Прямое участие вооружённых сил Северной Кореи в СВО: возможность и формат, причины и условия, преимущества и последствия

«Северная Корея готова отправить в зону СВО своих военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне России, но для этого необходимо одобрение Китая. Об этом рассказал в своем видеоблоге российский военкор Александр Сладков. По словам Сладкова, к российским войскам готовы присоединиться не менее 500 тысяч северокорейских военных. В КНДР уже бросили клич для добровольцев, желающих присоединиться к российской СВО, в первый же день было подано около 800 тысяч заявок. Как утверждается, КНДР ждет разрешения от Китая, который является главным стратегическим партнером Северной Кореи».
Северокорейские войска на Украине – звучит как «финско-китайская граница». Кто бы вообще стал обсуждать этот вопрос всего пару лет назад? Представляю, какую рецензию получила бы статья о возможном участии армии Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в войне на Украине? Какими бы были комментарии? Пожалуй, такой материал стоило бы публиковать только на первое апреля.
Но мир меняется очень быстро. Саудовская Аравия отказывается слепо следовать в кильватере США, укрепляет взаимоотношения с Китаем, переводит расчёты за нефть в юани, добровольно снижает добычу нефти и сближается с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Китай ужесточает риторику, отказывается подчиняться диктату США, активно развивает сотрудничество с Россией, пусть и не без вполне разумных самоограничений.
Так насколько вообще реальна вовлеченность вооружённых сил (ВС) КНДР в специальную военную операцию (СВО)? В каком формате ВС КНДР могут участвовать в СВО? Какие события могут этому способствовать? Оправдано ли это с моральной точки зрения? Что могут нам дать вооружённые силы Северной Кореи с военной точки зрения? Какие могут быть последствия для России, Северной Кореи и других стран мира?
Попробуем разобраться в этих вопросах.
Возможность
Мы живём в сложном мире, пронизанном глубокими взаимосвязями между государствами, корпорациями и даже отдельными людьми. Этот мир стал информационно прозрачным, пусть даже иногда информация в нём искажается до такой степени, что становится противоположной своему изначальному смыслу.
Когда мы говорили о возможности поставки тяжёлых вооружений из Китая в зону СВО, то, разумеется, учитывалась низкая вероятность наступления этих событий. Тем не менее вероятность поставок вооружений из КНР сохраняется, и это подтверждается информацией, периодически всплывающей в различных источниках.
Например, в телеграм-канале Михаила Онуфриенко приводятся слова госсекретаря США Энтони Блинкена, сказанные в феврале 2023 года в интервью телеканалу CBS, о том, что Китай хочет помочь России вооружениями, которые будут использованы в ходе специальной военной операции на Украине – это произошло ещё до встречи Путина и Си Цзиньпина в Москве.
Там же говорится, что уже 26 февраля некоторые китайские ресурсы, ссылаясь на публикацию военного эксперта Чжу Шуфанга, утверждали, что Китай с Нового европейского года приступил к подготовке самоходных гаубиц PLZ-05 и реактивных систем залпового огня (РСЗО) AR1A к отправке в Россию.
САУ PLZ-05 и РСЗО AR1A
На крупнейшем складе вооружений НОАК в Синьцзян-Уйгурском автономном районе китайские военные начали снимать с хранения некоторые типы ствольной и реактивной артиллерии в больших количествах. Они доводят расконсервированные резервные артсистемы до боевого состояния и, предположительно, подготавливают их к последующей передаче ВС РФ. Об этом сообщил китайский военный аналитик Чжу Шуфанг, ссылаясь на свои источники. Речь идет о самоходных гаубицах PLZ-05 калибра 152 мм – аналогах советских/российских 2С19 «Мста-С», а также об РСЗО AR1A – аналогах 9К59 «Смерч» калибра 300 мм. Эксперт уточнил также, что в упомянутую провинцию Китая перед этим якобы приезжали высокопоставленные военные из России.
Проблема в том, что Китай глубоко интегрирован в мировую экономику, разрыв со странами Запада крайне негативно отразится на судьбах сотен миллионов граждан Китая. Вынудить Китай пойти на серьёзное ухудшение отношений со странами Запада может только чёткое понимание того, что правила игры вот-вот поменяются, после чего санкции США и других стран Запада уже не будут играть никакого значения. Или же в Китае осознают, что санкции на них будут наложены в любом случае, только в более удобный для их западных конкурентов момент. В любом случае, Китаю приходится проявлять осмотрительность и выжидать удобного момента.
С Северной Кореей всё проще. Санкции на них наложены уже давно, снимать их никто не собирается. В каком-то смысле можно провести аналогию между Северной Кореей и Кубой – эти страны США готовы уморить голодом из принципа, только за то, что посмели противостоять Pax Americana. Так что тогда Северной Корее терять-то?
С другой стороны, при такой изоляции Северной Корее нужны союзники. Нужны поставки критичных компонентов вооружений. Нужна помощь в разработках перспективных вооружений. Нужны ресурсы. Иногда даже продовольствие КНДР бывает крайне необходимо, и здесь нет ничего особенного или позорного, случается всякое – неурожаи, кризисы в экономике. Можно легко представить, что стало бы с США в случае, если их изолировать от других стран – сельское хозяйство Америки тоже далеко не самодостаточно, так что через пару месяцев половине страны как бы кореньями не пришлось питаться.
Что ещё, внешнеполитические риски? Так у Северной Кореи есть только один внешнеполитический риск – конфликт с Китаем. Пока Китай на нашей стороне, политических рисков у Северной Кореи, считай, что и нет.
Потенциально существует ещё вероятность ухудшения отношений КНДР с Южной Кореей – вряд ли последним понравится, что северокорейская армия получает опыт ведения боевых действий за границей, да и ещё и в столь сложном военном конфликте. Однако повлиять они на это никак не могут.
Гипотетически Южная Корея может пойти на ухудшение отношений с Россией, но и здесь возникает вопрос, а нам-то что до этого? Большинство южнокорейских товаров официально из России ушли, заводы по производству автомобилей и бытовой техники остановлены. Да и у самой Южной Кореи «рыльце в пуху» – фактически она уже давно является участником конфликта, пусть и косвенно, «на минималках». Ведь Южная Корея поставляет в Польшу огромное количество боевой техники – 180 основных боевых танков (ОБТ) K2 Black Panther и 212 самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder, которые, как постоянно говорят сами поляки, предназначены именно для войны с Россией – антирусская направленность милитаризации Польши никем не скрывается. В дальнейшем Польша планирует продолжить закупки южнокорейских танков, САУ, потенциально к ним могут добавиться порядка 300 единиц РСЗО K239 Chunmoo, а возможно, что и другие типы вооружений.
ОБТ K2 Black Panther и САУ K9 Thunder
Так что нам до Южной Кореи? Оружие врагу поставляют, нормальные деловые отношения вести отказываются. Возможно, прямое участие Северной Кореи в СВО может стать отправной точкой, когда руководство Южной Кореи поймёт, в какие конфликты стоит лезть, а в какие нет.
Ведь если от участия в СВО Северная Корея получит, например, лишь небольшой боевой опыт и экономические бонусы, то в случае явной враждебности Южной Кореи формат сотрудничества России и Северной Кореи может быть значительно расширен. Скорее, было бы логично для Южной Кореи в рамках текущего кризиса использовать окно возможностей для углубления своих связей как с Россией, так и с Северной Кореей.
Формат участия
Каким может быть формат участия ВС Северной Кореи в СВО?
Вариантов достаточно много. В наш информационно-насыщенный век лицемерие пробивало дно уже неоднократно, поэтому формат участия ВС Северной Кореи может быть каким угодно – оправдать можно всё.
Например, в простейшем варианте это могут быть поставки боеприпасов для артиллерии и РСЗО, тех самых, нехватка которых ощущается как у ВС РФ, так и у частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», по крайней мере, такое впечатление формируется, по данным открытых источников.
Кроме того, Северная Корея может быть посредником поставки боеприпасов и вооружений из Китая, для того, чтобы вывести его из-под риска усиления санкций стран Запада. Как следствие поставок северокорейских и китайских вооружений, из специалистов ВС КНДР могут быть сформированы тыловые ремонтно-восстановительные бригады, которые будут заниматься техническим обслуживанием и восстановлением повреждённых и вышедших из строя вооружений.
Другой возможный формат участия КНДР – привлечение военнослужащих северокорейских вооружённых сил в качестве добровольцев ЧВК «Вагнер» или иной частной военной компании, если они у нас есть (мы говорим именно о ЧВК «Вагнер», поскольку в любом случае имя этой компании стало в России словом нарицательным, как ксерокс или джип). Почему в вооружённых силах Украины (ВСУ) могут служить поляки, прибалты и прочий сброд западного мира, радикалы из России и стран СНГ, а честные, законопослушные граждане КНДР служить в ЧВК «Вагнер» не могут?
К примеру, 50 тысяч «бывших», уволившихся из-за повышенных нагрузок бойцов сил спецназа Северной Кореи? Или 250 тысяч бывших военнослужащих? А может, больше? У этого решения множество плюсов при практически полном отсутствии минусов.
Может, это потенциальные бойцы ЧВК «Вагнер»?
Сложности коммуникации? Но ЧВК «Вагнер» работает по всему миру, в том числе и в странах Африки, где говорят на многих языках, в том числе языках бывших колонизаторов. Можно не сомневаться, что гибкая управленческая структура сможет сформировать необходимые контуры управления, включающие узловые точки переводчиков «русский – корейский», или всё будет проще – «русский – английский», если бойцов корейского спецназа ему обучали, а может, ещё элементарнее – «русский – русский»?
Кроме того, после завершения СВО сработавшиеся подразделения могут сформировать некий юго-восточный филиал ЧВК «Вагнер», который будет обеспечивать стабильность по контракту в регионе.
Ну и наконец – прямое участие ВС КНДР в СВО. С прикрытием или без такового. Какое может быть прикрытие? Разумеется – это сводные калмыцко-бурятские бригады. Кто-то скажет, что корейцы не похожи на калмыков и бурятов? Попробуй, поди, докажи. Калмыцко-бурятские подразделения и точка. У кого-то тоже могут быть сомнения в польских добровольцах на Украине, в том, что они не кадровые военнослужащие войска польского, и что толку с этого?
Ну а прямое участие ВС КНДР в СВО, когда маски будут сброшены, также вполне может иметь место, но, скорее всего, при выполнении определённых условий.
Причины и условия
Для появления ВС КНДР на просторах России, в том или ином виде, скорее всего, необходимо, чтобы произошли определённые события. Разумеется, прямое или косвенное участие ВС КНДР многими может быть расценено как неспособность ВС РФ самостоятельно добиться победы в ходе СВО. Но ведь нет никаких сомнений, что мы воюем не только против Украины, но и против блока НАТО в целом.
Да, войска НАТО не наносят удары вглубь территории РФ, но и мы не сбиваем самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и стратегические разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника, не выводим из строя разведывательные спутники. А ведь именно инфраструктура разведки, управления и связи стран НАТО зачастую позволяет ВСУ наносить болезненные удары ВС РФ.
Таким образом, никаких моральных или репутационных преград для задействования ВС КНДР нет и быть не может.
Наиболее простым форматом взаимодействия является поставка каких-либо корейских и/или китайских боеприпасов, в этом случае мы вполне можем просто осуществлять соответствующую оплату их поставок, в том числе по бартеру, например, продовольствием. Пожалуй, это именно та зерновая сделка, которая нужна ВС РФ.
Расширенный формат взаимодействия, который, например, будет подразумевать службу северокорейского спецназа в рядах ЧВК «Вагнер» – это следующих шаг, который должен способствовать углублению межгосударственных взаимоотношений, расширению направлений поставок товаров со стороны Российской Федерации, например, поставок природных ресурсов.
Для России поводом для привлечения военнослужащих ВС КНДР могут стать успехи ВСУ на поле боя и случившиеся в результате «перегруппировки» – здесь уже будет не до «потери лица». Впрочем, нельзя исключать и того, что усиление ВС РФ / ЧВК «Вагнер» будет произведено заблаговременно, как раз для того, чтобы подобные ситуации исключить и перевести СВО в более агрессивную фазу.
Ну и наконец – прямое, открытое участие ВС КНДР. Потенциально оно может произойти в случае, если столь же прямым и открытым станет вмешательство стран Запада, например, если на территорию Западной Украины войдут польские войска или Евросоюзом будут сформированы некие «миротворческие» батальоны. Тогда терять нам будет уже нечего.
Основным фактором, ограничивающим возможность использования северокорейских вооружённых сил, станут проблемы коммуникации между ними и ВС РФ – языковой барьер, разница в подготовке, разный менталитет. Как уже говорилось выше, в ЧВК, имеющих большую гибкость, эта проблема может быть преодолена тем или иным способом, но как быть с ВС РФ, действующими по уставам?
Формировать из ВС КНДР силы поддержки второго эшелона, артиллерийские подразделения, обеспечивающие нанесение ударов по ВСУ, когда в каждом сформированном артиллерийском подразделении будут координаторы из ВС РФ? Или сформировать полноценный ударный кулак, минимально пересекающийся по зонам ответственности с ВС РФ? Выдать ему отдельное направление для нанесения удара, например – Польшу, или хотя бы Западную Украину? Ответить на этот вопрос можно, только детально зная потенциально привлекаемый наряд сил и средств ВС КНДР, а также планируемые задачи ВС РФ.
Преимущества и последствия
У ВС КНДР нет практического опыта ведения войн, однако существующий в КНДР режим вряд ли даёт вооружённым силам возможность расслабиться – их воинская подготовка должна быть достаточно высока. Даже группировка численностью порядка 50 тысяч человек, вкупе с техникой и вооружением, может оказать значительное влияние на отдельных участках фронта. Что уж тут говорить, если численность войск КНДР составит 250–500 тысяч человек.
Потенциально ВС КНДР вообще могут не наступать на Украине, достаточно сформировать из них оборонительные рубежи, тогда как высвобожденные подразделения ВС РФ начнут то, что необходимо – активные, маневренные наступательные действия.
Конечно, можно предположить, что вмешательство вооружённых сил третьих стран спровоцирует страны НАТО на прямое вмешательство в конфликт, однако, скорее всего, всё будет ровно наоборот.
Всё то, что сейчас позволяются себе США и другие страны Запада, является лишь следствием проявлений слабости в нашей внешней и внутренней политике.
Всех этих сделок, уступок, переговоров и жестов доброй воли. Всего этого дерьма, по-другому и не скажешь, недостойного великой державы. Чем жёстче и агрессивнее мы будем себя вести, тем быстрее вся эта европейская шушера попрячется по своим норам. И США быстро найдут, чем им заняться в своём захолустье. Вот сбили мы американский БПЛА, и что? А ничего, и не такое стерпят – утрутся.
Допустим, ВС Северной Кореи вторглись на Украину, каковы будут последствия? Польша вторгнется с запада? Может, да, а может, они ещё сто раз подумают, мало ли как товарищ Ким Чен Ын отреагирует? А нанесут ли США ядерный удар по Северной Корее в отместку за Польшу, в случае, если товарищ Ким Чен Ын разнервничается? Это уже если совсем крайности рассматривать.
Ему может не понравиться поражение ВС КНДР...
А может, поднимется народное сопротивление по всей Украине? Конечно, уж в этом-то можно не сомневаться, аж из Европы сбегутся – все военкоматы будут переполнены.
Если же говорить о том, что ВС КНДР будут лишь заниматься обслуживанием корейский/китайской техники в тылу или организуют оборонительные рубежи, то здесь и думать нечего – вообще ничего не будет, кроме очередных мантр про поддержку Украины.
Выводы
Как и в случае с поставками тяжёлых вооружений из КНР, вероятность участия вооружённых сил Северной Кореи в специальной военной операции на Украине невелика, по крайней мере, на текущий момент.
Но есть отличия, если в случае с поставками вооружений из КНР, сдерживающим фактором наверняка является сам Китай, поскольку он рассчитывает по максимуму использовать возможности для получения прибыли в странах Запада, то в случае с Северной Кореей развитие событий, скорее всего, зависит от позиции Москвы. А Москва, наиболее вероятно, боится репутационных потерь.
Но стоит ли их бояться?
Победителей не судят – это единственно верное утверждение.
Неважно, как и каким способом мы сломаем страны Запада на Украине – важен результат. В случае победы им придётся платить по счетам, а мы будем диктовать условия. В случае поражения – все долги и все грехи повесят на нас. Надо использовать любую возможность для того, чтобы победить.
Не менее важен фактор времени – нам постоянно говорят о том, что наша промышленность наращивает темп, и это так, но ведь и коллективный Запад не дремлет, их промышленность тоже набирает обороты. Для сомневающихся – стоит вспомнить, какой колоссальный рост был у промышленности США в годы Первой и Второй мировых войн – они буквально кормились войной.
Для нас затягивание СВО – это не только риск потери инициативы и превосходства в вооружениях и боеприпасах, но и разрушенные города Украины, которые придётся восстанавливать за наш счёт, гибель военнослужащих и мирных жителей, земля, которую сейчас активно засевают бомбами, снарядами и минами, и бог знает, сколько детей на них подорвётся потом, спустя годы, а то и десятилетия после войны.
Исходя из вышеизложенного, партнёрство с Северной Кореей и прямое участие вооружённых сил КНДР можно рассматривать как возможность минимизировать потери и сроки проведения специальной военной операции. И никакие репутационные издержки не перевесят потенциальных преимуществ от такого сотрудничества.