Журналисты одного из западных изданий, находясь в нетерпении, решили задать вопрос о времени и месте контрнаступления ВСУ секретарю СНБО Алексею Данилову. Напомним, что ранее в Киеве заявляли, что наступление, возможно, придётся отложить до лета ввиду плохой погоды и недостаточного числа дошедшей из стран НАТО до Украины военной техники. Но в западной прессе тут же дали понять представителям киевского режима, что в Вашингтоне и Брюсселе ждать лета в этом плане не намерены. В американских медиа стали появляться материалы, где прямо было сказано, что «контрнаступление необходимо начать весной». Материалы эти больше походят на директиву.


Данилов, отвечая на вопрос репортёров, заявил о том, что информация о времени и точном направлении контрнаступления «засекречена».

Секретарь СНБО:

На планете ею владеют не более 3-5 человек, которые непосредственно приближены к принятию решений.

По словам Данилова, нужно ориентироваться на слова президента Зеленского о том, что «стоит обойтись без деталей».

Данилов:

Если какие-то люди делают заявления о контрнаступлении, то это может не вполне соответствовать действительности. Этот вопрос абсолютно закрыт.

Секретарь украинского СНБО призвал иметь этот факт в виду.

Напомним, что ранее среди вероятных направлений наступления ВСУ назывались направления на Бахмут, на Донецк, на Угледар, а также запорожское направление – с попыткой выхода к границе с Крымом. О границе с Крымом часто заявляют и в офисе главы киевского режима, косвенно давая понять, что именно такая задача может ставиться перед командованием.
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31 комментарий
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 18:38
    +7
    Угу. Можно добавить, что на Украине таких людей сейчас вообще нет.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:50
      +4
      По словам Данилова

      Судя по частоте цитат этого бандюгана на ВО, складывается впечатление, что он проник в ее редколлегию winked
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 19:18
        0
        Цитата: Ясная
        Судя по частоте цитат этого бандюгана на ВО, складывается впечатление, что он проник в ее редколлегию

        В журнале "Крокодил" работает в секции юмор, вот для смеха ВО и перепечатывает. Раньше ржал над Кличко, теперь над Данилой.
        Как звучит - "Данила был неверным мужем, Данила жёнам изменял !"
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:57
      0
      Цитата: monetam
      Угу. Можно добавить, что на Украине таких людей сейчас вообще нет.

      Очень точно Вы заметили. good
  2. Бородач
    Бородач Сегодня, 18:38
    +1
    Никто не знает, когда начнётся новая Курская битва. Еврофашисты ещё не готовы: мало техники, мало резервов.
    1. Джексон
      Джексон Сегодня, 19:08
      0
      Насрать на их готовность... Меня больше волнует, чтобы мы были готовы.... Вторая изюмская *перегруппировка* может стать фатальной...
  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 18:39
    +1
    Есть хорошая пословица. «Что известно двоим, то известно и свинье». Актуально для свинок у власти в хунте.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:40
    +2
    Секретарь СНБО Украины: Информацией о времени и месте контрнаступления ВСУ владеют не более 3-5 человек на планете
    . Совсем деб/Б/ил!
    Ладно, когда эфимерные планы витают у кого то в голове, это секрет для одного... да и то не факт.
    Как только начинается реальная подготовка, к чему то значимому, круг тех, кто в курсе, расширяется по экспоненте...
    1. Jager
      Jager Сегодня, 18:48
      -1
      Тем не менее 22 июня 1941-го практически "проспали"...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:59
        0
        Не везде проспали, это факт... а вообще, в этом вопросе все сложно, потому как столько всего намешано, разного, что споры по поводу не стихи до сих пор.
      2. Магог_
        Магог_ Сегодня, 19:09
        0
        22 июня 1941-го
        Также дожидались, когда гитлеровцы подтянут к границе не менее 80 % готовых к применению сил... А они начали с 60-ю, и главное направление - Белоруссия, а не Украина, где предполагали в ГШ КА... Одно только тогда правильно с нашей стороны планировали : начать операцию "Гром/Гроза" наступательного характера, не дожидаясь вражеского вторжения...
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:41
    +1
    Полный идиот. Это не поездка в Ашан за макаронами на уши. Для того, чтоб какое-то наступление обеспечить, необходимо заранее уведомить причастных кто где стоит, грубо говоря, а еще - при разработке любого плана принимают участие не 5 человек чисто физически.
    Страна идиотов
  6. Sith
    Sith Сегодня, 18:44
    +2
    Что знают двое , знает и свинья(с)что то народное
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 18:47
      +1
      Цитата: Sith
      что то народное

      Was wissen zwei, wisst Schwein
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:59
      0
      В смысле, знают Киллари с Пелосси - а потому знает и Данилов? А Петя Поросенко?
  7. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 18:45
    +1
    А как же это: "Знают двое - знает и свинья? А тут аж 3-5 знают.
    1. purple
      purple Сегодня, 18:51
      0
      так он прямо и говорит... 3-5 ЧЕЛОВЕК .... свиней в расчет не принимают просто
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:02
      0
      Цитата: Slon_on
      А как же это: "Знают двое - знает и свинья? А тут аж 3-5 знают.

      Мягко обозначил кто есть 1/3 или 3/5 от знающих. good
  8. Седов
    Седов Сегодня, 18:45
    +1
    Ну 3-5 человек на планете + политкорректный ветеринар Данилов.. Пафоса то сколько "президент Зеленский: стоит обойтись без деталей", "3-5 человек на планете, непосредственно приближенных к принятию решений", "Может не вполне соответствовать действительности. Этот вопрос абсолютно закрыт". Когда вам скажут - тогда и будете наступать, холопы. А 3-5 человек в мире - ну это получается Салливан, Блинкен, Милли и ещё пара генералов, которые похоже Зеленскому с Залужным ещё не рассказали где наступление ВСУ будет.
  9. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 18:46
    0
    На планете не более трёх пяти человек уверены ,что укро рех победит.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:10
      0
      Цитата: Александр 3
      На планете не более трёх пяти человек уверены ,что укро рех победит.

      Подозреваю, что задачи победы укрорейха как и победы России не стоит и никогда не стояло.
      Была и есть задача уничтожения пассионарной компоненты и российского и украинского этносов.
      Она и решается.
      Попутно решаются задачи испытаний новой техники и технологий на "чужом мясе".
  10. Rage66
    Rage66 Сегодня, 18:50
    0
    Думаю, одного русского, среди них, будет достаточно soldier
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:14
      0
      Цитата: Rage66
      Думаю, одного русского, среди них, будет достаточно

      Надеюсь, думаете одного среди двух.
      Вероятность сего мизерна. hi
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:53
    +1
    Цитата: Slon_on
    А как же это: "Знают двое - знает и свинья? А тут аж 3-5 знают

    Ну, значит, свинья была не одна, а от 1,5 до 2,5
    Математика, однако! не благодарите)
  12. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 18:57
    -1
    На планете ею владеют не более 3-5 человек, которые непосредственно приближены к принятию решений.

    Так значит, один это Путин, второй Шойгу, третий Герасимов, и Зеленский с Байденом. Я всё правильно посчитал?
  13. Machete
    Machete Сегодня, 19:01
    +1
    И сотня офицеров США и НАТО. больше никто не знает о наступлении.
  14. HAM
    HAM Сегодня, 19:02
    0
    Тогда их довольно легко вычислить:1 здоровенный лысый негр.2 лысый поменьше,но не негр.3 старый ,любящий мороженое,но не факт,что понимает о чём речь.4 Тётя Хая с Одессы.....ой,кого то забыл!.....
  15. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:02
    0
    На планете ею владеют не более 3-5 человек, которые непосредственно приближены к принятию решений.

    Украинцев среди них нет.
  16. Andron78
    Andron78 Сегодня, 19:03
    0
    Опять обгадили, лучше бы рот не раскрывал. Хотя.... может он прав. Да бы исключить утечку информации они, наверное, не стали привлекать для разработки плана контрнаступления оперативное управление ГШ или какую-то иную, выполняющую эту роль, всушную структуру, не стали организовывать взаимодействие... сели так втроем-пятером (кстати, пять это чуть-чуть меньше, чем два раза по три), и разрабатываю.... курнул, нюхнул, потянул, стрелочку нарисовал, смс отправил...
  17. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 19:08
    0
    Se tra le 3-5 persone c'e' BIDEN, deve toglierne uno perche', essendo Biden una persona senza cervello ne memoria, il numero totale che conosce la data dell' attacco scende a 2-4 persone.
  18. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 19:26
    0
    Надеюсь из этих 3-5 человек на планете есть один российский агент?