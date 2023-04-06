Минобороны РФ: За сутки обнаружено и уничтожено несколько украинских ДРГ, в том числе в Брянской области и на Купянском направлении

Минобороны РФ сообщает о пресечении подразделениями прикрытия Государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом погрануправления ФСБ России по Брянской области попытки проникновения ДРГ ВСУ численностью до 15 боевиков на территорию РФ в районе села Случаевск. После обнаружения, по украинским националистам был открыт артиллерийский огонь. Диверсионная группа была частично уничтожена, несколько боевиков отступили на территорию Украины.Вновь наиболее значительные потери противник понес на западе ДНР, где в ходе боев уничтожено более 140 украинских военных. В районе села Сергеевка Краматорского района ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады ВСУ.В пресс-центрах российских группировок войск сообщают сразу о нескольких попытках ВСУ контратаковать на отдельных участках фронта. Правда, в основном работают диверсионно-разведывательные группы, задача которых состоит в прощупывании нашей обороны.Так, в районе Марьинки завязался стрелковый бой на наших позициях, в ходе которого атака украинских боевиков была отбита, противник отступил, потеряв десять человек и минометный расчет. Кроме того, вскрыта и уничтожена еще одна минометная огневая позиция ВСУ вместе с расчетом на рубеже украинской обороны.Под Авдеевкой в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена огневая позиция и гаубица Д-30 ВСУ, в самом городе выявлены и поражены минометные расчеты противника, укрывавшиеся в жилых постройках. Отличную работу показали бойцы 1-го армейского корпуса «Южной» группировки ВС РФ.На Красно-Лиманском направлении была пресечена попытка ВСУ вернуть ранее утраченные позиции, по украинским штурмовым группам отработала наша артиллерия. В районе поселка Червоная Диброва в ЛНР украинские формирования в составе взвода 15-го полка Нацгвардии и 95-й десантно-штурмовой бригады осуществили попытку прорыва российской обороны. Наступление было остановлено огнем РСЗО «Град», противник отступил с большими потерями.На Южно-Донецком направлении отражены три попытки проведения разведки боем передовых позиций группировки «Восток» украинскими ДРГ. Все атаки успешно отбиты, украинские военные потеряли до 20 боевиков убитыми.На Запорожском направлении силами и средствами разведки вскрыт и уничтожен расчетом самоходной артиллерийской установки «Мста» ВС РФ опорный пункт противника в районе населённого пункта Каменское, ликвидировано до 10 боевиков.На Купянском направлении три украинские диверсионно-разведывательные группы из состава 14-й, 92-й омбр, 103-й обр ТрО были обнаружены военнослужащими «Западной» группировки ВС РФ, все они уничтожены. Кроме того, в районе населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области, а также вблизи с селом Стельмаховка к западу от Сватово в ЛНР наши артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на передовой. В результате ударов самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» только в стельмаховском укрепрайоне уничтожено до 15 украинских боевиков.