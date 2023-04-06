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Глава Еврокомиссии из Пекина: Председатель КНР пообещал поговорить с Зеленским, лишь когда для этого сложатся условия

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Глава Еврокомиссии из Пекина: Председатель КНР пообещал поговорить с Зеленским, лишь когда для этого сложатся условия

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала ранее появившиеся в СМИ заявления о том, что после встречи с президентом Франции Макроном председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность поговорить с Зеленским. Напомним, что глава ЕК тоже находится в Пекине.


По словам г-жи фон дер Ляйен, Си Цзиньпин на самом деле не заявлял, что он буквально вот-вот проведёт переговоры с президентом Украины.

Глава Еврокомиссии:

Председатель КНР сказал, что готов пообщаться с Зеленским, лишь когда для этого сложатся условия.

При этом в стане европейских чиновников, которые в составе делегаций прибыли в Китай, обсуждается вопрос о том, что власти КНР «негативно отреагировали на то, что в Киеве ранее отвергли предложенный Пекином план мирного урегулирования украинского кризиса».

По словам фон дер Ляйен, Си Цзиньпин считает ошибкой президента Украины отказ от предложенного Пекином плана, в связи с чем пока не видит условий для того, чтобы с Владимиром Зеленским что-либо обсуждать в данном контексте.

В Китае тем самым явно дают понять, что условием для звонка в Киев со стороны Пекина может стать заявление властей Украины о готовности рассмотреть китайскую мирную инициативу. Зеленский, возможно, и рассмотрел бы предложенный Китаем вариант, но когда за спиной стоит американская администрация, то сделать это крайне сложно.
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21 комментарий
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  1. Седов
    Седов Сегодня, 19:33
    +4
    То есть никогда. Вам предложили - вы не прислушались. Или Зеленскому дважды повторять нужно?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:33
    +5
    Тактично послал лесом.."Нуипустьканает#"
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:36
    +3
    Глава Еврокомиссии из Пекина: Председатель КНР пообещал поговорить с Зеленским, лишь когда для этого сложатся условия
    . Серьёзно, китайские товарищи, что то пообещали глав гинекологу всея гейропы??? wink
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:47
      +3
      Цитата: rocket757
      . Серьёзно, китайские товарищи, что то пообещали глав гинекологу всея гейропы?

      Устроить на работу в пекинский роддом санитаркой.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:21
        +1
        Сомнительно... без знания языка, традиций, правил, да вообще, они там в гейропе совсем сбрендили, гендеров расписали столько, что... в общем, не того сорта, это гейропейское нечто.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 20:15
      +1
      Цитата: rocket757
      ..... Серьёзно, китайские товарищи, что то пообещали глав гинекологу всея гейропы??? wink

      Немецкий гинеколог им ни к чему laughing у них своя древняя народная китайская медицина lol ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ тож. Они вежливо укололи( послали..) и пианист зелебоб тоже ни к чему
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:23
        +3
        События в гейропе развиваются в том направлении, что все нормальные государства будут от них шарахатся в сторону и подальше.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 20:37
          +1
          Цитата: rocket757
          .... все нормальные государства будут от них шарахатся в сторону и подальше.

          До них не доходит. Они с наездами, нахрапами, требованиями
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 20:39
            +2
            Так и хочется отметить, что современная елитка гейропы вскормленная/воспитан... полосатиками! На них и для них старается.
            1. Reptiloid
              Reptiloid Сегодня, 21:03
              0
              Цитата: rocket757
              ... полосатиками! На них и для них старается.

              Они копируют их поведение.Только вот у полосатых теперь не всегда получается, дожимать как хотят, а эти совсем никак не полосатые
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:41
    +3
    А тут на сайте разошлись некоторые из за слов посла КНР,цитируя
    NYT.Урсула и Макорон мелкая сошка для Си Цзиньпина,самоходный Джо должен прибыть на китайский ковёр- лично.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:45
    +2
    но когда за спиной стоит американская администрация, то сделать это крайне сложно.
    Не американская администрация стоит за спиной у Зеленского, а он сам стоит за спиной администрации и слова не имеет.
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:53
    +2
    Си Цзиньпин ..... пока не видит условий для того, чтобы с Владимиром Зеленским что-либо обсуждать в данном контексте.

    Какая замечательная фраза!
  7. Andron78
    Andron78 Сегодня, 19:58
    +3
    В отличии от европейских марионеток на побегушках, товарищь Си знает себе и Китаю цену. Вообще этот визит смахивает на большую глупость с прогнозируемым нерезультатом.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 20:19
      +3
      Анна Лена Бербок тоже ездила не так давно wassat Тоже глупость демонстрировала fool . И Шольц ездил...... request
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:36
        0
        Шольц очень удачно съездил,пол порта Гамбурга китайцам продал. hi Наверно не смотрел наши фильм.
  8. dedBoroded
    dedBoroded Сегодня, 19:59
    +1
    Когда рак на горе свистнет, тогда и позвонит
  9. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 20:08
    +1
    Матрасники могут заставить зеленского принять план кнр только для того, чтобы Россия была вынуждена громко разойтись во взглядах с председателем.
  10. Комментарий был удален.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:21
    +2
    Товарищ Си Цзиньпин самого " самоходного Джо" в бане держит,а тут какому то ушлёпку еврею не фашисту играющему на рояле без рук звонить?Пусть выдвигают Урсула и Макорон Зе на Евровидение с этим номером,и сами ему звонят ,звонят и звонят.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:28
    +1
    А зачем? Если Зе хочет попробовать Кинжалом свой бункер на прочность, то зачем Си его отговаривать. Тем более, что вопрос с Мотор Сич можно решить и с ВВП
  13. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 20:30
    +2
    Настал момент, и сложились условия.
    = = =
    Аллё! Это Зеленский?
    Ну как тебе там? Камера у тебя одиночная? Нет?
    Но я похлопочу. А то тебя там в семиместной зэки совсем замучат.
    С приветом, Си.