Текущее состояние ВМС США и их союзников

Давно собирался написать небольшую аналитическую статью, посвященную состоянию и перспективам ВМС США. А также состоянию ВМФ их ближайших союзников, так как они очень плотно повязаны. Поскольку не претендую на истину в последней инстанции, то прошу не судить слишком строго. За конструктивную критику и дискуссию буду благодарен.
Авианосцы
Начнем с главного на данный момент времени типа кораблей – авианосцев.
И с ходу приходится признать, что с этим у USN дела обстоят не очень. Программа новых авианосцев типа «Джеральд Форд», во-первых, сильно запаздывает. Во-вторых, утверждения о том, что новые авианосцы превзойдут старые типа «Нимитц» по эффективности примерно на 30 %, так и остались на уровне разговоров в Вашингтонских кабинетах, где лоббисты от ВПК проталкивали заказы.
Флотских вполне устраивают «Нимицы», и по цене трех «Фордов» они могли получить пять «улучшенных Нимитцев». С учетом задержки программы оставшиеся авианосцы вынуждены тянуть лямку в гораздо больших объемах. Если в годы холодной войны обычным сроком оперативного развертывания АУГ было полгода, то сейчас это в среднем 8–9 месяцев, что существенно увеличивает нагрузку и на людей, и на технику. А это соответственно приводит к ЧП, как в море, «на ходу», так и на базах.
Случаи суицида имеют место не только на авианосцах, в течение 2021 года на борту стоящего в ремонте авианосца «Джордж Вашингтон» покончили жизнь самоубийством три члена экипажа. Из совсем свежих: 30 марта 2023 года на территории военной верфи Huntington Ingalls Industries в Ньюпорт-Ньюс застрелился член экипажа атомной подводной лодки USS Montana (SSN-794). И эти случаи отнюдь не единичные.
Два авианосца сейчас стоят в длительном ремонте, с модернизацией и заменой активной зоны реактора. Третий должен становиться в ремонт, но, скорее всего, сроки постановки ему сдвинут вправо, в связи со сложной обстановкой.
Союзники
Увы, союзники в данном плане мало чем могут помочь своему сюзерену, по причине того, что у самих не особо густо. Про британские авианосцы не писал только ленивый. На бумаге вроде очень даже неплохие корабли, в железе получились весьма посредственными. Период детских болезней у них сильно затянулся, как, впрочем, и «Форда», да и штатной авиагруппы они так и не получили, поскольку поставка Ф-35 для их авиагруппы, и без того сильно урезанная количественно, задерживается. Когда они будут в полном составе, не знает никто.
Группа сопровождения британских авианосцев – отдельная история. Для похода на Дальний Восток в нее пришлось включить голландский фрегат, поскольку своих кораблей не хватало. «Форд» в его первом пробном походе к берегам Европы также сопровождал корабль БОХР, в боевом отношении абсолютно бесполезный.
Про «Шарль де Голль», как про покойника – или хорошо, или ничего. Значит ничего, большую часть своей службы он провел в ремонтах.
Итальянский «Кавур» – наглядный пример ошибочности теории «малого авианосца», на которой англичане в свое время сильно обожглись. Но их «Инвинсиблы» строились вокруг «Си харриера», и особого выбора уже не было.
Японские эсминцы-авианосцы – продолжение этой ошибки, усугубляемой тем, что на «Кага» и «Идзумо» нет трамплина, что сразу же снижает полезную нагрузку Ф-35 до минимальных величин. Ну и общая беда всех «малых авианосцев» – отсутствие самолета ДРЛО, что существенно снижает возможность своевременного обнаружения авиации противника. Впрочем, самураи про ДРЛО пока вообще ничего не говорили. Возможно, купят британские вертолеты ДРЛО, а могут быть и еще какие-то варианты.
Про южнокорейский авианосец промолчим, потому что они ребята ушлые, для них Китай – главный торговый партнер. Вряд ли они захотят портить отношения с Пекином, чтобы угодить Вашингтону. Да и Белый дом вряд ли станет сильно давить на них, поскольку их авианосец особой роли не сыграет там, где будет задействовано полтора десятка таких кораблей.
АПЛ
Теперь перейдем к АПЛ.
Не будем делать разбивку на ПЛАРБ и МАПЛ, поскольку сами американцы их считают по «две штуки» «Вирджиний» в год, а «Колумбий» – как получится. Правда, пока у них получается по 1,4 штуки «Вирджиний» в год, и ускорить темп вряд ли получится.
Как заявил министр ВМС США Карлос Дель Торо на заседании палаты представителей, строительство головной ПЛАРБ класса Columbia – D. C. Columbia (SSBN-826) отстает от графика на 10 %. Аналогичным образом темпы строительства ударных подводных лодок класса Virginia «значительно отстают» от плана сдачи флоту двух подводных лодок в год.
О строительстве еще восьми АПЛ для Австралии вообще нет смысла говорить. Их строить некому, некогда и негде.
Строительство ПЛАРБ Columbia и ударных МАПЛ Virginia разделено между General Dynamics Electric Boat в Новой Англии и судостроительной компанией Huntington Ingalls Industries в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, в соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое было заключено в начале реализации программы ударных SSN Virginia. GDEB строит средние секции, включая реакторный отсек лодок Columbia и Virginia, а Newport News – носовую и кормовую секции.
Для атомоходов класса Virginia верфи по очереди доставляют секции на сборочные стапели предприятия друг друга с целью равномерной загрузки промышленных мощностей. Проблемы в настоящий момент у военной верфи Huntington Ingalls Industries в Вирджинии, которая срывает сроки строительства носовых и кормовых оконечностей ударных SSN Virginia.
Два основных штатовских центра судоремонта и модернизации АПЛ, Пьюджет-Саунд и Портсмут, пытаются сбросить ремонт на частные верфи, в частности, верфи изготовители, но оно им совсем не надо. Две ударные SSN класса Los Angeles – USS Boise (SSN-764) и USS Hartford (SSN-768) находятся в ремонте в частных сухих доках HII и GDEB. При этом USS Boise находится в ремонте аж с 2017 года. В ожидании постановки в док подводная лодка просрочила сертификацию прочного корпуса на герметичность, что автоматически увеличило стоимость ремонта еще на 600 млн долларов, необходимость аттестации экипажа и проведения курса боевой подготовки едва ли не с нуля.
Головная в серии «Вирджиния» несколько дней назад вышла их Портсмута, штат Нью-Гемпшир, на ходовые испытания, простояла в ремонте более четырех лет.
Англичане ничем не могут помочь своим «старшим братьям», поскольку у них аналогичные проблемы.
Программа строительства МАПЛ «Эстьют» сильно отстает от графика. В среднем одна лодка строится 10 лет, хотя немного меньшие «Трафальгары» строились за 3–4 года. Сейчас в строю четыре «Эстьюта», пятый совсем недавно ушел из Клайда в Фаслейн. Переход решили совместить с ходовыми испытаниями. В самом лучшем случае в категорию боеспособных она перейдет где-то к концу года. Три оставшихся «Трафальгара», хотя формально и числятся в составе флота, но не выходили в море с 2017 года. Их техническое состояние и готовность экипажей на соответствующем уровне.
О французских АПЛ нет смысла говорить. Не от хорошей жизни совместили в один корпус списанную лодку и «погорельца». Как на ней служится экипажу – мне даже немного интересно.
Крейсера УРО типа «Тикондерога» и эсминцы типа «Арли Бьерк» предлагаю объединить в один раздел, поскольку во флотах союзников США крейсеров нет. Да и в самих США эти корабли выводятся из боевого состава. Через 5–7 лет их можно будет встретить только «в отстое». Перспективный крейсер УРО только рисуют, когда он появится в составе АУГ – одному Богу известно. Возможно, что и никогда.
«Замволты» пропускаем, по причине их «уникальности».
Так что основой групп сопровождения АУГ в ближайшие 10–15 лет будут «Бьерки». Тут вроде бы все неплохо, график выдерживается – один корпус в год. Но есть и проблемы.
Корабль проектировался в 70-е годы прошлого века. Особых перспектив у него нет. Надо что-то новое, но об этом пока ничего не слышно. В дополнение к дорогим «Бьеркам», строят фрегаты типа «Констелейшн», которые обещают быть немного дешевле. Однако, зная, как могут взлетать по стоимости американские военные программы, как говорится – возможны варианты.
У ближайших союзников, англичан, проблемы аналогичные. «Дэринги» получились дорогими и не очень надежными. В результате на замену 12 эсминцам тип 42 смогли построить только шесть тип 45. Какими бы хорошими они ни были, но 6 штук двенадцати никак не заменят. Фрегаты тип 26 тоже получились дорогими, и их частично заменяют гораздо более бюджетной версией тип 31.
Итало-французские «Горизонты» – просто хорошие корабли, но ничего выдающегося собой не представляют. Туда же можно отнести и японские эсминцы, которые по своим ТТХ достаточно близки к «Бьеркам».
Вывод
В качестве резюмирующей части.
На фоне китайского ВМФ, который растет не только количественно, но и качественно, дела у США и их союзников обстоят откровенно неважно.
Пока у них еще есть качественный перевес, но как долго они смогут его сохранять – большой вопрос.
В данной ситуации, у России есть шанс спокойно и вдумчиво, но не мешкая, развивать свой флот, пока «заклятые друзья» заняты Китаем. Есть время и возможность, надо их не упустить.