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В США испытывается артиллерийский снаряд XM1155-SC с повышенной дальностью стрельбы

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В США испытывается артиллерийский снаряд XM1155-SC с повышенной дальностью стрельбы
Опытный снаряд XM1155-SC SCALPEL после выхода из ствола



В США продолжается разработка перспективного семейства дальнобойных артиллерийских орудий ERCA и боеприпасов для них. В рамках проекта XM1155-SC компания BAE Systems создает новый высокоточный снаряд с высокой скоростью полета и повышенной дальностью стрельбы. Недавно состоялись первые испытания подобного боеприпаса, и их результаты соответствуют ожиданиям, что позволяет продолжать работы.

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О первом выстреле перспективным снарядом 29 марта сообщила компания-разработчик BAE Systems. В официальном пресс-релизе приводятся основные данные о проведенном мероприятии и использованных образцах вооружения. Также к нему приложили фотографию снаряда в первые мгновения полета, разрешенную к открытой публикации.

Сообщается, что опытный подкалиберный снаряд для программы XM1155-SC был выполнен по концепту от BAE Systems, известному как Sub-Caliber Artillery Long-Range Projectile with Enhanced Lethality (SCALPEL). Испытания были организованы компанией-разработчиком и соответствующими структурами сухопутных войск. Стрельбу выполнили на полигоне Уайт-Сэндс (шт. Нью-Мексико).

Первый выстрел новым снарядом был произведен из опытного дальнобойного орудия XM907A2 калибром 155 мм с длиной ствола 58 клб. Стрельба осуществлялась по неподвижной цели, и снаряд успешно поразил ее. Дальность выстрела не сообщается. При этом разработчики отмечают, что она превысила максимальную дальность, полученную при стрельбе другими боеприпасами из того же орудия.


Реклама концепта Sub-Caliber Artillery Long-Range Projectile with Enhanced Lethality

Компания-разработчик высоко оценила проведенное испытание. На практике было показано, что новый снаряд действительно отличается высокой дальностью и способен с высокой точностью поражать цель с известными координатами. В ходе дальнейшей разработки проекта планируется дополнительно повысить дальность стрельбы, а также создать и внедрить головку самонаведения с функцией поиска цели.

Расчетные параметры следующей версии изделия SCALPEL пока не уточняются. Однако ясно, что по ключевым характеристикам оно в любом случае будет превосходить актуальную номенклатуру 155-мм снарядов армии США. Впрочем, сроки появления полноценного боеприпаса, пригодного для принятия на вооружение, пока остаются неизвестными. То же касается и завершения разработки систем семейства ERCA.

Гиперскоростное семейство


В течение нескольких последних лет BAE Systems при участии армии США и других организаций занимается разработкой перспективной линейки артиллерийских боеприпасов Hypervelocity Projectile (HVP). Целью программы является создание ряда выстрелов в основных калибрах американских вооруженных сил, имеющих повышенные боевые качества. Дальность в сравнении с существующими неуправляемыми и управляемыми снарядами должна вырасти в разы; требуется обеспечить высокую точность попадания.

В первую очередь, развитие получил вариант снаряда HVP для 155-мм полевой артиллерии. Были разработаны и испытаны все компоненты перспективного артиллерийского выстрела с повышенными характеристиками. В ходе испытаний одной из версий такого боеприпаса была получена дальность 110 км при высокой точности. Наработки по HVP легли в основу проекта XM1155, успешно доведенного до испытаний.


Принципы применения снарядов XM1155

Затем BAE Systems в инициативном порядке предложила концепт SCALPEL, в котором планировалось повышение дальности стрельбы. Теперь его полноценно реализовали в проекте XM1155-SC (Sub-Calibre) и довели до испытаний. В ближайшем будущем такой снаряд пройдет необходимые проверки, и армия определит его перспективы.

Особенности конструкции


Компания BAE Systems пока не показывала новый вариант снаряда XM1155-SC. Опубликована только одна фотография с испытаний, на которой ведущее устройство почти полностью скрывает сам снаряд. Также, имеется рекламная графика, правдоподобность которой под вопросом. Основная часть технических подробностей и характеристик тоже остается неизвестной. Тем не менее, можно в общих чертах представить, что компания-разработчик предлагает заказчику.

По всей видимости, снаряд XM1155-SC внешне и по своей конструкции похож на предыдущие разработки серии HVP. Должны использоваться схожие элементы конструкции и компоновочные решения. Также возможно использование унифицированного ведущего устройства. При этом внутреннее оснащение новейшего снаряда и метательный заряд должны были разрабатываться специально для него с учетом требуемых характеристик.

Выстрел со снарядом SCALPEL предназначен для орудий калибра 155 мм. При этом сам снаряд обозначен как подкалиберный и имеет меньший диаметр. Заявленному калибру может соответствовать размах хвостовых рулей. Как и другие подкалиберные снаряды, XM1155-SC комплектуется сбрасываемым ведущим устройством из нескольких элементов.


Опытная САУ XM1299 с орудием XM907 на испытаниях

На доступных изображениях показан снаряд с корпусом оживальной формы. Цилиндрическую форму имеет только его хвостовая часть, на которой помещены Х-образные рули. Основная часть корпуса отдается под боевую часть. Носовой обтекатель может быть прозрачным для радиоволн или лазерного излучения для обеспечения работы ГСН. В хвосте помещены средства управления.

Также в донной части корпуса находится твердотопливный двигатель для дополнительного разгона. Активно-реактивный принцип запуска с применением длинноствольного орудия должен обеспечить высокую, вплоть до гиперзвуковой, скорость как при выходе из ствола, так и на траектории. Среди прочего, это обеспечит снижение полетного времени и повысит вероятность успешного поражения цели.

В исходной версии для стрельбы по неподвижным целям XM1155-SC должен иметь систему наведения на основе спутниковой и/или инерциальной навигации. В перспективе хотят создать ГСН с возможностью самостоятельного поиска цели. Это может быть радиолокационное, инфракрасное или пассивное лазерное средство.

К головкам наведения и средствам управления для дальнобойных снарядов предъявляются повышенные требования прочности и устойчивости. При выстреле из длинноствольного орудия, в т.ч. с использованием газогенератора / двигателя, детали снаряда подвергаются повышенным перегрузкам. Необходимо защитить их от повреждений и обеспечить работоспособность во всех предполагаемых условиях.


САУ XM1299 (на заднем плане) и модернизированная M109

Для использования нового снаряда понадобится незначительная доработка систем управления огнем на совместимых орудиях. Их программное обеспечение должно получить данные и алгоритмы, которые позволят применять снаряды XM1155-SC или другие новые боеприпасы и уверенно вести огонь во всем диапазоне дальностей. Кроме того, в ходе внедрения таких боеприпасов в войсках придется усовершенствовать имеющиеся разведывательно-ударные контуры в соответствии с ростом дальности стрельбы.

Повод для оптимизма


Армия США и компании-подрядчики регулярно рассказывают о своих успехах в области дальнобойной артиллерии. В настоящее время в этом направлении разрабатывается целый ряд проектов, и некоторые из них уже выходят на финишную прямую. В ближайшем будущем ожидается принятие на вооружение первых образцов семейства ERCA, после чего начнется развертывание этих систем в войсках.

Прочие проекты пока находятся на более ранних стадиях. Так, разработка дальнобойного 155-мм снаряда XM1155-SC далека от своего завершения. Компания BAE Systems и заказчик недавно завершили проектирование такого боеприпаса и только сейчас начинают его испытания. На проведение необходимых проверок уйдет определенное время, и понадобится большое число опытных снарядов.

Испытания и доводка изделия XM1155-SC SCALPEL могут занять несколько лет. В проекте используются некоторые готовые наработки, что некоторым образом упростило его разработку, но значительное ускорение работ и общий успех пока не гарантированы.

Тем не менее, армия США и разработчики новых артиллерийских систем уже строят планы на будущее. Их оптимизм строится на последних успехах программы ERCA и смежных разработок. Сохранится ли он в будущем, и удастся ли выполнить нынешние планы, покажет время.
Автор:
Использованы фотографии:
BAE Systems, Минобороны США
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4 комментария
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 04:31
    +1
    Точность и дальность это круто, но что там останется от могущества снаряда у цели? Ведь и диаметр снижен, и аппаратура управления с учетом требований по прочности сколько то места займёт, и двигатель места не прибавит. А слова ниже, о совместимости с метательными зарядами имеющихся орудий, дают понять что и вес снаряда заметно снижен, так что удлинение места для ВВ не добавит.
    The test used an army-designed sabot package for the sub-caliber round, confirming its compatibility with the 155mm cannon and propelling charges.
    Ну и противодействие GPS резко снизит точность, равное, к примеру у Эскалибура, 4 м, в идеале.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 04:43
      0
      Останется пшик. Чисто рекламная акция, типа "гиперзвукового оружия", где в скобках каждое слово - гиперзвук с 5 махов только начинается. а они радуются, что 5 наконец достигли, а цели, поражаемые ARRW уже официально определены строго как неподвижные и обязательно незащищённые(soft). Ну и на кой бес гиперзвук, если он не в состоянии развалить даже ЗКП? laughing Зато гиперзвук!
      Так и тут - ультра-лонг-рейнж, цена как у Зямы, тысяч 900 за выстрел, в цель прилетает дротик от дартса. Зато с плясками - аж за 79 км!!!
      Тфу ты, идиеты
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 04:47
      0
      Цитата: Владимир_2У
      Точность и дальность это круто, но что там останется от могущества снаряда у цели?

      Изобретены ВВ повышенной мощности (до 300 раз выше мощности тротила)...
      И такой новый снаряд не предназначен для широкого пользователя...
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 05:06
        0
        Цитата: ROSS 42
        Изобретены ВВ повышенной мощности (до 300 раз выше мощности тротила)...

        Ну если так считать, laughing то конечно!:
        Так, при взрыве килограммовой тротиловой шашки получается
        0,6 куб. м газа
        , а килограмма гидрида алюминия – около 30 куб. м.

        А металлы и взрываться могут и гореть - вопрос в подведённой энергии.