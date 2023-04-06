Военное обозрение
Войти Регистрация

Радар с АФАР и национальная авионика: в Турции развернулась модернизация истребителя F-16 собственными силами

4
Радар с АФАР и национальная авионика: в Турции развернулась модернизация истребителя F-16 собственными силами

Турецкие власти, продолжая уповать на технологическую помощь США в деле модернизации истребительного парка, не сидели сложа руки, развивая собственные промышленные компетенции.


В проекте ÖZGÜR развернулся важнейший процесс. В рамках модернизации авионики F-16 Block 30 [турецкая] компания ASELSAN начала поставки подсистем серийного производства. Ожидается, что первый самолет будет поставлен [военным] в этом году

- отмечается в издании SavunmaSanayiST.

ÖZGÜR – это программа улучшения авионики боевых самолетов F-16 Block 30, находящихся на вооружении ВВС Турции, фактически до уровня Block 70, который является самой современной конфигурацией F-16. Ключевым компонентом проекта являлось создание главного бортового компьютера, с чем ASELSAN успешно справилась в 2022 году и приступила к освоению вспомогательных систем.

F-16 Block 30, модернизированные в рамках программы ÖZGÜR, смогут без затруднений использовать турецкие боеприпасы и оборудование благодаря компьютеру, созданному собственными силами

- указывается в издании.

На данный момент в рамках проекта изготовлено два прототипа усовершенствованного истребителя, показавших успешную работу. Другим важнейшим компонентом программы является оборудование самолётов национальным радаром MURAD с АФАР, который на текущем этапе находится в стадии разработки. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в этом году.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Andron78
    Andron78 Сегодня, 20:51
    +3
    Турки семимильными шагами двигаются к независимости в области ВПК. Если РТЭ переизберут на новый срок, то может мы и увидим выход Турции из НАТО.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:03
      +1
      Как бы там НАТО из США не вышло да к турецкому альянсу не присоединилось - против США
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:55
    0
    Вот зачем американцы выпендривались?ВПК США очень недоволен.
  3. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 20:57
    +1
    Ну, что сказать, молодцы. Хоть и противник, ситуационный партнёр России, а нужно отметить их многостороннее, независимое от США развитие.
    Из НАТО они не выйдут, я так думаю.