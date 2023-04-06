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В кадр попал утопающий в грязи участок дороги к западу от Артёмовска, используемый ВСУ

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В кадр попал утопающий в грязи участок дороги к западу от Артёмовска, используемый ВСУ

В сети появилось видео, снятое боевиками киевского режима из кабины бронеавтомобиля, продвигающегося по одной из оставшихся под контролем ВСУ к западу от Артемовска (Бахмута).


На кадрах видно, что вдоль покрытой глубоким слоем грязи грунтовой дороги через каждый десяток метров лежат остовы уничтоженной военной техники и автомобилей ВСУ, часть из которых, по всей видимости, увязла в грязи и брошена украинскими военнослужащими.

Из-за весенней распутицы снабжение остающихся в Артемовске украинских подразделений еще больше затруднено. С учетом того, что практически все оставшиеся под контролем ВСУ дороги простреливаются российской артиллерией, распутица значительно усложнила сообщение между городом и ближайшими оккупированными киевским режимом населенными пунктами, через которые возможно осуществлять подвоз провизии и боеприпасов, а также вывозить раненых.



В Артемовске продолжаются ожесточенные бои. Бойцы российской ЧВК "Вагнер" медленно, но уверенно выдавливают противника из городской застройки. По сообщениям военкоров, российские военные освободили все части города, кроме западной.

Бойцы "Вагнер" продолжают штурмовать районы города со сложной застройкой – частным сектором, чередуемым с многоэтажными зданиями, построенными во времена Советского Союза, и промзонами.

Также сообщается, что ВС РФ при помощи ТОС-1А "Солнцепек" выжгли позиции ВСУ близ одного из пригородов Артёмовска.
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11 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 19:39
    +2
    Погода ливень, прет стеной , сплошная вода вокруг.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:54
      +2
      Ни фига себе.Свинарник там ещё тот.
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:50
    +4
    И дорога у них - последняя, и та насквозь простреливается, и снабжения у них - нет, ни поесть, ни пострелять, и каждый из них ранен, минимум, три раза, и техника вся разбита и брошена, и бегут они табунами из города...
    Вот думаю, как бы это как-нибудь Пригожину передать?
    А то человек, видимо, не в курсе всего этого, только зря время тратит, давно бы повёл Вагнер дальше
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:52
    0
    Советское шасси БМП прёт как по автобану,а как Бредля будет себя вести?ВСУ шник мехвод "ас" этого у него не отнять, судя по видео.
  4. panov_panov
    panov_panov Сегодня, 20:02
    +5
    Не эксперт в этом вопросе, но нельзя ли эту дорогу минами дистанционно засеять?!
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 20:27
      +3
      Да вы что?, вы еще скажите СВО за пару месяцев закончить. Для наших генералов это очень сложная задача. Они не знают что так можно.
    2. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 20:35
      +1
      Цитата: panov_panov
      Не эксперт в этом вопросе, но нельзя ли эту дорогу минами дистанционно засеять?!
      Можно... но нужен "приказ"...
      БМП передвигается днём (ночью) - где БПЛА, которые засекают "движение" и наводят артиллерию ?
      Вопрос риторический...
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  5. Serj197930
    Serj197930 Сегодня, 20:29
    +2
     из кабины бронеавтомобиля, продвигающегося по одной из оставшихся

    Что за бредятина? Автор не отличает БМП от бронеавтомобиля?
  6. sedoj
    sedoj Сегодня, 20:31
    +2
    В сети появилось видео, снятое боевиками киевского режима из кабины бронеавтомобиля,

    Автор, укроп сидит на броне БМП-2, облокотившись о башню и снимает. Где кабина?
  7. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 20:54
    0
    они прут на бмп-2 спокойно среди бела дня со сьемкой по якобы простреливаемой дороге это как?
  8. Semak
    Semak Сегодня, 20:55
    0
    судя по картинке, не такая уж и непролазная грязь, по крайней мере для гусеничной техники, для колёсной всё понятно.
    До недавнего времени работал на строительстве МГ (Бованенково-Ухта-Грязовец, Южный поток, Сила Сибири, СП2) и нефтепроводов, вот там точно непролазная грязь была. А здесь так, разминка для мехводов.