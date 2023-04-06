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Девять человек погибли в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Донецку

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Девять человек погибли в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Донецку

Сегодня украинские формирования нанесли по Донецку ракетный удар. В результате преступных действий киевского режима погибли 9 человек, еще 7 человек получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщают местные источники, ВСУ использовали для нанесения удара по городу реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Ранее США поставили на Украину большое количество таких реактивных систем, после чего украинские формирования стали использовать их для обстрелов мирных населенных пунктов. Тем самым, поставляя вооружения украинскому режиму, США и их сателлиты фактически выступают в роли соучастников, а то и прямых подстрекателей к убийству мирных жителей, среди которых есть женщины и дети.

Удар пришелся по гражданскому автопарку в Калининском районе города Донецка. Киевский режим совершил очередное преступление против мирных жителей российского города, поскольку прекрасно известно, что данный автопарк используется исключительно в гражданских целях, на его территории могут находиться только сотрудники – гражданские лица, а также случайные люди.

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин, беседуя с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, поручил отодвинуть линию фронта на безопасное расстояние, чтобы украинские формирования не могли обстреливать город Донецк и другие населенные пункты, создавая угрозу жизням проживающих в них мирных граждан. Однако данное решение предстает непростой задачей, учитывая упорное сопротивление украинских формирований в оккупированных ими населенных пунктах Донбасса.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:55
    +6
    Блин..Это к недавней статье о снижении активности артиллерии всук на Донбассе..Тоько нормальные русские слова..Но тут за них забанят..
    1. monetam
      monetam Сегодня, 18:59
      -3
      Для того, что бы обстреливать Донецк, простая артиллерия не подходит. Для обстрелов нужны именно что самые дальнобойные, самые современные, самые скрытные арт.системы. В эти же часы идет палестинский обстрел израильских территорий - и хваленый и самый совершенный в мире "железный купол" перехватывает чуть больше половины от выпущенных примитивных Кассамов.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 19:00
      0
      И как далеко отодвигать фронт придётся? До Берлина или до Парижа?
    3. ААК
      ААК Сегодня, 19:03
      +2
      это только у нас на подобные преступления ограничиваются лишь "благородным негодованием", ну а США и "их сателлитам", не говоря уже о ВСУ, на подобное абсолютно наплевать, все ответы ограничиваются лишь грозной болтовнёй, на которую уже никто из врагов особо не обращает внимания... и чем дальше, тем хуже... если, конечно, не смотреть телевизор... там сразу начинаешь испытывать "уверенность в завтрашнем дне"...
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:00
    -2
    Ну а как Химеры еще применять? Армейское оружие оно никакое фактически... РСЗО не является и вовсе. А вот как раз для терактов - очень полезно. Террор мирного населения - термин такой
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:06
      +1
      Эти химеры,к слову нарушили логистику через Днепр летом прошлого года.И вынесли не один наш склад в прифронтовой полосе.Про удары по пунктам размещения наших подразделений уже не говорим
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 19:01
    +3
    Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин, беседуя с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, поручил отодвинуть линию фронта на безопасное расстояние,

    Я то думал, что он еще год назад это поручение поручил.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 19:16
      0
      Я то думал, что он еще год назад это поручение поручил.


      А какие картинки есть в интернете.


      И на парадах уверяли что всё это в армии тоже есть.
  4. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 19:03
    -1
    Тем самым, поставляя вооружения украинскому режиму, США и их сателлиты фактически выступают в роли соучастников, а то и прямых подстрекателей к убийству мирных жителей, среди которых есть женщины и дети.
    И? И - что? Дальше-то - что? Красные карандаши линии рисовать еще есть? Или на помаду перешли?
    1. Александр Расмухамбетов
      Александр Расмухамбетов Сегодня, 19:09
      0
      ,А кто нам запретить таким крутым чертить............................................
  5. Практик23354df
    Практик23354df Сегодня, 19:05
    +1
    Сегодня,совсем недавно, обстреляли г. Каменка-Днепровская из ствольной артиллерии. Городок находится в 18 км от Энергодара ниже по течению Днепра.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:07
    -1
    отодвинуть линию фронта на безопасное расстояние,
    . Даже высказываться на это не... хочется.
    А так, когда все завершится и защитники начнут возвращаться домой, у них будет много вопросов к очень многим... начальникам и прочим деятелям!!! soldier
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 19:23
    0
    Только сегодня была статья на во о том что хаймерсы пущенные в сторону донецка отражены и вот...
    Вот, не так давно, применение хаймерсов было минимальным, что? Подавзли новые б/п или новые установки?