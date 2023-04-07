В США испытывается артиллерийский снаряд XM1155-SC с повышенной дальностью стрельбы



Опытный снаряд XM1155-SC SCALPEL после выхода из ствола

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Реклама концепта Sub-Caliber Artillery Long-Range Projectile with Enhanced Lethality

Гиперскоростное семейство



Принципы применения снарядов XM1155

Особенности конструкции



Опытная САУ XM1299 с орудием XM907 на испытаниях



САУ XM1299 (на заднем плане) и модернизированная M109

Повод для оптимизма

В США продолжается разработка перспективного семейства дальнобойных артиллерийских орудий ERCA и боеприпасов для них. В рамках проекта XM1155-SC компания BAE Systems создает новый высокоточный снаряд с высокой скоростью полета и повышенной дальностью стрельбы. Недавно состоялись первые испытания подобного боеприпаса, и их результаты соответствуют ожиданиям, что позволяет продолжать работы.О первом выстреле перспективным снарядом 29 марта сообщила компания-разработчик BAE Systems. В официальном пресс-релизе приводятся основные данные о проведенном мероприятии и использованных образцах вооружения. Также к нему приложили фотографию снаряда в первые мгновения полета, разрешенную к открытой публикации.Сообщается, что опытный подкалиберный снаряд для программы XM1155-SC был выполнен по концепту от BAE Systems, известному как Sub-Caliber Artillery Long-Range Projectile with Enhanced Lethality (SCALPEL). Испытания были организованы компанией-разработчиком и соответствующими структурами сухопутных войск. Стрельбу выполнили на полигоне Уайт-Сэндс (шт. Нью-Мексико).Первый выстрел новым снарядом был произведен из опытного дальнобойного орудия XM907A2 калибром 155 мм с длиной ствола 58 клб. Стрельба осуществлялась по неподвижной цели, и снаряд успешно поразил ее. Дальность выстрела не сообщается. При этом разработчики отмечают, что она превысила максимальную дальность, полученную при стрельбе другими боеприпасами из того же орудия.Компания-разработчик высоко оценила проведенное испытание. На практике было показано, что новый снаряд действительно отличается высокой дальностью и способен с высокой точностью поражать цель с известными координатами. В ходе дальнейшей разработки проекта планируется дополнительно повысить дальность стрельбы, а также создать и внедрить головку самонаведения с функцией поиска цели.Расчетные параметры следующей версии изделия SCALPEL пока не уточняются. Однако ясно, что по ключевым характеристикам оно в любом случае будет превосходить актуальную номенклатуру 155-мм снарядов армии США. Впрочем, сроки появления полноценного боеприпаса, пригодного для принятия на вооружение, пока остаются неизвестными. То же касается и завершения разработки систем семейства ERCA.В течение нескольких последних лет BAE Systems при участии армии США и других организаций занимается разработкой перспективной линейки артиллерийских боеприпасов Hypervelocity Projectile (HVP). Целью программы является создание ряда выстрелов в основных калибрах американских вооруженных сил, имеющих повышенные боевые качества. Дальность в сравнении с существующими неуправляемыми и управляемыми снарядами должна вырасти в разы; требуется обеспечить высокую точность попадания.В первую очередь, развитие получил вариант снаряда HVP для 155-мм полевой артиллерии. Были разработаны и испытаны все компоненты перспективного артиллерийского выстрела с повышенными характеристиками. В ходе испытаний одной из версий такого боеприпаса была получена дальность 110 км при высокой точности. Наработки по HVP легли в основу проекта XM1155, успешно доведенного до испытаний.Затем BAE Systems в инициативном порядке предложила концепт SCALPEL, в котором планировалось повышение дальности стрельбы. Теперь его полноценно реализовали в проекте XM1155-SC (Sub-Calibre) и довели до испытаний. В ближайшем будущем такой снаряд пройдет необходимые проверки, и армия определит его перспективы.Компания BAE Systems пока не показывала новый вариант снаряда XM1155-SC. Опубликована только одна фотография с испытаний, на которой ведущее устройство почти полностью скрывает сам снаряд. Также, имеется рекламная графика, правдоподобность которой под вопросом. Основная часть технических подробностей и характеристик тоже остается неизвестной. Тем не менее, можно в общих чертах представить, что компания-разработчик предлагает заказчику.По всей видимости, снаряд XM1155-SC внешне и по своей конструкции похож на предыдущие разработки серии HVP. Должны использоваться схожие элементы конструкции и компоновочные решения. Также возможно использование унифицированного ведущего устройства. При этом внутреннее оснащение новейшего снаряда и метательный заряд должны были разрабатываться специально для него с учетом требуемых характеристик.Выстрел со снарядом SCALPEL предназначен для орудий калибра 155 мм. При этом сам снаряд обозначен как подкалиберный и имеет меньший диаметр. Заявленному калибру может соответствовать размах хвостовых рулей. Как и другие подкалиберные снаряды, XM1155-SC комплектуется сбрасываемым ведущим устройством из нескольких элементов.На доступных изображениях показан снаряд с корпусом оживальной формы. Цилиндрическую форму имеет только его хвостовая часть, на которой помещены Х-образные рули. Основная часть корпуса отдается под боевую часть. Носовой обтекатель может быть прозрачным для радиоволн или лазерного излучения для обеспечения работы ГСН. В хвосте помещены средства управления.Также в донной части корпуса находится твердотопливный двигатель для дополнительного разгона. Активно-реактивный принцип запуска с применением длинноствольного орудия должен обеспечить высокую, вплоть до гиперзвуковой, скорость как при выходе из ствола, так и на траектории. Среди прочего, это обеспечит снижение полетного времени и повысит вероятность успешного поражения цели.В исходной версии для стрельбы по неподвижным целям XM1155-SC должен иметь систему наведения на основе спутниковой и/или инерциальной навигации. В перспективе хотят создать ГСН с возможностью самостоятельного поиска цели. Это может быть радиолокационное, инфракрасное или пассивное лазерное средство.К головкам наведения и средствам управления для дальнобойных снарядов предъявляются повышенные требования прочности и устойчивости. При выстреле из длинноствольного орудия, в т.ч. с использованием газогенератора / двигателя, детали снаряда подвергаются повышенным перегрузкам. Необходимо защитить их от повреждений и обеспечить работоспособность во всех предполагаемых условиях.Для использования нового снаряда понадобится незначительная доработка систем управления огнем на совместимых орудиях. Их программное обеспечение должно получить данные и алгоритмы, которые позволят применять снаряды XM1155-SC или другие новые боеприпасы и уверенно вести огонь во всем диапазоне дальностей. Кроме того, в ходе внедрения таких боеприпасов в войсках придется усовершенствовать имеющиеся разведывательно-ударные контуры в соответствии с ростом дальности стрельбы.Армия США и компании-подрядчики регулярно рассказывают о своих успехах в области дальнобойной артиллерии. В настоящее время в этом направлении разрабатывается целый ряд проектов, и некоторые из них уже выходят на финишную прямую. В ближайшем будущем ожидается принятие на вооружение первых образцов семейства ERCA, после чего начнется развертывание этих систем в войсках.Прочие проекты пока находятся на более ранних стадиях. Так, разработка дальнобойного 155-мм снаряда XM1155-SC далека от своего завершения. Компания BAE Systems и заказчик недавно завершили проектирование такого боеприпаса и только сейчас начинают его испытания. На проведение необходимых проверок уйдет определенное время, и понадобится большое число опытных снарядов.Испытания и доводка изделия XM1155-SC SCALPEL могут занять несколько лет. В проекте используются некоторые готовые наработки, что некоторым образом упростило его разработку, но значительное ускорение работ и общий успех пока не гарантированы.Тем не менее, армия США и разработчики новых артиллерийских систем уже строят планы на будущее. Их оптимизм строится на последних успехах программы ERCA и смежных разработок. Сохранится ли он в будущем, и удастся ли выполнить нынешние планы, покажет время.