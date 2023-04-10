Прямое участие вооружённых сил Северной Кореи в СВО: возможность и формат, причины и условия, преимущества и последствия

«Северная Корея готова отправить в зону СВО своих военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне России, но для этого необходимо одобрение Китая. Об этом рассказал в своем видеоблоге российский военкор Александр Сладков. По словам Сладкова, к российским войскам готовы присоединиться не менее 500 тысяч северокорейских военных. В КНДР уже бросили клич для добровольцев, желающих присоединиться к российской СВО, в первый же день было подано около 800 тысяч заявок. Как утверждается, КНДР ждет разрешения от Китая, который является главным стратегическим партнером Северной Кореи».

Возможность



САУ PLZ-05 и РСЗО AR1A



ОБТ K2 Black Panther и САУ K9 Thunder

Формат участия



Может, это потенциальные бойцы ЧВК «Вагнер»?

Причины и условия

Преимущества и последствия



Ему может не понравиться поражение ВС КНДР...

Выводы