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Вступившая в НАТО Финляндия закупает израильский ЗРК дальнего действия «Праща Давида»

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Вступившая в НАТО Финляндия закупает израильский ЗРК дальнего действия «Праща Давида»

Военное ведомство Финляндии, на днях ставшей членом НАТО, одобрило приобретение ЗРК дальнего действия «Праща Давида» (David's Sling), который выпускается израильской компанией Rafael.


Как предполагается заказчиком, закупка новой системы позволит существенно расширить радиус действия наземной противовоздушной компоненты страны. Дальность поражения целей составляет 40-300 км.

Как сообщается в издании Times of Israel, стоимость основного контракта составляет 316 млн евро, опциона – 216 млн евро. Количество закупаемой техники не озвучено.

Эпоха неприсоединения в нашей истории подошла к концу, начинается новая эра

- заявил президент страны Саули Ниинистё.

Как отметил министр обороны, Финляндия встала на путь масштабного обновления вооружённых сил страны, и новая сделка является частью этого процесса. По всей видимости, укрепление ПВО на северном фланге НАТО рассматривается альянсом в качестве первоочередной задачи, так как теоретически может дать возможность сковать действия боевой авиации ВКС, базирующейся на северо-западе России, и создать угрозу действиям флота в западной части Арктики.
Использованы фотографии:
Минобороны Израиля
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13 комментариев
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  1. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 20:25
    +5
    Финляндия закупает израильский ЗРК дальнего действия «Праща Давида»

    Спасибо Израиль ,нам Зеленского вашего хватает ,а тут еще фины ..Ну ну
    Ответ будет не сразу ,но эффективный
    P.S.Зря Сталин финов простил в 1945 -ом Они Ленинград блокировали на своем участке и крови на них много
    Эх Россия вот нам опять грабли по лбу ,за наше добродушие и дружелюбность Все опять против нас в стаю сколотились
    Пора мобилизацию проводить всеобщую ..Это война !
    1. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 20:31
      +5
      Я тоже часто думаю, что разграбь и отассимилируй мы всех трех троебалтов - тутже бы стали своими для западла.
      Или не стали. Это не важно.
      Но было бы приятно и необидно.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:56
      0
      Армению будете благодарить?Армения будет участвовать в маневрах НАТО, отказавшись от учений ОДКБ.
      22 апреля стартуют грандиозные военные учения НАТО «Защитник 2023» (Defender 2023). Они будут проходить под руководством США на территории 10 стран Европы и продлятся 2 месяца. В них примут участие 9 тыс. военных из США и 17 тыс. военнослужащих из 26 европейских и постсоветских стран.

      https://topcor.ru/33863-armenija-budet-uchastvovat-v-manevrah-nato-otkazavshis-ot-uchenij-odkb.html
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:32
    +3
    Хорошее вложение денег ,для охраны клюквенных болот,нам стоит только восстановить одну хитрую базу ,времён СССР и России.
    и Праща Давида станет металлоломом.
    1. PN
      PN Сегодня, 20:50
      +1
      Что за база? Чем занималась? На карте нифига не видно...
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 20:34
    0
    Приличное ЗРК, почему бы не закупать. ПВО Израиля давно конкурирует с Рейтеоном, который уже какбэ нумбер ван в западном мире в части ПВО
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:34
    +4
    Вступившая в НАТО Финляндия закупает израильский ЗРК дальнего действия «Праща Давида»
    . Всё это... В общем, как то тревожно становится. Слишком многие забыли или не знают пророчества/высказывания не глупых людей, что четвёртая мировая будет вестись камнями и палками!!!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:37
      +3
      Цитата: rocket757
      четвёртая мировая будет вестись камнями и палками!!!

      Это если кто доживет до четвертой.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 21:01
        0
        Есть и такое мнение, что те, кто переживёт сам апокалипсис, очень о том пожалеет...
        Вот и такие страсти высказываются.
  5. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 20:47
    +1
    Читаю сейчас трилогию Анисимова (который «Вариант «Бис»») «Абрамсы в Химках»(которая про войну, без двух книг про ГГ) и какие-то очень нехорошие параллели…
  6. KelWin
    KelWin Сегодня, 20:47
    0
    Ну. Давайте 5-7 петард закупим. 30° закроем. Агонь....
  7. Venara
    Venara Сегодня, 21:04
    0
    Финики(они же чухонцы) добра не помнят, а помнят только избирательно свои мнимые и реальные обиды. Свои косяки категорически не помнят. Добро от России, оно как бы само собой разумеется, а нападения с их стороны, концлагеря в Карелии и прочее "это другое". Мне отмщение и аз воздам! Им этот "булыжник с веревкой" от Давида не поможет. Странно, всегда считал фиников не глупыми людьми, медленно соображающими и склонными к пьянству, но не глупыми. А тут такое: не понос, так золотуха! И праща Давида и НАТО в комплекте!
  8. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 21:06
    0
    Теперь вокруг дома Умки и его мамы - белой медведицы, только одна страна не в НАТО и это Россия. Наверное, надо на востоке ЖД проложить от границы с Китаем до несуществующего пока порта за полярным кругом. Дело собственно в том, что там на востоке есть узкое место для движения судов по Северному морскому пути (с западной частью как бы всё и так ясно).