Сегодня украинские формирования нанесли по Донецку ракетный удар. В результате преступных действий киевского режима погибли 9 человек, еще 7 человек получили ранения различной степени тяжести.Как сообщают местные источники, ВСУ использовали для нанесения удара по городу реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Ранее США поставили на Украину большое количество таких реактивных систем, после чего украинские формирования стали использовать их для обстрелов мирных населенных пунктов. Тем самым, поставляя вооружения украинскому режиму, США и их сателлиты фактически выступают в роли соучастников, а то и прямых подстрекателей к убийству мирных жителей, среди которых есть женщины и дети.Удар пришелся по гражданскому автопарку в Калининском районе города Донецка. Киевский режим совершил очередное преступление против мирных жителей российского города, поскольку прекрасно известно, что данный автопарк используется исключительно в гражданских целях, на его территории могут находиться только сотрудники – гражданские лица, а также случайные люди.Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин, беседуя с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, поручил отодвинуть линию фронта на безопасное расстояние, чтобы украинские формирования не могли обстреливать город Донецк и другие населенные пункты, создавая угрозу жизням проживающих в них мирных граждан. Однако данное решение предстает непростой задачей, учитывая упорное сопротивление украинских формирований в оккупированных ими населенных пунктах Донбасса.