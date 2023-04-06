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Вьетнам заинтересовался южнокорейской САУ К9

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Вьетнам заинтересовался южнокорейской САУ К9

Вьетнамское руководство проводит постепенную модернизацию вооружённых сил страны, которые продолжают в основном пользоваться советским наследием и американскими трофеями.


Как указывается в издании Defense Studies, в конце марта Южная Корея принимала вьетнамскую делегацию во главе с министром обороны. В ходе своего визита официальные лица обратили внимание на самоходную артиллерийскую установку К9А1 и придаваемую ей ТЗМ К10, посетив 7-ю артбригаду, в которой они состоят на вооружении, и производственные мощности.

Вьетнам очень заинтересован в сотрудничестве с Hanwha [производитель указанной техники]. Министр обороны Вьетнама должен был провести переговоры с его руководством о закупке артиллерийских установок К9 и промышленном сотрудничестве между странами

- отмечается в издании.



В настоящее время на вооружении вьетнамских сухопутных войск имеются многочисленные артсистемы, но большинство из них устарело. В частях преобладают различные типы буксируемых гаубиц, такие как советские 122-мм М-30, американские 105-мм М101 или советские/китайские 130-мм полевые орудия М-46/Тип 59. Единственными типами САУ являются 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация». В других родах войск их дополняют 85-мм САУ АСУ-85 и Су-100. Кроме них на вооружении имеются и колёсные артсистемы в виде PTH05-VN15 местной разработки, т.е. буксируемые 105-мм гаубицы М101, устанавливаемые на грузовики «Урал».

Использованы фотографии:
Минобороны Вьетнама
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4 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:04
    +2
    Потеряем Вьетнам как рынок сбыта вооружений или не потеряем - вот в чём вопрос. what
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 21:13
      0
      Потеряем Вьетнам как рынок сбыта вооружений или не
      Судя по всему, мировые рынки вооружений для России- все, кря.
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:04
    0
    Эх....не зарастает тропа Хошимина, жалко, что в другую сторону ее протаптывают wassat
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:08
    0
    Очень странное поведение Вьетнама,ЮК во время войны Вьетнама и США была союзником последних ,через Вьетнам прошли 300 000 южной корейских военных ,которые по локоть в крови вьетнамцев. .Хо Ши Мин в мавзолее из гроба не встал?