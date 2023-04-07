Кому бояться Финляндии в НАТО?

Ну что же, очередной этап противостояния России и НАТО закончился нашей сокрушительной победой и Финляндия была принята в Североатлантический альянс.
Особое спасибо нашим давним друзьям и партнерам из Турции, без них реально было бы сложно провернуть этот процесс.
Сегодня мнения разделились. Половина говорит, что у нас большие проблемы (это, я так понимаю, из Питера несется стон), половина считает, что все мелочи, можем повторить и снова разбить обнаглевших финнов и все в таком духе. Это наша z-коалиция интернетная лютует.
Однако, сейчас рискнем озвучить еще одно мнение. Не то чтобы посередине, но оно спокойнее (да, может быть и такое) и более взвешенное.
Политическая составляющая
Насколько мы все помним, то одной из основных внятно озвученных целей на 24.02.2022 было стремление отодвинуть НАТО от российских границ за счет нейтрального статуса Украины. С нейтральным статусом Украины сами видите, как, а вот с отодвинуть НАТО от границ получилось все с точностью до наоборот. НАТО еще больше расширилось, можно сказать, что и на восток и политическая граница России и НАТО увеличилась на 1 272 км и теперь составляет 2 593 км.
Однако здесь ключевое слово – «политическая» граница, потому что в нашем случае это линия на политической карте. А нас больше интересует военная граница. И в нашем случае это две большие разницы.
Итак, 1 272 км российско-финской границы. Это много или очень много? С политической точки зрения это очень много. Это половина от того, что имеется у России и НАТО на сегодня. То есть, увеличение в два раза границы с враждебным (ну или почти враждебным) блоком – это смотрится как поражение.
Но на деле это не совсем так.
Если посмотреть на географическую карту Финляндии, то станет понятно, почему народ предпочитает жить в южной оконечности страны. Там и земля пониже, и зима пожиже. Что касается, наверное, 70% протяженности границы, то там пусто. Просто пусто, нет ничего: дорог, населенных пунктов, есть реки, речки, озера, болота и леса. Очень пустынная территория, но, справедливости ради стоит отметить, что и на нашей стороне мегаполисов не наблюдается.
Отсутствие дорог и населенных пунктов создает и отсутствие узловых точек в ведении боевых действий. Если посмотреть на среднюю и северную часть Финляндии, то в обеих последних войнах там боевые действия велись. Но отдельным отрядами, которые устраивали мелкие беспокоящие стычки и не более того.
Причина проста: это вам не Линия Маннергейма, где имела место более-менее обжитая территория. Там вести полномасштабные сражения было просто нереально именно по причине того, что полностью отсутствовала инфраструктура плюс даже не «лесисто-болотистая» местность, как говорят справочники, а скорее, болотистая.
Как прикажете подвозить все необходимое?
И за прошедшие 80 лет кардинально там ничего не изменилось. Я имею в виду север и центр границы.
Так что что-то похожее на войну можно изобразить только на юге, где, собственно, в советско-финскую и Великую Отечественную боевые действия и велись. То есть, все те же 150, ну максимум 200 километров границы в Ленинградской области.
Есть что-то новое? Пожалуй, ничего.
Многие сетуют на то, что Санкт-Петербург стал ближе к НАТО, точнее, НАТО стало еще ближе к северной столице. Но тут карта и линейка говорят, что от финской Лаппеенранты самолет с местного аэродрома будет лететь до Питера 171 км. Ну или ракета с пусковой. Но от эстонской Нарвы то же расстояние составляет всего 131 км!
То есть, НАТО, по сути, ничуть не приблизилось к Санкт-Петербургу! Да, нечто такое, похожее на охват, на карте можно наблюдать, но сегодня вот точно, это такой незначительный момент… Конечно, диванные стратеги сейчас заведутся на тему того, что «а вот если враг пойдет в двух направлений…».
Но об этом чуть ниже поговорим.
А пока закончим политическую часть. Финляндия влетела в НАТО по вполне понятной причине. У страны нет вменяемой армии, нет вменяемого флота. Конечно, то, что происходит сегодня на Украине, финнов, как наших соседей, откровенно пугает.
Здесь дело не в территориальных претензиях, хотя и в них тоже. То, что Россия в свое время купила Финляндию у шведов, а теперь этот прискорбный факт может всплыть и быть использован в теории, не может там не беспокоить обывателей. Скажете, да зачем нам они? Нам-то понятно, а вот кто это финнам будет в головы вбивать?
Реально страна в шоке и испуге, это заметно невооруженным взглядом. Вот такая получилась ответная реакция страны на раздражение. Попытка вразумить Украину нашими методами и повергла финнов, которые и бойцы-то так себе, к тому, чтобы их кто-то защитил в случае чего.
Военная составляющая
В военном плане НАТО с Финляндией стал сильнее. В цифрах. Ненамного, но сильнее. Сейчас вооруженные силы Финляндии будут рассматривать под микроскопом, так что мы так, вкратце пройдемся.
Сухопутные войска: 11 бригад (бронетанковая, 4 егерских, 6 пехотных), 1 полк ПВО, 7 инженерных батальонов, 3 батальона связи, 1 вертолётный батальон, 1 батальон специального назначения. 24 000 человек личного состава.
Из серьезного вооружения: 100 танков «Леопард» 2A6 и столько же на хранении «Лео» 2A4, 212 БМП (110 БМП-2 и 102 CV9030FIN), 49 САУ (13 K9, 36 2С1 «Гвоздика»), 288 буксируемых гаубиц (в основном наши Д-30), 56 РСЗО (34 RM-70, 22 M270 MLRS), 18 самоходных миномётов XA-361 AMOS, 44 ЗРК ближнего действия (20 «Кроталь», 24 NASAMS II FIN).
ВВС: около 60 истребителей-бомбардировщиков F-18C/D.
Не палубные версии, обычные сухопутные самолеты. Возрастом лет за 30 с небольшим, но, как говорится, еще полетают.
Флот. Военно-морской флот Финляндии, имеет весьма узкую направленность. Пять минных заградителей, ведомые шестым, 45-летним ветераном минного дела «Похьянмаа», способны реально защитить подходы к морским рубежам страны, закидав минами любую акваторию до состояния шурпы.
Есть еще толпа катеров-тральщиков, 13 штук, которые могут потом эти мины вытралить. Ну и восемь ракетных катеров, которые могут изобразить прикрытие.
В общем – не Украина. Но что можно требовать от страны с населением в 5,5 миллиона человек и соответствующим военным бюджетом?
Однако, как некоторые начинают стонать на тему того, что все, Балтийский флот будет заперт без каких-либо шансов, Балтийское море – это внутреннее море НАТО, это, конечно, глупо.
Ну так, в качестве довода для бедных: совсем не запрут, если речь пойдет о блокаде Калининграда, и в Финском заливе, и в Балтийском море есть международные воды, в которых суда снабжения смогут дойти до Калининграда.
Что же касается военного потенциала, то Балтийское море и так море НАТО. И для того, чтобы то, что у нас именуется Балтийским флотом, тихонько сидело и не смело носа высунуть из Кронштадта, достаточно флотов Германии и Дании.
Ну а если к вышеуказанным присоединятся военные корабли Нидерландов и Норвегии, то про Балтийский флот можно будет с тихой грустью забыть, потому как реально даже погибнуть с честью не получится.
Но что делать, таков расклад. Не мундиали футбольные надо было проводить и не биатлоны танковые, а корабли строить.
Так что по сути на море НАТО решит все вопросы с Балтийским флотом и без восьми могучих ракетных катеров Финляндии.
Север под прицелом?
Один из следующих моментов, которые муссируются интернет-экспертами, это нависшая угроза над нашими северными городами Мурманском и Архангельском.
Мурманск, Печенга, Архангельск, Северодвинск – да, в этих городах и базы, и крупные заводы, и мелкие. Все есть, в ассортименте.
Насколько в действительности изменилась ситуация с безопасностью городов?
Практически не изменилась. Авиация НАТО как находилась в 250 км от Мурманска на авиабазе Банак в Норвегии, так там самолеты и стоят. Ну или используют Банак как аэродром подскока. Это F-16, постоянно базирующиеся в Буде, и при необходимости они могут в течении десяти минут оказаться в районе российско-финской границы.
Что касается финской авиации, то здесь все некрасиво. Ближайший к указанным городам аэродром финских ВВС – Рованиеми. Около 400 км до Мурманска и 700 до Архангельска. То есть, внезапного наскока не получится, тем более что лететь половину пути над нашей территорией. Хотя, в случаях с Украиной – это не панацея. Можно и долететь, хотя самолету проделать такой путь значительно сложнее, чем беспилотнику.
Что касается Архангельска и Северодвинска, то тут в теории угроза возросла, поскольку дотянуться самолетами с финской территории можно, но сложно. И немного проще, чем с норвежской. Лететь далеко, но лететь через пустые земли. Плюс и минус в одном пакете.
С Мурманском все понятно, у города сложное положение. Что касается Архангельска, при необходимости устроить в городе Гернику, если бы мне пришлось выбирать, как это сделать, с помощью самолетов, которые можно обнаружить на стадии подготовки и взлета и проследить их маршрут, приготовив «теплую» встречу в районе границы или привлечь подводные лодки, я бы выбрал субмарины.
Знаете, залп ракетами двух (а лучше трех) подводных лодок из акватории Баренцева моря решит все проблемы. Точнее, создаст кучу проблем России.
До Мурманска 150-170 км, до Архангельска максимум 500.
Сложно? Не знаю. Да, год назад я был уверен в том, что СВО будет проводиться малой кровью и на чужой территории. А вышло совсем не так. И кровь не малая, и по нашей территории прилетает систематически и регулярно.
Как это будет выглядеть на Севере, где меньше всего: людей, техники, боеприпасов, сказать очень сложно, но есть понимание, что там будет хуже, чем в Белгородской области.
Не могу умолчать об американских АУГах, поскольку они есть основной способ проецирования силы на другие территории. В то, что наша техническая разведка сможет проворонить такое скопление кораблей, как АУГ, не верю. Ну просто не должны, это не дрон какой-то, это пачка кораблей, которая все равно будет гадить в эфире. Ну не могут они иначе, так заведено.
Отследить АУГ можно. И есть кому и чем встретить. А вот у подводной лодки шанс есть.
О том, что усиливать арктическую группировку надо, говорят давно. И это все равно придется делать, весь вопрос только в том, насколько это вообще возможно. Эффективность, показанная российской армией, говорит о том, что сделать это будет очень непросто и потребуется много времени и средств для того, чтобы надежно прикрыть эти 1272 километра.
Итого
Понятно, что с Финляндией блок НАТО стал немного сильнее. Но Финляндия НАТО не усилила.
Парадоксальное высказывание, но так оно и есть. Не та армия, не тот флот, если серьезно. Швеция на месте Финляндии смотрелась бы намного более серьезным противником.
И потом, ведь в случае конфликта НАТО и России и так понятно, что Россия намного слабее НАТО даже в европейской комплектации, в смысле, Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Польша и Великобритания намного превосходят РФ на суше и особенно на море. Настолько, что помощь отдаленных Франции, Турции и США даже не потребуется. И НАТО возьмет верх, не важно, с Финляндией или без нее.
Но сами понимаете, есть один аспект. Ядерное оружие. И оно точно будет применено в военном конфликте между НАТО и Россией, потому что на обычных, декларационных видах вооружения России ничего не светит. Только ядерное оружие. Увы, но это единственный шанс.
Поэтому, фактически, кроме очередного политического поражения России в противостоянии с НАТО, глобально ничего не изменилось. Без ядерного оружия Россия не победит НАТО, как тут не изворачивайся, но согласитесь, как раз этот вопрос решает применение ядерного оружия, а наличие в блоке Финляндии не меняет ровным счетом ничего.
Поэтому да, НАТО получило в свои ряды 5 полноценных бригад и 6 кадрированных. 24 000 человек. 200 танков «Леопард». Полсотни истребителей-бомбардировщиков F-18C/D. Немножко кораблей.
Если взять всю махину НАТО, которая противостоит России, то реально не поменялось ничего. Вот когда войдет Швеция, тогда да, обстановку в регионе и на Балтике надо будет пересматривать в корне, потому что Швеция – это реальная сила. А Финляндия смотрится не более чем перепуганный сосед, который пошел просить защиты от своего соседа, не более того.
Ждем вступления Швеции, там точно будет о чем поговорить, страна с такой армией и флотом, а главное – с таким ВПК и в стане врагов России – тема весьма интересная, хотя печальная до безобразия.
Но, по сути, даже с прибытием в ряды НАТО Швеции не изменится ничего. Останется только уповать на ядерное оружие России, потому что все остальное, от министерства иностранных дел до армии и флота не показали своей состоятельности. НАТО пришло на восток и с этим уже ничего не сделать.