Глава Еврокомиссии из Пекина: Председатель КНР пообещал поговорить с Зеленским, лишь когда для этого сложатся условия

Председатель КНР сказал, что готов пообщаться с Зеленским, лишь когда для этого сложатся условия.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала ранее появившиеся в СМИ заявления о том, что после встречи с президентом Франции Макроном председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность поговорить с Зеленским. Напомним, что глава ЕК тоже находится в Пекине.По словам г-жи фон дер Ляйен, Си Цзиньпин на самом деле не заявлял, что он буквально вот-вот проведёт переговоры с президентом Украины.Глава Еврокомиссии:При этом в стане европейских чиновников, которые в составе делегаций прибыли в Китай, обсуждается вопрос о том, что власти КНР «негативно отреагировали на то, что в Киеве ранее отвергли предложенный Пекином план мирного урегулирования украинского кризиса».По словам фон дер Ляйен, Си Цзиньпин считает ошибкой президента Украины отказ от предложенного Пекином плана, в связи с чем пока не видит условий для того, чтобы с Владимиром Зеленским что-либо обсуждать в данном контексте.В Китае тем самым явно дают понять, что условием для звонка в Киев со стороны Пекина может стать заявление властей Украины о готовности рассмотреть китайскую мирную инициативу. Зеленский, возможно, и рассмотрел бы предложенный Китаем вариант, но когда за спиной стоит американская администрация, то сделать это крайне сложно.