В кадр попал утопающий в грязи участок дороги к западу от Артёмовска, используемый ВСУ

В сети появилось видео, снятое боевиками киевского режима из кабины бронеавтомобиля, продвигающегося по одной из оставшихся под контролем ВСУ к западу от Артемовска (Бахмута).На кадрах видно, что вдоль покрытой глубоким слоем грязи грунтовой дороги через каждый десяток метров лежат остовы уничтоженной военной техники и автомобилей ВСУ, часть из которых, по всей видимости, увязла в грязи и брошена украинскими военнослужащими.Из-за весенней распутицы снабжение остающихся в Артемовске украинских подразделений еще больше затруднено. С учетом того, что практически все оставшиеся под контролем ВСУ дороги простреливаются российской артиллерией, распутица значительно усложнила сообщение между городом и ближайшими оккупированными киевским режимом населенными пунктами, через которые возможно осуществлять подвоз провизии и боеприпасов, а также вывозить раненых.В Артемовске продолжаются ожесточенные бои. Бойцы российской ЧВК "Вагнер" медленно, но уверенно выдавливают противника из городской застройки. По сообщениям военкоров, российские военные освободили все части города, кроме западной.Бойцы "Вагнер" продолжают штурмовать районы города со сложной застройкой – частным сектором, чередуемым с многоэтажными зданиями, построенными во времена Советского Союза, и промзонами.Также сообщается, что ВС РФ при помощи ТОС-1А "Солнцепек" выжгли позиции ВСУ близ одного из пригородов Артёмовска.